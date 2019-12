Program telewizyjny na piątek, 20.12.2019. Co obejrzeć 20 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 20.12.2019? W programie TV na piątek, m.in. finał sezonu "Dziewczyn ze Lwowa", aż dwie części "Gwiezdnych wojen" oraz takie filmy jak "Jak ugryźć 10 milionów" czy "Matrix"! Sprawdź program telewizyjny na piątek, 20 grudnia 2019!

Program tv na piątek, 20 grudnia 2019 r.:

Po odnalezieniu Luke'a Skywalkera Rey ląduje na odciętej od świata wyspie, gdzie pobiera nauki pod czujnym okiem mistrza. Dziewczyna okazuje się pilną i bardzo uzdolnioną uczennicą i pragnie zostać Jedi. Tymczasem Kylo Ren, syn księżniczki Lei i Hana Solo, dokłada starań, żeby raz na zawsze zniszczyć siły rebeliantów. Luke, Rey, były szturmowiec Finn oraz genialny pilot Poe Dameron będą musieli połączyć siły, by powstrzymać ciemną stronę Mocy.

"Gwiezdne wojny: Część VIII - Ostatni Jedi" - Polsat, godz. 20:00

Od ostatecznej bitwy Rebeliantów z Imperium minęło 30 lat. Luke Skywalker znikł bez śladu. Na gruzach pokonanego Imperium Zła wyrósł Najwyższy Porządek, którego celem jest przejęcie władzy nad Galaktyką. Plany chce mu pokrzyżować Ruch Oporu, na czele którego stoi siostra Skywalkera, Leia. Generał Organa wysyła na planetę Jakku najlepszego pilota - Poe Damerona, ale ten wpada w ręce Kylo Rena. W ostateczną rozgrywkę między członkami Ruchu Oporu a Najwyższym Porządkiem nieoczekiwanie zostaje wplątana obdarzona niezwykłymi umiejętnościami Rey.

"Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" - TVN, godz. 20:00

Nicholas "Oz" Oseransky mieszka wraz z żoną na przedmieściach Montrealu. W nowym sąsiedzie z przeciwka rozpoznaje chicagowskiego gangstera, Jimmy'ego Tudeskiego, ukrywającego się przed zemstą Janniego Gogolaka. Sophie nakłania męża, by wydał Jimmy'ego mafii. Liczy na nagrodę. W Chicago Nicholas godzi się na współpracę z mafią, przygotowującą plan wyeliminowania Tudeskiego. Stawką w gangsterskich rozgrywkach jest 10 milionów dolarów. Tymczasem jego żona nawiązała współpracę z Tudeskim.

"Jak ugryźć 10 milionów" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Peter Devereaux jako szpieg zyskał przydomek November Man - ten, który zwiastuje zimę. Był nieprzejednany i okrutny, ale teraz, na emeryturze, cieszy się spokojnym życiem w Lozannie. Do czasu, gdy zostaje wysłany do Moskwy z poleceniem wydostania kobiety zamieszanej w międzynarodowy spisek. Piękna Alice Fournier posiada cenne informacje na temat rosyjskiego prezydenta elekta. Misję utrudnia mu dawny przyjaciel, którego szkolił na agenta. Mason próbuje wyeliminować Petera. Pojedynek między nimi jest śmiertelnie niebezpieczny.

"Listopadowy człowiek" - TVN7, godz. 20:00

Swieta, która zasłabła na widok pobitego Oleha, zostaje dowieziona do szpitala w ostatniej chwili. Lekarka - też Ukrainka - zastrzega, że ciąża jest zagrożona i żeby ją donosić Swieta potrzebuje stałej opieki bliskich. Olyia i Uljana chcąc pożegnać się ze Swietą przed wyjazdem na Ukrainę mimo późnej pory (a właściwie to już bardzo wczesnej, bo świt blisko), wymuszają w szpitalu możliwość odwiedzenia przyjaciółki. Polina jest smutna, że zostanie w Warszawie sama. Niespodziewanie otrzymuje złą wiadomość dotyczącą knajpy. Wygląda na to, że teraz już nic jej nie trzyma w Warszawie. Nawet spotkanie z Arkiem, który wrócił do policji i znów jest kapitanem, tylko utwierdza ją w tym przekonaniu. Nowakowa, mimo iż oboje z Henrulą z całego serca starają się, żeby ich związek funkcjonował normalnie, widzi, że jej ukochany nie odnajduje się w nowym miejscu, czyli w jej mieszkaniu. Zofia, której ogromnie zależy, żeby byli razem, ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. To nie koniec niespodzianek, które czekają na dziewczyny. Największa i najbardziej zaskakująca zastaje je we Lwowie.

"Dziewczyny ze Lwowa" finałowy odcinek 4. sezonu - TVP1, godz. 20:35

Wdowiec Jim Grant samotnie wychowuje córkę. Pracuje jako prawnik na przedmieściach Nowego Jorku. W młodości był aktywistą radykalnego lewicowego ruchu studenckiego Weather Underground. Oskarżony o morderstwo, od 30 lat ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Pewnego dnia w związku z napadem na bank sprzed trzech dekad zostaje aresztowana Sharon Solarz. Sprawą interesuje się młody dziennikarz Ben Shepard, który odkrywa prawdziwą tożsamość Granta. Jim musi uciekać. By oczyścić się z zarzutów, odwiedza znajomych z dawnych czasów.

"Reguła milczenia" - TVP1, godz. 21:30

Thomas Anderson wiedzie podwójne życie - jest programistą w dużym koncernie i genialnym hakerem o pseudonimie Neo. Od dłuższego czasu instynkt podpowiada mu, że coś dzieje się z otaczającym światem, a pytanie, czym jest matrix, spędza mu sen z powiek. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz, który obiecuje, że odkryje prawdę o rzeczywistości. Okazuje się, że życie jest tylko symulacją, kontrolowaną przez programy komputerowe. Tylko Neo może zmienić ten ponury stan rzeczy.

"Matrix" - TVN, godz. 22:55

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 20.12.2019 >>