Program telewizyjny na niedzielę, 29.03.2020. Co obejrzeć 29 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 29.03.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. kultowe filmy, popularne seriale, a także nowe odcinki programów "MasterChef Junior" i "To był rok". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 29 marca 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 29 marca 2020 r.:

W najnowszym odcinku kolorowe, makaronowe szaleństwo opanuje kuchnię MasterChefa. Następnie spiżarnia zamieni się w wehikuł czasu, a odmłodzeni Ania, Mateusz i Michel zabiorą kucharzy w podróż do smaków swoich dziecięcych lat. Komu pójdzie najlepiej przygotowanie smaków sprzed lat?

"MasterChef Junior 5" - godz. 20:00 w TVN

Kapitan Jack Sparrow musi spłacić zaciągnięty w dawnych czasach dług. Upomina się o to legendarny kapitan Davy Jones, porywacz ludzkich dusz. Jack ma szansę na ocalenie, jeśli odnajdzie tajemniczą Skrzynię Umarlaka, w której jest zamknięte serce Jonesa. Jack z wierną załogą wyrusza na poszukiwania.

"Piraci z Karaibów: Skrzynia Umarlaka" - godz. 20:00 w TVN7

Hobbita Bilba Bagginsa zaskakuje wizyta Gandalfa, który zjawia się z kompanią krasnoludów, dowodzoną przez Thorina. Jego drużyna odbywa pełną niebezpieczeństw wędrówkę, by odzyskać skarb z Samotnej Góry, strzeżonej przez przerażającego smoka Smauga. Później na ich drodze staje także sam Sauron.

"Hobbit: Bitwa Pięciu Armii" - godz 20:00 w TVP2

Ania z Kazimierzem wprowadzają się do kamienicy w Warszawie. Jasiek dociera do Lwowa, gdzie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru, w której rządzi Wanda Wasilewska. W Warszawie Ignacy angażuje się w pomoc żydowskim dzieciom. Pomaga mu młoda, pełna życia Krysia Żelazkiewicz. W Brwinowie Mania prowadzi podziemną bibliotekę.

"Stulecie Winnych" odc. 16 (sezon 2) - godz. 20:15 w TVP1

Tym razem cofniemy się w czasie aż o 34 lata! W podróż do roku 1986 wyruszymy z Pawłem Stasiakiem, liderem grupy Papa Dance, i Mieczysławem Hryniewiczem, którego znamy z roli Włodka z serialu "Na Wspólnej"! Gościem muzycznym będzie Małgorzata Ostrowska!

"To był rok" - godz. 21:15 w TVP1

Dorian znów spotyka Ludmiłę i zaczyna marzyć o prawdziwej miłości. Seba poznaje za to atrakcyjną, pewną siebie Karolinę, która dostała niedawno duży spadek i... szuka wrażeń. Szarek tropi w Kazimierzu nielegalny hazard. Nie wie, że jednym z gości "kasyna", które otworzono w mieście, jest młodszy aspirant Skory. W lokalu zjawia się także Karol, brat Marii.

"W rytmie serca" odc. 70. - godz. 22:10 w Polsacie

Martin Luther King prowadzi kampanię o poszanowanie przez władze prawa do powszechnego głosowania. Organizuje marsz, który wyrusza z Selmy w kierunku Montgomery, stolicy Alabamy. Gubernator-rasista chce spacyfikować go siłą. Aby uniknąć rozlewu krwi, prezydent USA Lyndon Johnson musi zacząć pertraktacje.

"Selma" - godz. 22:30 w Polsacie

Anastasia jest studentką literatury, która przeprowadza wywiad z Christianem Greyem - milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana inteligentnym i przystojnym mężczyzną. Niespodziewanie Grey zjawia się w sklepie, w którym dorywczo pracuje i prosi spotkanie. Studentka zgadza się i wkracza w niebezpieczny świat pożądania i erotyki.

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" - godz. 23:15 w TVN7

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 29.03.2020 >>