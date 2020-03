Program telewizyjny na niedziela, 08.03.2020. Co obejrzeć w Dzień Kobiet, 8 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Dzień Kobiet w telewizji zapowiada się bardzo interesująco. Zobaczymy m.in. powrót młodych kucharzy z "Masterchef Junior", finał historii seniorów z 2. edycji "Sanatorium miłości" oraz premierowy odcinek nowego serialu Canal+. Sprawdź program tv na Dzień Kobiet. Dziś w tv będzie się działo!

Program tv na niedzielę, 8 marca 2020 r.:

W 5. sezonie na najlepszą czternastkę najpopularniejszego kulinarnego show czekać będą liczne niespodzianki i arcytrudne zadania! Wyjątkowy masterclass przeprowadzi posiadacz gwiazdki Michelina, Wojciech Modest Amaro. Mistrzowski autorytet sprawdzi, jak zawodnicy poradzą sobie z przygotowaniem tatara z troci z sufletem dyniowym i dressingiem z rokitnika. Na planie pojawi się także Magik Y, który zaprezentuje kulinarną sztukę iluzji! W tegorocznej edycji „MasterChef Junior” spotkamy się również z laureatami poprzednich sezonów. Ola Nguyen zweryfikuje umiejętności uczestników w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Z kolei Grzegorz Zawierucha i Paulina Foremny dadzą pokaz swoich popisowych dań, które młodzi kucharze będą musieli odtworzyć.

"Masterchef Junior 5" odcinek 1. - TVN, godz. 20:00

Richard ma wszystko. Kariera wykładowcy literatury na prestiżowej uczelni to pasmo sukcesów; nie brak mu też powodzenia u płci przeciwnej. Przystojny, otoczony wianuszkiem kobiet mężczyzna zdaje się wieść życie idealne. Spotkanie z Olivią odmienia jego spojrzenie na świat. Dla niezwykłej kobiety jest gotów porzucić dotychczasowy, hedonistyczny tryb życia. Okazuje się, że nie będzie to proste, gdyż jego poprzednia kochanka, 21-letnia Kate, jest z nim w ciąży. Na domiar złego obie panie świetnie się znają.

"Anglik, który mnie kochał" - TVP2, godz. 20:00

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na portalach randkowych. Przez przypadek spotyka showmana Tomka, który prowadzi popularny i kontrowersyjny program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby Ania została bohaterką jego show - ona będzie umawiać się na randki przez Internet, a on w programie pokaże prawdziwe oblicze facetów flirtujących w sieci. Randkowe niepowodzenia Ani szybko są hitem. Do czasu, gdy kobieta nieoczekiwanie spotyka idealnego partnera.

"Planeta singli" - TVN7, godz. 20:00

Simba przyszedł na świat jako następca tronu w królestwie, którym włada jego ojciec, lew Mufasa. Jednak nie wszyscy poddani cieszą się z jego narodzin. Dotychczas sukcesorem Mufasy był bowiem jedynie jego brat Skaza, który nie zamierza łatwo oddać władzy. Nikczemnik knuje spisek, który doprowadza do śmierci króla i wygnania jego młodego syna. Pozostając wierny naukom ojca Simba, z pomocą dwójki nowych przyjaciół, próbuje dorosnąć i odzyskać należne mu dziedzictwo.

"Król lew" - HBO, godz. 20:10

W Dzień Kobiet, 8 marca także finał 2. edycji "Sanatorium miłości". Wielki finał programu to czas pożegnań w Ustroniu, ale także wybór króla i królowej turnusu. Kto zdobędzie zaszczytny tytuł? Jak zakończy się historia seniorów z 2. edycji "Sanatorium miłości"? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę!

"Sanatorium miłości 2" odcinek 10. - TVP1, godz. 20:15

Grecki heros Perseusz, syn Zeusa i księżniczki Danae, nosi w sobie boską moc. Niestety, nie jest na tyle silny, aby uchronić rodzinę przed mściwym bogiem śmierci, Hadesem. Bóg ciemności jest żądny krwi i władzy. Marzy o odebraniu Zeusowi mocy i przejęciu kontroli nad Ziemią. Zrozpaczony Perseusz postanawia poprowadzić wyprawę do krainy umarłych. Wierzy, że uda mu się pokonać Hadesa, a tym samym ocalić świat przed chaosem. Razem z grupą śmiałków przeciwstawi się przeznaczeniu i stoczy walkę z demonami oraz przeraźliwymi bestiami.

"Starcie tytanów" - TVN, godz. 21:30

"Mały Zgon" zabierze widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków.

"Mały zgon" odcinek 1. - Canal+, godz. 21:30

Karol zaprasza Marię na imieniny - licząc na to, że na imprezie siostra "oficjalnie" pozna w końcu ich rodziców. Tymczasem w pracy pod opiekę Biernackiej trafia Gosia - dziewczyna, która jest w ciąży i planuje oddać noworodka do adopcji. Ewa i Szarek mają z kolei powód do świętowania, bo test wykazuje, że spodziewają się dziecka. Weronika wraca do pracy w Kazimierzu - ku rozczarowaniu Seby, który musi zostać jej podwładnym. A w Jabłonowie zjawia się na nowo prokurator Siedlecki.

"W rytmie serca" odcinek 67. - Polsat, godz. 22;10

