Program telewizyjny na niedzielę, 17.05.2020. Co obejrzeć 17 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 17.05.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. koncert z okazji 100. rocznicy urodziny Jana Pawła II, finałowy odcinek serialu "Ślad" oraz kilka świetnych filmów. Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 17 maja 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 17 maja 2020 r.:

Niesamowite widowisko muzyczne z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II zostanie zrealizowane w miejscach bardzo mocno związanych z polskim papieżem, m.in. w Wadowicach, na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach czy kaplicy Matki Boskiej w Częstochowie. We wszystkich miejscach polscy artyści zaśpiewają utwory nawiązujące do posługi Jana Pawła II.

Koncert "Cała Polska śpiewa dla św. Jana Pawła II" - godz. 17:30 i 21:30 w TVP1

Wskutek przemian klimatycznych Ziemia jest systematycznie niszczona przez suszę i głód. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać.

"Interstellar" - godz. 20:00 w TVN7

Bandyci terroryzują małą wioskę na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców pod przywództwem Sama Chisolma. Siedmiu najemników przyjmuje zlecenie i rozpoczyna przygotowania do walki, które wydaje się być z góry skazana na porażkę.

"Siedmiu wspaniałych" - godz. 20:05 w TVP2

Mania godzi się z rzeczywistością. Nie czeka już na Pawła i pozwala sobie na pełne uczucie do Ryszarda. W tym samym czasie Paweł, żołnierz podziemia niepodległościowego, jest brutalnie przesłuchiwany. W więzieniu wciąż przebywa także Łucja. Śniegocki dostaje propozycję awansu - może zostać kierownikiem robót przy budowie Pałacu Kultury.

"Stulecie Winnych" odc. 24. - godz. 20:30 w TVP1

Młoda agentka FBI, Kate Macer, bierze udział w operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego, w której ważną rolę odgrywa tajemniczy "konsultant". Macer stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła.

"Sicario" - godz. 22:05 w TVN

Miesiąc po osiemnastych urodzinach Wiktoria zostaje królową Wielkiej Brytanii. Wkrótce potem los stawia na jej drodze księcia Alberta, dzięki serce młodej monarchini zaczyna bić szybciej. Zdając sobie sprawę, że młodszy syn pomniejszego niemieckiego księcia nie śmiałby poprosić o rękę brytyjskiej królowej, Wiktoria postanowiła przejąć inicjatywę.

"Młoda Wiktoria" - godz. 22:35 w TVP2

Finałowy odcinek sezonu. Komisarz Artur Kotowicz, maszeruje pod ambasadę Niemiec z transparentem "Uwolnić małże!". Policjant trafia do szpitala psychiatrycznego. Szefowa CWŚ podejrzewa, że został otruty. Postanawia zabrać Kota do bazy i za wszelką cenę odkryć, kto i dlaczego chce się go pozbyć.

"Ślad" odcinek 110. - godz. 23:00 w Polsacie

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 17.05.2020 >>