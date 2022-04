Program telewizyjny na Niedzielę Wielkanocną, 17.04.2022. Co obejrzeć w niedzielę, 17.04.2022 w TV?

Przed nami Wielkanocna Niedziela, 17 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czekają na was gwiazdy polskiego i światowego kina. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na niedzielę, 17.04.2022.

Program tv na Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia 2022 r.:

Zleceniodawca wynajmuje czwórkę iluzjonistów - mentalistę i hipnotyzera, magika i drobnego kieszonkowca, eskapistkę oraz specjalistę od trików karcianych. Po roku grupa zadziwia publiczność serią rabunków, które odbywają się w trakcie przedstawień. Zostaje obrabowany bank, a skradzione pieniądze spadają z nieba na widzów. Magicy zostają aresztowani. Do sprawy przydzielono agenta FBI Dylana Rhodesa i agentkę Interpolu Almę Dray. Z powodu braku dowodów policja musi uwolnić podejrzanych. Były iluzjonista podejmuje się wyjaśnienia triku.

"Iluzja" - TV Puls, godz. 20:00

Młody Peter Parker przeżywa ekscytująca przygodę z Avengersami, po której wraca do domu. Chłopak za wszelką cenę stara się na nowo przywyknąć do codzienności. Wciąż mieszka z ciotką May i pozostaje pod czujnym okiem mentora - Tony'ego Starka. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się groźny Vulture. Peter musi działać, aby nie stracić wszystkiego, co kocha.

"Spider-Man: Homecoming" - Super Polsat, godz. 20:05

Pete Garrison, doświadczony agent Secret Service, odpowiada za ochronę Pierwszej Damy. Gdy ginie jeden z jego przyjaciół, jest przekonany, że śmierć nie była efektem napadu rabunkowego, co sugerują poszlaki. Sprawa zostaje powierzona Davidowi Breckinridge'owi, któremu pomaga Jill Marin. Breckinridge wpada na trop spisku, którego celem jest zamach na prezydenta. Zabójcy mają swojego człowieka w Secret Service. Gdy Breckinridge i Marin odkrywają, że Garrison ma romans z Pierwszą Damą, wszystko wskazuje na to, że to on jest zdrajcą.

"Strażnik" - TVP 2, godz. 20:35

Mroczny obraz ciemnej strony wiary z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, dla którego inspiracją były prawdziwe wydarzenia. Uczeń seminarium duchownego wyjeżdża do Watykanu, aby tam uczyć się o egzorcyzmach. Początkowy dystans diakona do kontrowersyjnych praktyk, zaczyna z biegiem czasu kruszeć, dzięki spotkaniu z ojcem Lucasem. Mężczyzna odkrywa przed nim mroczną stronę Kościoła katolickiego.

"Rytuał" - Stopklatka, godz. 22:15

Tragikomiczny obraz polskiego futbolu. Piłkarze "Czarnych" z Zabrza przyjeżdżają do Warszawy na mecz z "Powiślem". Prezes "Czarnych" chce kupić najlepszego piłkarza "Powiśla", na dodatek proponuje innym prezesom założenie "spółdzielni". To właśnie "spółdzielnia" miałaby decydować, o tym, kto wygrywa, a kto przegrywa, kto zostaje w lidze, a kto z niej spada.

"Piłkarski poker" - TVP 1, godz. 22:30

