Program telewizyjny na niedzielę, 15.03.2020. Co obejrzeć 15 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 15.03.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. powrót serialu "Stulecie Winnych" oraz programu "To był rok!", nowy odcinek "W rytmie serca" i "Legalna blondynka II", "Mastechef Junior" czy "Hobbit: niezwykła podróż". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 15 marca 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 15 marca 2020 r.:

Jurorzy "MasterChefa" będą przygotowywać najdłuższego makaronowego węża. Następnie próbę pobicia rekordu podejmą uczestnicy, a drużyna, która poradzi sobie z zadaniem najszybciej, w nagrodę będzie mogła oblać jednego z jurorów sosem do spaghetti. Kolorowe makaronowe szaleństwo opanuje kuchnię "MasterChefa". Następnie spiżarnia zamieni się w wehikuł czasu, a odmłodzeni Ania, Mateusz i Michel zabiorą kucharzy w podróż do smaków swoich dziecięcych lat. Widzowie dowiedzą się, czym w dzieciństwie zajadali się jurorzy.

"Masterchef Junior" - TVN, godz. 20:00

Hobbit Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by dołączył do wyprawy krasnoludów pod wodzą legendarnego Thorina Dębowej Tarczy. Celem misji jest przepędzenie smoka Smauga, który wymordował mieszkańców miasta Dal, u podnóża Samotnej Góry. Gandalf uważa, że krasnoludy potrzebują pomocy Bilba, który jest mały, zwinny i sprytny, a to czyni go wyśmienitym włamywaczem. Baggins wyrusza w podróż, podczas której odkrywa w sobie wielką odwagę.

"Hobbit: niezwykła podróż" - TVP2, godz. 20:00

Legendarny John Wick ponownie musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. Jego pojawienie się na włoskiej ziemi będzie dla mafii wydarzeniem o dramatycznych skutkach. Wielu straci życie, a najbardziej wytrzymali będą błagać o litość.

"John Wick 2" - TV Puls, godz. 20:00

Brian O'Conner i jego dziewczyna Mia Toretto doprowadzają do kraksy autobusu wiozącego skazanych do więzienia. W wyniku akcji z transportu ucieka brat Mii, Dominic "Dom" Toretto. Trójka spotyka się w Rio de Janeiro, gdzie dokonuje kradzieży trzech aut. Mia odjeżdża fordem GT40. Brian i Dominic zostają schwytani przez ludzi mafiosa Hernana Reyesa. Agent Luke Hobbs z Diplomatic Security Service ściga złodziei. Dominic i Brian decydują się na ostatnią akcję - postanawiają obrabować Reyesa. Boss trzyma gotówkę w 10 różnych miejscach w mieście.

"Szybcy i wściekli V" - TVN7, godz. 20:00

Dla Winnych już pierwsze dni wojny obfitują w dramatyczne wydarzenia. W pokazowej egzekucji śmierć ponosi nestor rodu, Antoni, który oddaje swoje życie za Pawła. Na ulicach Brwinowa panuje chaos. Mania zaczyna rodzić, a Paweł znika. Rodzina martwi się, że od śmierci męża Bronia nie wypowiedziała żadnego słowa. Willa Wieruszów zostaje zamieniona na szpital polowy. Kazia i Anna Iwaszkiewicz z córkami włączają się w pomoc przy rannych. Obowiązki zastrzelonego doktora Brzozowskiego przejmuje młody lekarz, doktor Granatowicz. W szpitalu zjawia się Jasiek Winny w mundurze żołnierza WP. Kazia bezskutecznie próbuje trzymać syna z dala od wojny. Do domu Winnych dociera Kazimierz Tarasiewicz, przedwojenna sympatia Ani.

"Stulecie Winnych" sezon 2. odcinek 1. - TVP1, godz. 20:15

Program rozrywkowy z udziałem celebrytów i publiczności. Dzięki scenografii i stylizacji uczestnicy przeniosą się w przeszłość, odległą o kilkadziesiąt lat, np. do roku 1969, albo znacznie bliższą, np. do roku 2001. W każdym odcinku omawiany jest jeden rok, prezentowany również za pomocą materiałów wideo. Będzie mowa m.in. o piosenkach, wydarzeniach, trendach, programach telewizyjnych i o filmach. Celebryci, podzieleni na dwie dwuosobowe drużyny, odpowiadają na pytania dotyczące omawianego okresu. Jest to okazja do zabawy i wspomnień.

"To był rok!" - TVP1, godz. 21:15

Maria robi nielegalnie badanie DNA, by potwierdzić, że Bogusław jest jej biologicznym ojcem. A po kolejnej rozmowie z Karolem odkrywa, że Horosiewiczowie oddali ją przed laty do adopcji, bo zostali oszukani. Tymczasem Mateusz postanawia zrezygnować ze studiowania medycyny - ku przerażeniu Anny. A do tego zdobywa w Kazimierzu nową przyjaciółkę - Matyldę - która podobnie jak on jest zbuntowana i tworzy graffiti. Doktor Zych ma za to kolejne problemy z Kubą, który w szkole wdaje się w konflikt z kolegami.

"W rytmie serca" odcinek 68. - Polsat, godz. 22:10

Opowieść o przygodach Elle Woods, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Absolwentka Harvardu otrzymuje posadę w prestiżowej kancelarii prawniczej i doskonale sobie tam radzi. Wszyscy wróżą jej wielką karierę. Elle znalazła także miłość życia i wkrótce ma stanąć na ślubnym kobiercu. Jednak gdy dziewczyna dowiaduje się, że jeden z klientów kancelarii wykorzystuje matkę jej psa do testowania kosmetyków, nie waha się zaprotestować. W rezultacie traci pracę. Zdesperowana wyrusza do Waszyngtonu, by tam walczyć o prawa zwierząt.

"Legalna blondynka II" - TVP1, godz. 22:25

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 15.03.2020 >>