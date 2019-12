Program telewizyjny na niedzielę, 29.12.2019. Co obejrzeć 29 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas na ostatnią niedzielę 2019 roku! Co chcecie dzisiaj obejrzeć w telewizji? Film? Serial? A może program rozrywkowy? Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w telewizji! Oto program TV na niedzielę, 29.12.2019.

Program tv na niedzielę, 29 grudnia 2019 r.:

Rick O'Connell i jego małżonka mają przewieźć do Chin klejnot. Na miejscu okazuje się, że ich syn Alex, zamiast uczyć się w bibliotece, prowadzi wykopaliska archeologiczne. Chłopak odkrywa grobowiec pierwszego władcy Chin. Przed ponad 2 tys. lat cesarz Han, zwany Smokiem, chciał stać się nieśmiertelny. Sprowadził czarownicę, która rzuciła na niego klątwę i zmieniła go wraz z armią w posągi. Zaklęcie traci moc w 1946 r. pod wpływem wydarzeń, w które zamieszany jest Alex wraz z rodzicami i wujem. Tylko oni mogą ochronić ludzkość przed cesarzem.

"Mumia: Grobowiec cesarza Smoka" - TVN, godz. 20:00

Z okazji 80. urodzin Czesława Niemena przedstawione zostaną niezapomniane utwory artysty w nowych aranżacjach. Wystąpią m.in.: Kayah, Stanisław Soyka, Sławek Uniatowski, Igor Herbut, Sebastian Karpiel-Bułecka, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Janusz Radek oraz córki legendarnego muzyka: Natalia i Nora. Artystom będzie towarzyszyć 25-osobowa orkiestra kameralna pod kierunkiem Zygmunta Kukli. Wśród wykonanych utworów znajdą się m.in.: "Dziwny jest ten świat", "Sen o Warszawie", "Jednego serca", "Wspomnienie", "Czy mnie jeszcze pamiętasz".

"Być jak Czesław Niemen" - TVP2, godz. 20:05

Ziuk i jego najbliżsi przyjaciele Sulkiewicz i Wojciechowski rozwijają konspiracyjną działalność przeciwko caratowi na coraz szerszą skalę. Grono socjalistycznych spiskowców powiększa się, między innymi o Kazię, młodą robotnicę. Do Królestwa zaczynają docierać ogromne ilości nielegalnych druków. Konspiratorzy nie zdają sobie sprawy że, szef wileńskiej żandarmerii pułkownik Kreutzberg umieszcza w ich otoczeniu prowokatora. Nieświadomi zagrożenia zaczynają planować założenie podziemnej drukarni w Wilnie i własnego pisma. Ziuk wysyła Wojciechowskiego do Anglii po zakup maszyny drukarskiej, którą Wojciechowski ma przemycić przez granicę. Prowokator Machejko podąża ich tropem.

"Młody Piłsudski" odcinek 5 - TVP1, godz. 20:15

Szwedzka reżyserka i artystka wizualna, Anna Odell, postanawia przeprowadzić eksperyment społeczny, w którym stara się rzucić wyzwanie stereotypom dotyczących płci w dzisiejszym społeczeństwie. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni konfrontuje się ze szwedzkim aktorem i męską ikoną - Mikaelem Persbrandtem. Do projektu zaprasza również szóstkę innych czołowych skandynawskich aktorek i aktorów. Mają oni zamieszkać z nią i z Persbrandtem oraz działać jako ich alter ego. Grupa rozpoczyna grę, w której nie ma reguł.

"X i Y" - Cinemax, godz. 20:30

Romantyczna Jane kocha śluby. Ma w szafie 27 sukienek, które wykorzystywała jako druhna podczas wesel przyjaciół. Sama jest panną. Chętnie angażuje się w pomoc w organizacji imprez i odnosi na tym polu spore sukcesy. Kevin, dziennikarz prowadzący rubrykę sprawozdań ze ślubów, zwraca na nią uwagę. Postanawia napisać o Jane artykuł. Wykorzystuje jej naiwność i wykpiwa ją w gazecie. Tymczasem Tess, młodsza siostra Jane, uwielbiająca podróże i dobrą zabawę, zdobywa serce jej przystojnego szefa George'a, w którym Jane od dawna potajemnie się kocha.

"27 sukienek" - TVP1, godz. 21:10

Christian, rozwiedziony dyrektor prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, cieszy się wysoką pozycją społeczną i powodzeniem wśród kobiet. Mężczyzna jest przykładnym ojcem i chętnie pomaga potrzebującym - jednak pod warunkiem, że nie wymaga to wielkiego wysiłku. Christian przygotowuje premierę instalacji "The Square". To zadanie okazuje się poważnym wyzwaniem i zmusza dyrektora do skonfrontowania wyobrażeń o samym sobie z rzeczywistością.

"The Square" - Ale kino+, godz. 22:05

Zaliczany do grona najwybitniejszych pianistów na świecie Tom Selznick zrezygnował z publicznych występów ze względu na paraliżującą tremę. Po kilku latach przerwy mężczyzna decyduje się wrócić do koncertowania, by wziąć udział w wydarzeniu dedykowanym pamięci zmarłego mistrza. Przed występem w Chicago w zeszycie z nutami wirtuoz znajduje wiadomość. Sprawia ona, że pojawienie się przed publicznością okazuje się jeszcze trudniejsze. Selznick musi rozwikłać zagadkę, kim jest zagrażający mu mężczyzna i dlaczego skierował do niego list.

"Wirtuoz" - TVP2, godz. 22:10

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 29.12.2019 >>