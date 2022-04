Program telewizyjny na niedzielę, 03.04.2022. Co obejrzeć w niedzielę, 03.04.2022 w TV?

Czas na niedzielę, 3 kwietnia 2022 roku. Dzisiaj w telewizji czekają na was doskonałe filmy, w tym gorąca premiera nowego "Legionu samobójców". Do tego kolejny odcinek "Sanatorium miłości", a tam zawsze jest gorąco! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na niedzielę, 3.04.2022.

Program tv na niedzielę, 3 kwietnia 2022 r.: Para tytułowych bohaterów, Harry Burns i Sally Albright, to absolwenci prestiżowego chicagowskiego uniwersytetu. Ona jest dziennikarką, on prawnikiem. Poznali się w 1977 roku jeszcze w czasach studenckich, kiedy wspólnie odbyli kilkunastogodzinną podróż do Nowego Jorku. Od tamtej pory spotykają się co kilka lat. Jak sami twierdzą, łączy ich jedynie przyjaźń, żadne nie przyznaje się do głębszych uczuć.

"Kiedy Harry poznał Sally" - TVP Kultura, godz. 20:00 Superzłoczyńcy Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker i grupa szalonych oszustów z więzienia Belle Reve dołączają do supertajnej, super-zacienionej Task Force X, gdy trafiają na odległą, pełną wrogów wyspę Corto Maltese.

"Legion samobójców: The Suicide Squad" - HBO, godz. 20:10 Scenariusz filmu oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Historia zamieszek rasowych w Detroit w 1967 roku spowodowanych policyjnym nalotem na nielegalny nocny bar. Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w niedzielę, 23 lipca tegoż roku, kiedy policja przypuściła szturm na prowadzony bez zezwolenia lokal, w którym świętowano powrót czarnoskórych weteranów z wojny w Wietnamie. Po licznych aresztowaniach, formuje się tłum, który rzuca kamieniami w interweniujących policjantów.

"Detroit" - TVP 2, godz. 21:00 Kolejny dzień pełen wyzwań i wrażeń. Najpierw poranne spotkanie i zmierzenie się z trudnym życiowym tematem w sanatoryjnej pijalni. A potem warsztaty z uwodzenia i śpiewu. Uczestnicy odpowiedzą też sobie na pozornie łatwe pytanie, co w sobie lubią. W tym odcinku będą aż dwie randki. Wieczorem w niektórych pokojach powrót do czasów młodości za sprawą wybranych zabaw, a w niektórych kontynuacja lekcji śpiewu z popołudniowych warsztatów.

"Sanatorium miłości 4" - TVP 1, godz. 21:15 17-letnia Katie cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która sprawia, że nawet najsłabszy promień słońca może jej poważnie zaszkodzić. Dziewczyna za dnia przebywa wyłącznie w domu, odizolowana od świata. Towarzystwa dotrzymuje jej ojciec. Tylko w nocy Katie wychodzi na zewnątrz. Od pewnego czasu nastolatka obserwuje przez okno przystojnego chłopaka z sąsiedztwa. Marzy o tym, by kiedyś go poznać. Pewnego wieczoru jej życzenie się spełnia w wyniku zbiegu okoliczności. Dziewczyna pragnie zachować chorobę w tajemnicy.

"W blasku nocy" - TVP 1, godz. 22:15 Dwie rodziny mafijne rywalizują o władzę w portowej dzielnicy Oakland. Azjaci i Afroamerykanie zwalczają się w nieustającej, bezpardonowej walce. Aż wreszcie Po, młodszy syn azjatyckiego bossa, zostaje zamordowany. Na wieść o śmierci jego starszy brat Han ucieka z więzienia w Hongkongu, by dokonać krwawej zemsty. Wraca do USA, gdzie rozpoczyna poszukiwania zabójcy z gangu kierowanego przez Afroamerykanina Isaaka. W Oakland Han zakochuje się w Trish, córce Isaaka.

"Romeo musi umrzeć" - TVN, godz. 22:45