Program telewizyjny na niedzielę, 9.02.2020. Co obejrzeć 9 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami niedziela, 9 lutego 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w TV? Film? Serial? Program rozrywkowy? Oj, będzie się działo! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na niedzielę, 9.02.2020.

Program tv na niedzielę, 9 lutego 2020 r.:

W Gotham City wciąż jest niebezpiecznie. Mimo iż Batman z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zdołali rozbić najgroźniejsze organizacje przestępcze, na horyzoncie pojawia się nowy, szczególnie niebezpieczny wróg, znany mieszkańcom jako Joker. Ten przebiegły i bezwzględny psychopata zamierza doprowadzić do anarchii w mieście, a Batmana zmusić do przejścia na ciemną stronę mocy i sprawić, by stał się złoczyńcą wszech czasów.

"Mroczny rycerz" - TVN 7, godz. 20:00

Dzielna Tris oraz jej wierny towarzysz "Cztery" muszą się zmierzyć z nieznanym światem. Okazuje się, że istnieje alternatywna rzeczywistość, którą ukrywano przed ludzkością. Aby do niej dotrzeć, trzeba przekroczyć otaczającą Chicago granicę. W nowym świecie czeka bohaterów wiele zaskakujących, niebezpiecznych wyzwań, lecz cel pozostaje ten sam - obalenie panującej dyktatury. Dziewczyna ma przed sobą jeszcze jedno zadanie - będzie musiała rozstrzygnąć, komu może zaufać.

"Wierna" - TVN, godz. 20:00

Elton John urodził się w londyńskiej dzielnicy Pinner jako Reginald Kenneth Dwight. Przyszły gwiazdor muzyki pop od dziecka wykazywał się ogromnym talentem muzycznym. Film pokazuje drogę artysty od nieśmiałego geniusza pianina do absolutnej międzynarodowej gwiazdy muzycznej i ekscentrycznej ikony popkultury.

"Rocketman" - HBO, godz. 20:10

Adam Jones to charyzmatyczny szef kuchni, który w młodym wieku zyskał rozgłos jako guru paryskich restauratorów. Podążał własną ścieżką i tworzył intrygujące połączenia smaków, lecz nie udźwignął ciężaru sławy. Zniknął z pierwszych stron gazet i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Powraca wolny od uzależnień, by spróbować sił w centrum kulinarnego Londynu. Kierując utalentowanymi ekscentrykami, chce stworzyć najlepszą restaurację na świecie. Uczucie do pięknej Helene może stać się przeszkodą na drodze do zdobycia trzeciej gwiazdki Michelin.

"Ugotowany" - TVP2, godz. 21:00

Thomas poszukuje odtwórczyni głównej roli do nowej sztuki. Casting nie przynosi rezultatu. Żadna z kandydatek nie nadaje się do roli kobiety, która zawiera z mężczyzną umowę, że stanie się on jej niewolnikiem. Zrezygnowany reżyser zbiera się do wyjścia, gdy do teatru wbiega spóźniona Vanda. Nalega, by ją przesłuchał. Wydaje się bezczelna i zdesperowana. Thomas, bardziej dla świętego spokoju, niż z przekonania, daje jej szansę. Wkrótce przekonuje się, że do roli znalazł idealną aktorkę, która na jego oczach przechodzi zdumiewającą metamorfozę.

"Wenus w futrze" - Ale kino+, godz. 21:55

Ambitna prawniczka z San Francisco, Anna Colton, wiedzie udane życie zawodowe, ale nie ma powodzenia w miłości. Nie zaangażowała się w żaden poważny związek. Pewnego dnia Anna dowiaduje się, że jej ciotka, Belle, zamierza poślubić aktora Seana Castleberry'ego, wielokrotnego rozwodnika i kobieciarza. Anna postanawia uchronić krewną przed popełnieniem błędu. Łączy siły z synem Seana, Clayem, którego początkowo nie darzy sympatią. Tymczasem Belle i Sean planują ucieczkę do Las Vegas, by tam zawrzeć związek małżeński.

"Zatrzymać ślub!" - TVP1, godz. 22:15

