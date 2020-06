Program telewizyjny na czwartek, 4.06.2020. Co obejrzeć 4 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na czwartek. 4 czerwca w tv m.in. "Moje córki krowy" Kingi Dębskiej i "Trzy kolory. Niebieski" Krzysztofa Kieślowskiego. To nie koniec telewizyjnych propozycji na 4 czerwca. Sprawdź szczegóły w tekście poniżej. Oto nasz program tv na czwartek, 4.06.2020.

Program tv na czwartek, 4 czerwca 2020 r.:

Serial Wielka pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przekonać do siebie dwór.

"Wielka" odcinek 1. - HBO, godz. 19:15

Przyjaciele Chuck Levine i Larry Valentine są dumą brooklińskiej straży pożarnej. Pracują w tej samej jednostce, razem jeżdżą na akcje i znakomicie się rozumieją. Podrywacz Chuck jest przeciwieństwem niezaradnego Larry'ego, który od śmierci żony samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Okazuje się, że zgodnie z prawem Larry musi być w stałym związku, by zabezpieczyć przyszłość finansową syna i córki. Tęskniący za żoną strażak nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej kobiety. Prosi więc Chucka o udawanie przed urzędnikami jego partnera.

"Ogłaszam was Chuckiem i Larrym" -TVN7, godz. 20:00

Abby to niezwykle utalentowana i ambitna producentka popularnego programu telewizyjnego. W sprawach sercowych jest bardzo wymagająca i w związku z tym wciąż szuka idealnego mężczyzny. Pewnego dnia spotyka ją niemiła niespodzianka. Zostaje zmuszona przez szefa do współpracy z szowinistycznym gwiazdorem Mike'em. Parze ciężko się dogadać. Obydwoje mają inne poglądy na temat relacji damsko-męskich. W końcu Abby daje się namówić na pewien eksperyment. Postanawia, że w nowym, dobrze rokującym związku zastosuje się do rad Mike'a.

"Brzydka prawda" - Polsat, godz. 20:05

Julie traci w wypadku samochodowym męża i jedyną córkę. Patrick był wybitnym kompozytorem. Przed śmiercią pracował nad utworem muzycznym, który miał być wykonywany jednocześnie w 12 europejskich stolicach. Pogrążona w rozpaczy kobieta odrzuca wszystko, co ma związek z dotychczasowym życiem. Zrywa kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Chce zacząć życie od nowa, tym razem w nic nie angażując się naprawdę. Ale takie postępowanie nie przynosi jej ukojenia.

"Trzy kolory. Niebieski" - TVP Kultura, godz. 20:25

Zamożny Jean Paul Getty jest uważany za tyrana i dusigrosza. Grupa przestępców pragnie skorzystać z jego bogactwa. Nieznani sprawcy porywają ukochanego wnuka Getty'ego i żądają wielomilionowego okupu za jego uwolnienie. Getty odmawia wypłacenia pieniędzy. Zrozpaczona matka porwanego, Gail, gotowa jest posunąć się do najbardziej desperackich czynów, aby wymusić na teściu zmianę decyzji. Czas mija, a zniecierpliwieni porywacze wykazują się coraz większą brutalnością. Wtedy pewien mężczyzna proponuje Gail pomoc.

"Wszystkie pieniądze świata" - TVP2, godz. 20:45

Historia dwóch sióstr: 42-letniej Marty, kobiety sukcesu, gwiazdy popularnych seriali, i młodszej o rok, niestabilnej emocjonalnie nauczycielki Kasi, która tkwi w nieszczęśliwym małżeństwie i wychowuje nastoletniego syna. W obliczu trudnej sytuacji - śmierci matki i choroby ojca - kobiety zmuszone są do współpracy. Stopniowo zbliżają się do siebie i odzyskują utracony przed laty kontakt.

"Moje córki krowy" - TVN, godz. 22:00

Marcus jest szefem działu reklamy w firmie kosmetycznej. Przystojny i uwodzicielski mężczyzna jest obiektem zainteresowania wielu kobiet. Chętnie flirtuje, zaniedbując służbowe obowiązki. W konsekwencji jego firma zostaje wykupiona przez konkurencję. Któregoś dnia bohater poznaje atrakcyjną i niezależną Jacqueline, która w przeciwieństwie do innych kobiet jest obojętna na jego zaloty. Marcus za wszelką cenę postanawia ją zdobyć. Sprawy komplikują się, gdy w firmie pojawia się kolejna piękność, Angela, którą Marcus próbuje wyswatać z Gerardem.

"Bumerang" - Polsat, godz. 22:10

Sprawdź pełny program telewizyjny na czwartek, 4.06.2020 >>