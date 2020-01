Program telewizyjny na niedzielę, 12.01.2020. Co obejrzeć 12 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na niedzielę, 12 stycznia 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w TV? Przed wami szeroka oferta, od filmów, przez seriale, po programy rozrywkowe! Dla każdego coś miłego. Sprawdźcie program TV na niedzielę ,12.01.2020.

Program tv na niedzielę, 12 stycznia 2020 r.:

Bella i Edward wyjeżdżają w podróż poślubną. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Szczęśliwe zdarzenie wprowadza wiele zamieszania w życie młodych małżonków. Ciąża nie przebiega prawidłowo. Najbliżsi Belli zaczynają się zastanawiać, czy poczęcie jest dla niej najlepszym wyjściem.

"Saga zmierzch: Przed świtem" - TVN 7, godz. 20:00

Andrew i Garrett Fosterowie zajmują się kradzieżami luksusowych samochodów. Kradną jedynie unikatowe egzemplarze. Pewnego dnia otrzymają zlecenie dotyczące niepowtarzalnego bugatti rocznik 1937, o wartości miliona euro. Cenny samochód należy do lokalnego gangstera Jacomo Moriera, którego pracownicy pilnie strzegą auta. Bracia wpadają w pułapkę. Otrzymują od francuskiego przestępcy szansę wybrnięcia z trudnej sytuacji. Mają upokorzyć konkurenta Moriera, Maxa Klempa, kradnąc luksusowe ferrari 250 GTO.

"Zawrotna prędkość" - TV Puls, godz. 20:00

Inspektor Lee ma zbadać okoliczności zamachu bombowego na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Hongkongu. W wyniku eksplozji zginęło dwóch urzędników. Lee może liczyć na pomoc detektywa Jamesa Cartera, który spędza tu wakacje. Tropem w śledztwie okazują się tajemnicze powiązania pomiędzy amerykańską i azjatycką siatką fałszerzy pieniędzy. By kontynuować dochodzenie, detektywi udają się do Las Vegas. Na miejscu muszą stawić czoło zarówno szefowi triady Ricky'emu Tanowi, jak i niebezpiecznej piękności Hu Li.

"Godziny szczytu II" - TVN, godz. 20:10

Opowieść o dwóch kuzynach, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze. Vincent i Anton mają już dość bycia marionetkami w rękach swojej szefowej, bezdusznej Evy Torres. Mężczyźni zamierzają postawić nowojorską giełdę na głowie. Ich marzeniem jest położenie kabla światłowodowego pomiędzy Kansas a New Jersey, co pozwoliłoby im zyskać kilka milisekund przewagi w handlu cyfrowym i zarobić miliony. Bohaterowie stawiają wszystko na jedną kartę, mając nadzieję, że uda im się dopiąć swego.

"Projekt Koliber" - HBO, godz. 20:10

Wojtek ma dziś urodziny. Rano kuracjusze składają mu nieoczekiwaną wizytę. Podczas porannej rozmowy przy kawie zostanie poruszony temat zdrady. Powoli rozwija się relacja Basi i Adama.

"Sanatorium miłości" - TVP1, godz. 21:15

Ranczer Dan Evans staje w obliczu bankructwa na skutek wyniszczającej suszy. Jeśli szybko nie znajdzie dodatkowego zajęcia, jego rodzina nie będzie miała z czego żyć, a farma upadnie. Zdesperowany Dan zgłasza się jako ochotnik do konwojowania przestępcy, Bena Wade'a. Celem ich podróży ma być Yuma, miasteczko, w którym mieści się więzienie dla wyjątkowo niebezpiecznych bandytów. W ślad za konwojem podążają wspólnicy Bena, którzy zrobią wszystko, by ich człowiek nie trafił za kratki. Ten oferuje Danowi pieniądze w zamian za wolność.

"3.10 do Yumy" - TVP2, godz. 21:25

Po skończeniu studiów terapeutka Karlene Faith, pomimo braku doświadczenia zawodowego, zostaje skierowana do jednego z kalifornijskich więzień. Musi zająć się trzema kobietami, które zostały skazane na karę śmierci, ale po zmianie prawa stanowego odbywają karę dożywotniego więzienia. Leslie van Houten, Patricia Krenwinkel oraz Susan Atkins należały do sekty Charlesa Mansona i wzięły udział w przerażających zbrodniach. Faith próbuje dotrzeć do kobiet, wysłuchać ich historii i uwolnić je spod toksycznego wpływu przywódcy "Rodziny".

"Charlie mówi" - Ale kino+, godz. 21:55

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Robią to od pierwszej klasy szkoły podstawowej - ryzykując głową, pracą i związkami. Tym razem zabawa zbiega się w czasie z weselem jednego z niepokonanych graczy. Pozostali wierzą, że powinno go to w końcu uczynić łatwiejszym celem. On jednak wie na co się zanosi i jest przygotowany.

"Berek" - Cinemax, godz. 21:55

