Program telewizyjny na niedzielę, 26.01.2020. Co obejrzeć 26 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami niedziela, 26 stycznia 2020 roku. Dzisiaj czeka na was ogromna dawka filmowych emocji! Obejrzycie wielkie filmowe hity, obrazy nominowane do Oscara, a także zostanie wyemitowany najmocniejszy film Patryka Vegi! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na niedzielę, 26.01.2020.

Program tv na niedzielę, 26 stycznia 2020 r.:

Doktor Ryan Stone zostaje zatrudniona przez NASA. Kobieta trafia do zespołu, który zajmuje się naprawą teleskopu Hubble'a. Dowódcą misji jest doświadczony kosmonauta, Matt Kowalski. Niestety, nie wszystko idzie po jego myśli. Prom kosmiczny, którym ekipa przyleciała na orbitę, zostaje zniszczony przez szczątki starego rosyjskiego satelity. Prawie wszyscy członkowie załogi giną. Przy życiu pozostają dr Stone oraz Kowalski. Od tej chwili są zdani tylko na siebie.

"Grawitacja" - TVN, godz. 20:00

Gloria żyje pełnią życia - skacze na bungee, uwielbia spontaniczne podróże, a wieczorami szaleje na parkiecie. Jej dorosłe już dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę, ale Gloria ciągle liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze fajerwerki. Kiedy w jednym z klubów nocnych poznaje Arnolda, nowy romans rozbudza w niej nadzieje na przyszłość.

"Gloria Bell" - Cinemax, godz. 20:00

Wysokobudżetowa adaptacja komiksu opowiadającego o przygodach Aquamana. Władca jednej z siedmiu podwodnych krain - król Orm - chce zjednoczyć wszystkie królestwa Atlantydy, aby raz na zawsze zniszczyć ludzi żyjących na powierzchni. Obwinia ich o niszczenie środowiska naturalnego, a co za tym idzie - o zatruwanie niewinnych obywateli Atlantydy. Na drodze króla staje jego przyrodni brat Arthur, znany powszechnie jako Aquaman. Razem z księżniczką Merą poszukuje on niezwykłego trójzębu, który może uchronić świat przed wybuchem wojny.

"Aquaman" - HBO, godz. 20:10

Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego można oczekiwać od życia. Ma kochającą rodzinę i wielkie osiągnięcia na ringu. W ciągu jednego dnia mężczyzna traci to, co dla niego najważniejsze - żona ginie od przypadkowego strzału, córka trafia do rodziny zastępczej. Jedynym sposobem, by odbić się od dna, jest rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Pomoc i potrzebne wsparcie Billy znajduje na sali treningowej prowadzonej przez legendarnego trenera pięściarzy. Rozpoczyna największą walkę życia. Najważniejsze stracie stoczy jednak poza ringiem.

"Do utraty tchu" - TVP 2, godz. 21:00

Franck jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ma piękną żonę, z którą jest szczęśliwy. Para oczekuje narodzin bliźniąt. Podczas akcji gaszenia pożaru Franck z poświęceniem ratuje kolegów, jednak ogień odcina mu drogę ucieczki. Franck zostaje dotkliwie poparzony. Gdy budzi się w centrum leczenia oparzeń, uświadamia sobie, że jego ciało nigdy nie będzie takie samo. Teraz to on potrzebuje pomocy.

"Ocalić i zginąć" - CANAL+, godz. 21:00

Projektantka wnętrz Ellie Hamilton pomaga w organizacji ślubu swojej siostry, Mandy, z Jasonem. Uroczystość odbędzie się w przepięknej scenerii meksykańskiego kurortu Acapulco. Na rajską plażę zjeżdżają liczni goście. Do ślubu i wesela zostało zaledwie kilka dni, ale młoda para wciąż się nie pojawiła. Związek Mandy i Jasona przeżywa kryzys. Ellie próbuje zapanować nad sytuacją. Pomaga jej były chłopak, Greg, który jest drużbą pana młodego. Okazuje się, że uczucie łączące Ellie i Grega nie zgasło.

"Idealny ślub" - TVP 1, godz. 22:15

Policjanci z warszawskiego wydziału zabójstw nawiązują kontakt z człowiekiem, który w świecie przestępców pełni funkcję "sędziego". W warszawskim półświatku działa Said, odpowiedzialny za liczne porwania i morderstwa ormiańskich handlarzy. Said ukrywa się za granicą. Wor chce go wyeliminować rękami warszawskich policjantów. Do tego celu wybiera oficera z wydziału zabójstw, Despero, któremu wystawia córkę Saida, Dżemmę. Jedna noc niespodziewanie przeradza się w romans. Zwabiony Said wraca do Warszawy.

"Pitbull" - Polsat, godz. 23:40

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 26.01.2020 >>