Program telewizyjny na niedzielę, 22.12.2019. Co obejrzeć 22 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 22.12.2019? W programie TV na środę, m.in. kolejne odcinki "W rytmie serca" i "Młodego Piłsudskiego" oraz takie filmy jak "Iluzja", "Królewna Śnieżka i Łowca" czy "Oświadczyny po Irlandzku". Sprawdź program telewizyjny na środę, 22 grudnia 2019!

Program tv na niedzielę, 22 grudnia 2019 r.:

Zleceniodawca wynajmuje czwórkę iluzjonistów - mentalistę i hipnotyzera, magika i drobnego kieszonkowca, eskapistkę oraz specjalistę od trików karcianych. Po roku grupa zadziwia publiczność serią rabunków, które odbywają się w trakcie przedstawień. Zostaje obrabowany bank, a skradzione pieniądze spadają z nieba na widzów. Magicy zostają aresztowani. Do sprawy przydzielono agenta FBI Dylana Rhodesa i agentkę Interpolu Almę Dray. Z powodu braku dowodów policja musi uwolnić podejrzanych. Były iluzjonista podejmuje się wyjaśnienia triku.

"Iluzja" - TV Puls, godz. 20:00

Rok 1933. Były żołnierz Legii Cudzoziemskiej Rick O'Connell, jego żona Evelyn i 8-letni syn Alex badają starożytną świątynię. Alex zakłada znalezioną złotą bransoletę i doznaje wizji. Spostrzega magiczną oazę, gdzie przebywa duch legendarnego króla Skorpiona, który tysiące lat wcześniej chciał podbić świat. Teraz czeka na sposobność, by powrócić i zrealizować plany. W tym celu musi odzyskać bransoletę, którą znaleźli O'Connellowie. Tego samego przedmiotu poszukują członkowie sekty chcący ożywić kapłana Imhotepa.

"Mumia powraca" - TVP1, godz. 20:00

Wiedźma Ravenna uwodzi króla Magnusa. Zabija władcę, przejmuje rządy w królestwie i każe uwięzić córkę Magnusa, Śnieżkę. Ogarnięta obsesją na punkcie wyglądu, jest gotowa zrobić wszystko, by zachować urodę. Pewnego dnia magiczne lustro ostrzega ją przed Śnieżką. Dziewczynie udaje się zbiec do lasu, nad którym królowa nie ma kontroli. Ravenna wysyła w pościg myśliwego Erika. Łowca nie chce skrzywdzić dziewczyny - zostaje jej obrońcą i nauczycielem. Wkrótce królewna na czele armii krasnoludów jest gotowa stawić czoła macosze.

"Królewna Śnieżka i Łowca" - TVN7, godz. 20:00

Ziuk angażuje się w działalność socjalistyczną w Wilnie. Razem z przyjaciółmi Aleksandrem Sulkiewiczem oraz Stanisławem Wojciechowskim próbują pozyskać dla sprawy nowych zwolenników. W swoich poszukiwaniach Ziuk trafia do salonu Marii Juszkiewiczowej, którą otacza nimb wielkomiejskiej socjalistki wydalonej z Warszawy za nielegalną działalność oświatową. Kobieta robi na nim wrażenie. W jej salonie Ziuk zawiera też inną znajomość, która zaważy na jego dalszym życiu. Poznaje Romana Dmowskiego, który fascynuje go swoją osobą i poglądami. Obu mężczyzn łączy odraza do ugodowej postawy wobec caratu oraz żarliwa wiara w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wkrótce jednak ich drogi rozchodzą się na zawsze w gwałtowny sposób.

"Młody Piłsudski" odcinek 4. - TVP1, godz. 20:15

Amerykanka irlandzkiego pochodzenia, Anna Brady, wybiera się do Dublina, by oświadczyć się chłopakowi, Jerry'emu. Dziewczyna chce zrobić to 29 lutego, ponieważ irlandzka tradycja głosi, iż tego dnia mężczyzna musi przyjąć propozycję małżeństwa. Samolot, którym Anna leci do Dublina, z powodu burzy zostaje skierowany do Cardiff. Zdeterminowana dziewczyna nie rezygnuje z planu, a poznany barman, Declan O'Callaghan, zobowiązuje się pomóc jej w dotarciu do celu. Podczas podróży po Zielonej Wyspie rodzi się między nimi wzajemna fascynacja.

"Oświadczyny po Irlandzku" - TVP1, godz. 21:30

Życie Agnieszki i dziecka wciąż jest zagrożone. Gdy o chorobie lekarki dowiaduje się jej matka - profesor Anna Żmuda - przylatuje w końcu z Toronto, by córkę wspierać. Do Kazimierza wraca także Adam, który prosi od razu o spotkanie doktora Walickiego, ordynatora oddziału. A ten - na żądanie Anny - odsuwa doktora Kowalczyka od leczenia Agnieszki... Tymczasem mały Kuba - marząc o tym, by zostać w Kazimierzu na stałe - postanawia wyswatać doktora Zycha z ciotką Ireną i urządza wszystko tak, by seniorzy spotkali się w restauracji na "randce z zaskoczenia".

"W rytmie serca" odcinek 61. - Polsat, godz. 22:05

Miasteczko w Wielkopolsce. Lokalna drużyna piłkarska przegrywa mecz decydujący o funkcjonowaniu klubu. Na stadionie dochodzi do starć kibiców z policją. Prym w bijatykach wiedzie Oskar. Jego dziewczyna chciałaby, aby ojciec jej dziecka dojrzał i znalazł pracę. Mężczyzna przyjmuje propozycję pracy dla miejscowego biznesmena. Właściciel prężnie działającej firmy kupuje klub piłkarski z sąsiedniej miejscowości. Zadaniem Oskara jest wyszkolenie grupy kibiców sławiącej klub prezesa. Zdrada barw oraz kolegów pociąga za sobą nieuniknione konsekwencje.

"Skrzydlate świnie" - TV4, godz. 22:35

