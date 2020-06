Program telewizyjny na niedzielę, 7.06.2020. Co obejrzeć 7 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 7.06.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. serial "Anna Karenina" czy takie filmy jak "Kwiat pustyni","Kariera Nikosia Dyzmy" czy "Kowboje i obcy". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 7 czerwca 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 7 czerwca 2020 r.:

Arizona, rok 1873. Rewolwerowiec Jake budzi się na pustyni z tajemniczą bransoletą na ręku, nie pamiętając wydarzeń z przeszłości. Nawiedzają go niepokojące wizje. Wędrując przez pustkowia, trafia do niewielkiego miasteczka o nazwie Absolution, rządzonego przez pułkownika Dolarhyde'a, hodowcę bydła i weterana wojennego. Między Jake'm a ranczerem rodzi się konflikt. Mimo to będą zmuszeni połączyć siły. Absolution staje się celem ataku dysponujących zaawansowaną technologią najeźdźców z kosmosu. Z pomocą napadniętym przychodzi tajemnicza Ella.

"Kowboje i obcy" - TVN, godz. 20:00

W chwili silnego stresu doktor Bruce Banner zmienia się w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. To efekt napromieniowania, któremu uległ podczas eksperymentu w wojskowym laboratorium. Naukowiec porzuca ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy się panować nad gniewem. Zostaje odnaleziony przez ojca Betty, generała Rossa. Wojskowy chce wykorzystać Bruce'a do celów militarnych. Wysyła po niego oddział z bezwzględnym rosyjskim komandosem Emilem Blonskym na czele. Blonsky sam poddaje się napromieniowaniu.

"Niesamowity Hulk" - TVN7, godz. 20:00

Nikoś Dyzma jest człowiekiem obdarzonym rzadkim talentem: potrafi wygłaszać niezwykłe mowy pogrzebowe. Żyje z tego całkiem dobrze. Pewnego dnia trafia na dyplomatyczny raut. Tam jakiś gbur oblewa go trunkiem. Wściekły Nikoś wywołuje awanturę, a osłupiałe VIP-y patrzą, jak nikomu nieznany młodzian obrzuca stekiem wyzwisk samego wicepremiera. Jeszcze tego samego wieczoru po mieście rozchodzi się wieść: jest ktoś, kto ma takie plecy, że nikogo się nie boi. W ten sposób Nikoś rozpoczyna wędrówkę na sam szczyt politycznej i finansowej kariery.

"Kariera Nikosia Dyzmy" - TV4, godz. 20:00

Były student Princeton Richie Furst przegrywa wszystkie pieniądze w pokera internetowego. Jedzie do Kostaryki, by odnaleźć Ivana Blocka, potentata w branży hazardowej, który według Richiego jest odpowiedzialny za oszustwa. Block jest pod wrażeniem odwagi chłopaka i jego wyliczeń. Proponuje mu pracę. Angażuje go w nielegalne działania, jednocześnie zabezpieczając obciążające go dowody. Do Richiego zgłasza się agent Shavers z FBI, który chce postawić Blocka przed sądem. Grozi Furstowi konsekwencjami, jeśli ten mu nie pomoże.

"Ślepy traf" - TVP2, godz. 20:05

Serial fabularny według powieści Lwa Tołstoja i opowiadania Wikientija Wieriesajewa "Na wojnie japońskiej". Rok 1904. Szpital wojskowy w Mandżurii. Po bitwie z Japończykami chirurg Siergiej Karenin, syn Anny, zostaje szefem szpitala. Jednym z rannych jest hrabia Wroński. Siergiej chce się od niego dowiedzieć czegoś o matce, pragnie poznać prawdę o jej samobójstwie. Po ponad 30 latach ciągle zakochany w Annie Wroński przypomina sobie, jak się poznali i jak szaleńczo się w niej zakochał.

"Anna Karenina" odcinek 1. i 2. - TVP1, godz. 20:20

Rodzina 13-letniej Waris Dirie to somalijscy pasterze. Dziewczynka ma zostać czwartą żoną znacznie starszego mężczyzny. Nie mogąc sprzeciwić się ojcu, Waris ucieka. Samotnie pokonuje kamienistą pustynię i dociera do Mogadiszu, gdzie mieszka rodzina matki. Krewni wysyłają ją do Londynu. Nastolatka kilka lat pracuje jako pokojówka w ambasadzie, potem znajduje zatrudnienie w barze, gdzie zauważa ją fotograf Terry Donaldson. Zaprasza Somalijkę na sesję zdjęciową i przedstawia agentce.

"Kwiat pustyni" - TVP1, godz. 22:15

Axel Foley, policjant z Detroit, postanawia na własną rękę zbadać okoliczności śmierci przyjaciela. Udaje się do Beverly Hills, by sprawdzić firmę, w której pracował Mikey. Wkrótce okazuje się, że Mikey zbyt wiele wiedział o nielegalnych interesach swego wpływowego pracodawcy. Axel jest przekonany, że to on zlecił zabójstwo. Informuje o tym miejscową policję, ale jej szef, porucznik Bogomil, jest innego zdania. Uważa, że Foley dręczy zamożnych mieszkańców i powinien opuścić miasto. Axel nie zamierza się poddać i kontynuuje śledztwo.

"Gliniarz z Beverly Hills" - Polsat, godz. 22:35

