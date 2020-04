Program telewizyjny na niedzielę, 5.04.2020. Co obejrzeć 5 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w TV w niedzielę, 5.04.2020? W programie telewizyjnym na niedzielę, m.in. popularne seriale i programy rozrywkowe, a także takie hity jak "Bękarty wojny", "Red" czy "Piraci z Karaibów: Na krańcu świata". Sprawdź program TV na niedzielę, 5 kwietnia 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 5 kwietnia 2020 r.:

Mick Haller to adwokat, który zawsze podejmie się wybronienia swojego klienta, nawet tego najgorszego sortu. Wszystko, co się dla niego liczy, to pieniądze oraz wyrok "niewinny" dla swoich klientów. Wygodne zasady Micka ulegną zmianie w trakcie współpracy z nowym klientem – młodym chłopakiem z bogatej rodziny, oskarżonym o pobicie dziewczyny do towarzystwa. Mick będzie musiał się zmierzyć z pewnymi zaniedbanymi sprawami z przeszłości i ponownie zdefiniować swój etyczny kodeks.

"Prawnik z Lincolna" - godz. 20:00 w TVP2

Tym razem w kuchni MasterChefa pojawi się naprawdę wyjątkowy gość. Swoją wiedzą i doświadczeniem z dzieciakami podzieli się Wojciech Modest Amaro, zdobywca gwiazdki Michelin. Uczestnicy będą mogli obserwować go przy pracy, a później będą musieli... odtworzyć jego dania. Kto najlepiej poradzi sobie z tym niezwykle trudnym zadaniem? W drugiej części odcinka mali kucharze dobiorą się w pary, w których będą musieli przygotować przepyszne torty, których nie powstydziłaby się sama Ania Starmach – królowa słodkości.

"MasterChef Junior" - godz. 20:00 w TVN

Will Turner i Elizabeth Swann łączą siły ze swym dotychczasowym wrogiem Barbossą, aby uratować kapitana Jacka Sparrowa oraz Billy'ego Turnera z rąk okrutnego Davy Jonesa. W tym celu udają się na Daleki Wschód, gdzie muszą odnaleźć pewne mapy, które wskażą im dalszą drogę. Will stwierdza, że musi zdobyć Czarną Perłę, gdyż jest ona jedynym statkiem, który może wyprzedzić Latającego Holendra i tym samym dopomóc w ocaleniu jego ojca.

"Piraci z Karaibów: Na krańcu świata" - godz. 20:00 w TVN7

Na ulicach Warszawy wzmaga się terror. Ania dostaje propozycję pracy w kawiarni, z kolei Kazimierz wpada na pomysł nieuczciwego interesu, który utrzymuje w tajemnicy przed żoną. Między Tarasiewiczami coraz częściej dochodzi do kłótni. Zgodnie z obietnicą Hela pomaga Winnym w zaopatrzeniu, a przy okazji próbuje zbliżyć się do Stanisława. W Stawisku trwa narada Iwaszkiewiczów, jak pomóc rodzinie Karwasserów, którzy trafili do getta. Tymczasem Manię odwiedzają rodzice Pawła z wieściami na temat syna.

"Stulecie Winnych" odc. 17 (sezon 2) - godz. 20:20 w TVP1

W trakcie podróży do roku 1966 będziemy mogli przekonać się, jakie filmy i seriale królowały wówczas na ekranach oraz jakiej słuchano muzyki. Na scenie pojawi się Ewelina Lisowska, która zaśpiewa hit Nancy Sinatry "These Boots Are Made For Walkin". Gościem Kasi Zielińskiej będzie dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski, a Maciejowi Kurzajewskiemu będzie towarzyszył wokalista Andrzej Rybiński.

"To był rok!" - godz. 21:20 w TVP1

Emerytowany agent CIA, Frank Moses, wiedzie spokojne życie gdzieś na przedmieściu, pieląc ogródek i romansując z uroczą Sarą. Gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się trójka zawodowych zabójców, musi on użyć wszystkich swych zdolności, by ujść z życiem. Frank musi się więc dowiedzieć kto chce się go pozbyć i dlaczego. W tym zadaniu pomogą mu dawni współpracownicy z Agencji – Marvin i Victoria, którzy również stali się celem zabójców.

"Red" - 21:30 w TVN

Karolina zjawia się w firmie Horosiewiczów - gotowa przejąć zakład po tym, jak Karol przegrał go w karty. Elżbieta, gdy poznaje prawdę o "przygodzie" syna z hazardem, jest w szoku. Maria, wzburzona, idzie na policję i opowiada o problemach brata Szarkowi oraz Sebie. Tymczasem doktor Zych nadal trenuje przed turniejem szachowym, na który zgłosił go Kuba. A Julia Siedlecka zauważa w końcu, że jej butik obserwuje Alicja Szumil… i zaczyna kobiecie grozić.

"W rytmie serca" odc. 71 - godz. 22:10 w Polsacie

Specjalnego oddział do walki z nazistami pod dowództwem porucznika Aldo Raine'a wypowiada krwawą wojnę swoim wrogom. Znakiem rozpoznawczym nowego zespołu jest bestialskie traktowanie ciał niemieckich żołnierzy. Oddział porucznika Reine'a otrzymuje specjalne zadanie wysadzenia w powietrze kina wypełnionego nazistowskimi oficjelami. Swoją zemstę na Niemcach szykuje także Żydówka Shosanna, właścicielka kina, której bliscy zostali rozstrzelani.

"Bękarty wojny" - godz. 23:35 w TVN7

