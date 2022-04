Program telewizyjny na piątek, 08.04.2022. Co obejrzeć w piątek 08.04.2022 w TV?

Przed nami piątek, 8 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czeka na was przyjemne kino i premierowe odcinki programów rozrywkowych. "Twoja twarz brzmi znajomo", "Harry Potter i kamień filozoficzny" - to tylko niektóre z propozycji. Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na piątek, 08.04.2022.

Program tv na piątek, 8 kwietnia 2022 r.: Pierwszy film z serii, która okazała się kulturowym fenomenem. W dzień 11. urodzin Harry Potter dostaje zaproszenie do nauki w jedynej w swoim rodzaju szkole magii i czarodziejstwa. Dowiaduje się też, że jego rodzice byli znakomitymi i sławnymi czarodziejami. Z radością opuszcza dom swojego okropnego wujostwa. W Hogwarcie Harry szybko znajduje nowych przyjaciół - Rona i Hermionę - i zaczyna odkrywać okoliczności tajemniczego wypadku swoich rodziców.

"Harry Potter i kamień filozoficzny" - TVN, godz. 20:00 Szesnasta edycja show, w którym gwiazdy prezentują umiejętności wokalne, przeistaczając się w oryginalnego wykonawcę utworu. Widzowie będą świadkami zaskakujących metamorfoz.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - Polsat, godz. 20:05 Franek wraz z Kamilkiem odwiedza Grzelaków w sklepie. Zachwycony maluchem Borys, namawia żonę, by oni również postarali się o dziecko. Aldona wyznaje jednak, że nie planuje ciąży, bo właśnie dostała się na studia. Kompletnie zaskakuje tym męża. Urszula odkrywa, że Gabrysia już nie mieszka z Józkiem i że Zosia została u piłkarza na całą noc. A po kłótni z seniorką młoda niania postanawia odejść z pracy. Tymczasem Niedzielska zdaje sobie sprawę, jak bardzo tęskni za Julcią. Amelia poznaje Rybika biznesmena, który pragnie, by została jego nauczycielką śpiewu. Bożena wraca w końcu z Tadziem do hotelu, ku radości Bruna.

"Barwy szczęścia" odcinek 2611. - TVP 1, godz. 20:10 Piąty sezon randkowego reality show, w którym grupa uczestników walczy o miłość i nagrodę pieniężną. Spragnieni wrażeń single i singielki wprowadzają się do luksusowej willi w Hiszpanii. Na miejscu czekają na nich randki, gry i zabawy, które mają sprawić, że uczestnicy poznają się lepiej. Co kilka dni wyspiarze łączą się w pary, a ci, którzy nie są w związku, są narażeni na opuszczenie programu. Wyzwaniem jest przybycie nowych osób, które wprowadzają sporo zamieszania.

"Love Island - Wyspa miłości" - Polsat, 22:10 Po tajemniczym morderstwie amerykańskiego senatora, emerytowany agent CIA, Paul Shepherdson (Richard Gere), zostaje z powrotem wezwany na służbę. Poszlaki wskazują na słynnego radzieckiego agenta, z którym Shepherdson miał przed laty do czynienia i nawet go... zabił. Czy tajny agent zmartwychwstał, czy to jego naśladowca?

"Druga twarz" - TVP, godz. 22:15