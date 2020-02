Program telewizyjny na niedzielę, 23.02.2020. Co obejrzeć w niedzielę, 23 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w niedzielę, 23 lutego w TV? Program telewizyjny na 23.02.2020 to m.in. "Młody Piłsudski", "Sanatorium miłości" i filmy takie jak: "Dunkierka", "Kamerdyner" i "Kariera Nikosia Dyzmy". Na tym jeszcze nie koniec. Sprawdź program tv na niedzielę, 23.02.2020! Oto nasze hity dnia.

Program tv na niedzielę, 23 lutego 2020 r.:

Jest lato 1940 r. Na plażach Dunkierki na północy Francji Niemcy blokują brytyjskie i francuskie wojska. Otoczeni przez przeciwnika żołnierze czekają na cud. Ewakuacją z portu dowodzą komandor Bolton oraz pułkownik Winnant. W odpowiedzi na wezwania brytyjskiego rządu na ratunek uwięzionym żołnierzom spieszą nawet właściciele prywatnych statków. W tym samym czasie mała eskadra lotnicza, w skład której wchodzi Farrier, osłania wycofujących się z kontynentu żołnierzy. Piloci RAF-u muszą stawić czoła przeważającym siłom powietrznym nieprzyjaciela.

"Dunkierka" - TVN, godz. 20:00

Nowy Jork, czasy wielkiego kryzysu. Aktorka wodewilowa Ann Darrow otrzymuje główną rolę w filmie ambitnego Carla Denhama. Obraz ma być kręcony na położonej w okolicach Sumatry Wyspie Czaszki. Porośniętą tropikalną dżunglą wyspę zamieszkuje plemię, które składa ofiary ogromnemu gorylowi - King Kongowi. Gdy Ann zostaje uprowadzona przez olbrzyma, między porwaną a zwierzęciem nawiązuje się nić sympatii. Zakochany w kobiecie King Kong daje się wywabić z kryjówki, zostaje pojmany i wywieziony do Nowego Jorku.

"King Kong" - TVN7, godz. 20:00

Młody Afroamerykanin Cecil Gaines mieszka z rodzicami w należącej do białych plantatorów posiadłości w stanie Georgia. Pewnego dnia matka chłopaka zostaje zgwałcona i pobita przez właściciela plantacji, Thomasa Westfalla. Gdy ojciec Cecila próbuje wymierzyć oprawcy sprawiedliwość, zostaje zabity. Zrozpaczonego chłopca bierze pod opiekę babka Thomasa i szkoli go na służącego. W wieku 15 lat Gaines opuszcza rodzinne strony. Po kilku latach tułaczki trafia do Waszyngtonu. Zostaje kamerdynerem w Białym Domu.

"Kamerdyner" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Nikoś Dyzma jest człowiekiem obdarzonym rzadkim talentem: potrafi wygłaszać niezwykłe mowy pogrzebowe. Żyje z tego całkiem dobrze. Pewnego dnia trafia na dyplomatyczny raut. Tam jakiś gbur oblewa go trunkiem. Wściekły Nikoś wywołuje awanturę, a osłupiałe VIP-y patrzą, jak nikomu nieznany młodzian obrzuca stekiem wyzwisk samego wicepremiera. Jeszcze tego samego wieczoru po mieście rozchodzi się wieść: jest ktoś, kto ma takie plecy, że nikogo się nie boi. W ten sposób Nikoś rozpoczyna wędrówkę na sam szczyt politycznej i finansowej kariery.

"Kariera Nikosia Dyzmy" - TV4, godz. 20:00

Po nieudanej próbie odbicia Okrzei, Ziuk postanawia zakończyć działalność organizacji bojowej ostatnią spektakularną akcją - skokiem na rosyjski pociąg pocztowy. Zrabowane środki mają posłużyć do utworzeniapierwszych polskich oddziałów wojskowych. Ziuk i jego najbliżsi towarzysze rozpoczynają przygotowania do wielkiego napadu w Bezdanach. Serial historyczny,

"Młody Piłsudski" odcinek 13. - TVP1, godz. 20:15

Detroit, odległa przyszłość. Miasto terroryzują przestępcy. Potężna korporacja pracuje nad robotem policyjnym, który pomógłby zaprowadzić porządek. Konstruktorzy wpadają na pomysł stworzenia hybrydy _ pół maszyny, pół człowieka, który łączyłby najlepsze cechy robota z zaletami żywego funkcjonariusza. Okazja do realizacji planu nadarza się, kiedy gangsterzy masakrują Murphy'ego. Cybernetycy zbierają to, co z niego zostało, i wszczepiają w mechaniczne ciało. Powstaje w ten sposób superglina zwany RoboCopem.

"Robocop" - TVP2, godz. 21:00

Przy po­ran­nej ka­wie jest mo­wa o za­cho­wa­niu rów­no­wa­gi mię­dzy ka­rie­rą za­wo­do­wą a ży­ciem ro­dzin­nym. Wie­czo­rem gru­pę cze­ka wy­zwa­nie. Wi­zy­ta w par­ku roz­ryw­ki zmu­si ku­ra­cju­szy do kon­fron­ta­cji z lę­ka­mi.

"Sanatorium miłości" odcinek 8. - TVP1, godz. 21:15

Mina Jones reprezentuje wielką korporację, która zamierza przejąć małą rodzinną restaurację. Kobieta jedzie do rodzinnego miasteczka. Okazuje się, że syn właściciela restauracji to dawna sympatia Miny, Clay Hart. Mina musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze: kariera czy uczucie, które niespodziewanie odżywa.

"Miłość od kuchni" - TVP1, godz. 22:15

