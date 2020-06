Program telewizyjny na niedzielę, 21.06.2020. Co obejrzeć 21 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na niedzielę - co warto obejrzeć w telewizji 21 czerwca? W niedzielę polecamy przede wszystkim filmy. Dziś w tv takie hity jak: "Mroczny rycerz", "Matrix Reaktywacja" i "Gliniarz z Beverly Hills III". To jeszcze nie wszystko. Sprawdźcie, co jeszcze warto obejrzeć w niedzielę 21. 06.2020.

Program tv na niedzielę, 21 czerwca 2020 r.: W Gotham City wciąż jest niebezpiecznie. Mimo iż Batman z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zdołali rozbić najgroźniejsze organizacje przestępcze, na horyzoncie pojawia się nowy, szczególnie niebezpieczny wróg, znany mieszkańcom jako Joker. Ten przebiegły i bezwzględny psychopata zamierza doprowadzić do anarchii w mieście, a Batmana zmusić do przejścia na ciemną stronę mocy i sprawić, by stał się złoczyńcą wszech czasów.

"Mroczny rycerz" - TVN, godz. 20:00 Brytyjski biznesmen dziedziczy po swoim wujku posiadłość i winnicę w Prowansji, gdzie spędził większość swojego dzieciństwa. Mężczyzna zaczyna na nowo odkrywać uroki tego miejsca i wyluzowanego stylu życia.

"Dobry rok" - Stopklatka TV, godz. 20:00 Maszyny odkryły lokalizację Syjonu i wysyłają w stronę miasta armię strażników, która ma rozprawić się z ludźmi. Obdarzony niezwykłymi zdolnościami Neo i jego sprzymierzeńcy muszą ich powstrzymać. Za radą Wyroczni wyruszają na poszukiwanie Klucznika, który może otworzyć drzwi prowadzące do Źródła. Wyprawę utrudnia agent Smith, który nie tylko udoskonalił metody walki, ale nauczył się replikować.

"Matrix Reaktywacja" - TVN7, godz. 20:00 Danny przez lata był jednym z najlepszych płatnych zabójców, ale postanowił przejść na emeryturę i zamieszkać na odludziu w Australii. Gdy dowiaduje się, że jego przyjacielowi i mentorowi zagraża niebezpieczeństwo, wyrusza mu pomóc. Nie wie, że jest to część planu mającego na celu wplątanie go w rozgrywki służb specjalnych.

"Elita zabójców" - TVN Fabuła, godz. 20:00 Lekarz Jerry Peyser, ceniący spokojne rodzinne życie, wydaje córkę za mąż. Ma poznać rodziców przyszłego męża Melissy. Przeraża go wiadomość, że ojciec Marka jest oficerem operacyjnym CIA. Ekscentryczny Steve Tobias, mimo niemłodego wieku, ściga handlarzy bronią, porywaczy samolotów i szefów karteli narkotykowych, zakłócając przygotowania do wesela. W dodatku wciąga do akcji Jerry'ego. Doktor bierze udział w międzynarodowej aferze związanej z przemytem broni. Musi stawić czoła psychopacie, królowi czarnego rynku.

"Teściowie" - TVP2, godz. 20:05 Anna dochodzi do siebie po porodzie. Karenin dba o żonę. Oboje stwarzają pozory, że wszystko wraca do normy. Anna jednak jest w głębokiej depresji. Docenia wysiłki i prawość męża, pragnie być dobrą żoną, czuje się winna, jednak sam szacunek dla Karenina nie wystarcza. Dusi się, nie potrafi żyć bez miłości. Brat Anny dostrzega piekło, jakie przeżywa siostra i namawia Kareninado rozwodu. Karenin wyraża zgodę, ale Anna nie chce. Brak rozwodu i utratę syna traktuje jako pokutę za swoją winę. Wroński zabiera Annę i córkę w podróż po Europie.

"Anna Karenina" odcinek 5. - TVP1, godz. 20:20 Axel Foley, nieujarzmiony detektyw z Detroit, znów odwiedza Beverly Hills. Przyjechał, tropiąc dwóch złodziei samochodów. Na miejscu odkrywa, że są to ci sami bandyci, którzy zabili jego szefa. Podążając ich śladem, trafia na ślad ogromnego fałszerstwa. Pomimo niechęci miejscowych władz policji Axel może liczyć na pomoc wypróbowanego przyjaciela z posterunku w Beverly Hills, Rosewooda, którego poznał podczas pierwszego pobytu w Mieście Aniołów. Rozpoczyna się szaleńczy pościg, z finałem w ogromnym wesołym miasteczku w Los Angeles

"Gliniarz z Beverly Hills III" - Polsat, godz. 22:35 W waszyngtońskim metrze młoda kobieta ginie pod kołami pociągu. Wiadomość o śmierci dziewczyny jest wstrząsem dla kongresmana Stephena Collinsa. Ofiara była jego asystentką oraz kochanką. Doświadczony dziennikarz śledczy Cal McAffrey otrzymuje od przełożonej, Cameron Lynne, pozwolenie na zbadanie podejrzanej historii. Zadanie staje się dla dziennikarza kłopotliwe, bo Collins jest jego przyjacielem, a w trakcie śledztwa na światło dzienne wychodzą zaskakujące fakty i intrygi sięgające szczytów władzy.

"Stan gry" - TVN7, godz. 22:55 Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/ Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 21.06.2020 >>