Program telewizyjny na niedzielę, 22.03.2020. Co obejrzeć 22 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na niedzielę - w tv 22 marca m. in. czternastu kucharzy w kuchni "Masterchefa Juniora", nowe odcinki waszych ulubionych seriali i kilka filmów, które z pewnościa umilą wam wieczór. Sprawdź program tv na niedzielę, 22.03.2020.

Program tv na niedzielę, 22 marca 2020 r.:

Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port Royal odbywa się uroczystość nominowania kapitana Norringtona na komandora. W tym ważnym dniu Norrington pragnie do sukcesów zawodowych dołączyć także osobisty - zdobyć rękę pięknej córki gubernatora, Elizabeth Swann. Nieoczekiwanie na przeszkodzie jego planom staje szalony pirat, postrach siedmiu mórz, sławny Jack Sparrow. Ów zuchwalec zamierza ukraść najszybszy okręt floty brytyjskiej, ponieważ jego własną Czarną Perłę przejęła zbuntowana załoga.

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" - TVN7, godz. 20:00

Czternastu najlepszych młodych kucharzy w Polsce rozpocznie rywalizację w kuchni MasterChefa Juniora. Na dobry początek jurorzy przygotowali dla dzieci wyjątkowe upominki – czapki kucharskie i wałki z imionami. Zanim jednak gotowanie rozpocznie się na dobre, uczestnicy będą musieli zdobyć fartuchy, które zostały ukryte w… murze! Jedynym sposobem na dostanie się do nich będzie totalna demolka, a w tym nasi zawodnicy nie mają sobie równych. Wyposażeni w fartuchy, czapki i wałki kucharze zaprezentują jurorom swoje popisowe dania. W drugiej części odcinka pod skrzynkami będą czekać na nich prawdziwie przerażające prezenty… Sposób na przełamanie strachu i poradzenie sobie z koszmarnym produktem dzieciom pokaże Michel Moran.

"Masterchef 5" odcinek 3. - TVN, godz. 20:00

Mania wyznaje podczas spowiedzi Ignacemu, że nie potrafi kochać Ani. Uważa, że siostra zabrała jej Pawła. Ania opiekuje się Kazimierzem. Ma dla niego wiele czułości, ale nie potrafi zdefiniować uczucia, którym go obdarza. Kazimierza nie akceptujeStanisław - ojciec Ani. Bronia wciąż nie może dojść do siebie. Okupacja niemiecka daje się coraz silniej we znaki mieszkańcomBrwinowa. Kazia i Władek są świadkami śmierci 13 - letniego syna sąsiadów - rodzina nie podporządkowała się rozporządzeniuo przekazywaniu Niemcom produktów rolnych. Niemcom pomaga bezwzględny Jamroży - dawny znajomy Winnych.

"Stulecie Winnych" sezon 2. odcinek 15. - TVP1, godz. 20;15

Rok 2004 był przełomowy dla każdego Europejczyka. W tym czasie Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej, a w Atenach rozgrywane są Letnie Igrzyska Olimpijskie w 28 dyscyplinach sportowych. Wśród światowych hitów rządzi „Call On Me” Erica Prydza, natomiast polskie listy przebojów podbija „Dżaga” zespołu Virgin oraz nastrojowa ballada „Trudno tak” w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz. Gościem Katarzyny Zielińskiej będzie strażak z programu „Europa da się lubić”, Kevin Aiston, który pokaże zdjęcia ze swojego prywatnego archiwum. W drużynie Macieja Kurzajewskiego zobaczymy utalentowaną mistrzynię tańca towarzyskiego i nowoczesnego, laureatkę konkursów miss, Edytę Herbuś.

"To Był Rok!" sezon 2. odcinek 2. - TVP1, godz. 21:15

Ewa i Szarek jadą na pierwsze "oficjalne" USG pięcioraczków i po rozmowie z lekarzem znów są w szoku. Wera cały czas niepokoi się o Alicję - obawiając się, że jej przyjaciółka cierpi na depresję. Tymczasem Siedlecki na nowo zadamawia się w Kazimierzu, a jego żona otwiera nawet w mieście luksusowy butik i zatrudnia Ludmiłę - Ukrainkę, która wpadła niedawno w oko Dorianowi. Z kolei Mateusz coraz częściej kłóci się z Anną. Profesor Żmuda nadal nie chce, by jej wnuk został na stałe w Polsce i do tego krytykuje Matyldę, jego nową dziewczynę. A młodzi wpadają w finale w kłopoty... i trafiają razem do aresztu.

"W rytmie serca" odcinek 69. - Polsat, godz. 22:10

Kate Reddy jest specjalistką do spraw funduszy inwestycyjnych w bostońskiej filii firmy z Nowego Jorku. Jej mąż, Richard, pracuje jako samodzielny architekt. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Kate stara się godzić karierę z życiem rodzinnym - w zajęcia córki angażuje się tak samo jak niepracujące matki. Wszyscy zastanawiają się, jak ona to robi. Opracowany przez Kate projekt nieoczekiwanie zyskuje uznanie centrali. Finansistka musi przenieść się na jakiś czas do Nowego Jorku. Tymczasem Richard zdobywa duży kontrakt.

"Jak ona to robi?" - TVP1, godz. 22:20

10 lat po atakach na World Trade Center służby wywiadowcze świata nadal tropią terrorystów. W Hamburgu działa ekspert ds. terroryzmu Günter Bachmann. W mieście pojawia się młody, skrajnie wycieńczony Czeczen Issa Karpow, który wzbudza niepokój niemieckiego i brytyjskiego kontrwywiadu. Mężczyzna rości sobie prawo do gigantycznej fortuny zdeponowanej w banku Tommy'ego Brue'a. Karpowowi pomaga prawniczka Annabel Richter. Bachmann wprowadza w życie ryzykowny plan, by się przekonać, czy spadek stanie się źródłem finansowania nielegalnych działań.

"Bardzo poszukiwany człowiek" - TVP2, godz. 22:45

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 22.03.2020 >>