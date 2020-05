Program telewizyjny na czwartek, 7.05.2020. Co obejrzeć 7 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 7 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na dobry film, serial bądź program rozrywkowy? To się dobrze składa, bo mamy dla was kilka ciekawych propozycji w TV! Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w telewizji! Oto program TV na czwartek, 7.05.2020.

Program tv na czwartek, 7 maja 2020 r.: Dla Nicka (Jason Bateman), Kurta (Jason Sudeikis) i Dale'a (Charlie Day), jedyne co uczyniłoby ich codzienną harówkę bardziej znośną, to posiekanie ich nieznośnych szefów na kawałki. Rezygnacja z pracy nie wchodzi w grę, toteż pod wpływem "kilku" drinków i rady byłego więźnia, decydują się na pozbycie się swoich szefów... raz na zawsze.

"Szefowie wrogowie" - TVN 7, godz. 20:30 Marisa Ventura po rozwodzie samotnie wychowuje syna, zarabiając na życie jako pokojówka luksusowego hotelu Beresford na Manhattanie. Podczas sprzątania apartamentu Caroline Lane, damy z wyższych sfer, Marisa mierzy dla zabawy jej suknię. Wygląda w niej przepięknie i tak odmieniona natyka się na innego hotelowego gościa. Jest nim kandydat do senatu, wschodząca gwiazda polityki, prawnik Chris Marshall. Po wspólnym spacerze, a potem kolacji, podczas której obie strony wielce przypadły sobie do gustu, Marisa nie potrafi sprostować pomyłki.

"Pokojówka na Manhattanie" - TV 4, godz. 21:05 30-letnia Katie nie potrafi poradzić sobie z przeszłością. Wspomina trudne dzieciństwo i ojca, Jake'a, który po śmierci żony w wypadku samochodowym przeszedł załamanie nerwowe. Jake, ceniony pisarz, został sam z 5-letnią Katie. Musiał walczyć z przeciwnościami losu i krewnymi, którzy chcieli mu odebrać dziecko. Kiedy pogorszył się stan jego zdrowia, przez wiele miesięcy przebywał w klinice. Wtedy szwagierka Jake'a i jej bogaty mąż przejęli opiekę nad Katie. Po wyjściu ze szpitala mężczyzna podjął walkę o córkę.

"Ojcowie i córki" - TVP2, godz. 21:15 Detektyw François Visconti ma problemy z alkoholem. Pewnego dnia do Viscontiego zgłasza się matka chłopaka, który zaginął. François przyjmuje sprawę, głównie dlatego, że zaginiony jest w wieku jego córki. Poszukiwania nie przynoszą rezultatów. W sprawę angażuje się nauczyciel chłopaka, Yann Bellaile, który zaczyna budzić podejrzenia detektywa.

"Czarna rzeka" - Ale kino+, godz. 22:10 Niefrasobliwa Magda kupuje używany i już nieco zniszczony samochód, aby wyruszyć w podróż do Paryża. Dołącza do niej czterech mężczyzn, którzy postanawiają właśnie tak zaoszczędzić pieniądze, a przy okazji również dotrzeć do stolicy Francji. Okazuje się, że wóz jest kradziony.

"Francuski numer" - TVN, godz. 22:30 Atrakcyjna autorka kryminałów podczas randki spotyka swojego byłego chłopaka. Pewne małżeństwo w drodze powrotnej z wakacji wybiera najgorsze miejsca w samolocie. Nastolatek po raz pierwszy w życiu pali marihuanę, a dziewczyna ryzykuje, że zostanie zdemaskowana jako gwiazda porno. Panna młoda rodzi na własnym weselu, a z pomocą przychodzi jej psi psycholog. W tym czasie obsługujący przyjęcie kelner próbuje uratować planetę.

"Atak paniki" - Polsat, godz. 23:00 JR trafia do więzienia za drobne przestępstwo. Szybko zdaje sobie sprawę, że bez opieki nie ma szans na przetrwanie w zakładzie. Udaje mu się zawrzeć znajomość z recydywistą uchodzącym za wroga publicznego numer jeden, Brendanem Lynchem. W zamian za ochronę chłopak zgadza się pomóc Lynchowi i jego grupie w ucieczce z więzienia. W nagrodę za udaną akcję JR dostaje propozycję udziału w rabunku złota wartego miliony dolarów. Wszystko się komplikuje, gdy JR poznaje piękną podopieczną europejskiego gangstera.

