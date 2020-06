Program telewizyjny na niedzielę, 14.06.2020. Co obejrzeć 14 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 14.06.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. nowe odcinki serialu "Anna Karenina", a także znane i lubiane filmy jak "Matrix", "Batman: Początek" czy "Gliniarz z Beverly Hills II". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 14 czerwca 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 14 czerwca 2020 r.:

Po tragicznej śmierci rodziców Bruce Wayne podróżuje po świecie, szukając środków do walki z niesprawiedliwością. Z pomocą zaufanego lokaja Alfreda, detektywa Jima Gordona oraz wspólnika Luciusa Foxa, Wayne powraca do Gotham City, aby powołać do życia swoje alter-ego: Batmana, który w końcu położy kres przestępczości w mieście.

"Batman: Początek" - godz. 20:00 w TVN

Neo jest genialnym hakerem. Nawiązuje on kontakt z tajemniczym Morfeuszem, od którego dowiaduje się, że roboty, które przejęły kontrolę nad światem, umieszczają ludzi w wirtualnej rzeczywistości. Neo trafia do realnego świata, aby wraz z Morfeuszem i piękną Trinity wyzwolić ludzkość z symulacji.

"Matrix" - godz. 20:00 w TVN7

Policjanci Schmidt i Jenko przeszli już przez szkołę średnią, lecz teraz czeka na nich kolejne, równie trudne zadanie - trafią do college'u. Lecz kiedy jeden z nich poznaje w drużynie sportowej swoją bratnią duszę, a drugi infiltruje środowisko bohemy artystycznej, ich współpraca, partnerstwo i przyjaźń zostają wystawione na ciężką próbę.

"22 Jump Street" - godz. 20:05 w TVP2

Wroński odrzuca awans, który wiązał się z wyjazdem do Moskwy i opuszczeniem Anny. Rodzina go potępia. Anna oznajmia, że jest w ciąży. Jej ukochany jest wniebowzięty, lecz kobieta tonuje jego emocje. Jest przecież żoną Karenina, a on dbając o swoją pozycję, nigdy nie dopuści do skandalu i rozwodu.

"Anna Karenina" odc. 3. i 4. - godz. 20:20 w TVP1

Walter Keane rewolucjonizuje na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku sztuki plastyczne, odnosząc wielki artystyczny sukces. Szokująca prawda wychodzi na jaw jakiś czas później. Otóż autorką intrygujących prac jest nie Keane, lecz jego żona Margaret, a wzięty artysta jest oszustem, któremu udało się omamić cały świat.

"Wielkie oczy" - godz. 22:00 w TVP2

Irving Rosenfeld (Christian Bale) jest oszustem finansowym. Pewnego dnia poznaje Sydney Prosser, która zostaje jego kochanką i wspólniczką w przekrętach. Wkrótce do ich biura wkracza ambitny agent FBI Richie DiMaso. Pod groźbą kary więzienia funkcjonariusz zmusza parę oszustów do udziału w swojej operacji antykorupcyjnej.

"American Hustle" - godz. 22:25 w TV4

Seria dziwnych napadów rabunkowych sprowadza Axel'a Foley'a spowrotem do Beverly Hills. Nieuchwytni bandyci sprytnie zacierają wszystkie ślady. Foley, Rosewood i Taggart znów muszą połączyć siły, aby pokrzyżować ich plany i zaprowadzić porządek w mieście.

"Gliniarz z Beverly Hills II" - godz. 23:05 w Polsacie

Źródło: Cover Video/x-news

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 14.06.2020 >>