Program telewizyjny na piątek, 24.04.2020. Co obejrzeć 24 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 24.04.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Pokaż kotku, co masz w środku", "Galimatias, czyli kogel-mogel II", oraz kolejne odcinki "Ośmiu wspaniałych" i "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 24 kwietnia 2020 roku!

Program tv na piątek, 24 kwietnia 2020 r.:

Komedia pomyłek, która wywróci do góry nogami życie wszystkich bohaterów. Poznacie ich wszystkie małe kłamstewka, małżeńskie zdrady i inne tajemnice, od których wiejskiego księdza rozboli głowa. Mnóstwo żartów sytuacyjnych i doskonała obsada - gwarancja dobrej zabawy nie tylko dla miłośników poprzedniej komedii reżysera, To nie tak jak myślisz kotku.

"Pokaż kotku, co masz w środku" - Stopklatka, godz. 20:00

Kontynuacja opowieści o bohaterach filmu "Kogel-mogel". Kasia i Paweł przenoszą się na wieś. Ojciec Kasi ingeruje w plany młodych. Pragnie wnuka. Kasia nie chce dziecka, marzy o studiach. Pojawia się Wolański, który obiecuje pomoc Kasi w spełnieniu jej marzeń. Dziewczyna wyjeżdża do Warszawy, skąd wraca w odmiennym stanie ku wielkiej radości rodziców.

"Galimatias, czyli kogel-mogel II" - Polsat, godz. 20:00

Około 9 milionów lat przed naszą erą na planecie Cybertron wybuchła wojna pomiędzy dwiema rasami inteligentnych robotów: szlachetnymi Autobotami i okrutnymi Decepticonami. Zwycięstwo w nadal toczącej się walce byłoby możliwe dzięki przechwyceniu zaginionego przed wiekami źródła mocy. Artefakt zostaje odkryty na ziemskim biegunie przez pradziadka amerykańskiego nastolatka Sama Witwicky'ego. Wysłannicy Autobotów i Decepticonów wyruszają na Ziemię, by zdobyć cenny przedmiot będący w posiadaniu tajnej amerykańskiej agencji rządowej Strefa 7.

"Transformers" - TVN, godz. 20:00

Łukasz gromadzi informacje o reżyserze, który doprowadził do kalectwa Emila. Kasia docenia starania męża, który dąży do ujawnienia prawdy. Jaworski cieszy się, że plan pozbycia się z mieszkania robotników zaczyna działać. Bożena jest zachwycona pomysłem Agnes na wyprawienie w hotelu wesela. Gdy okazuje się, że data uroczystości zbiega się z terminem zarezerwowanym przez stałego klienta, Stańska zleca Kasi anulowanie rezerwacji. Herman jest przekonany, że Celinę i Alana łączy zażyłość. Zazdrosny masażysta składa wymówienie.

"Barwy szczęścia" odcinek 2244. - TVP2, godz. 20:05

W piątym odcinku bohaterowie programu spróbują zmierzyć się z tematem ojcostwa i bycia "prawdziwym facetem". Czy to typ wojownika, lidera, który prowadzi motywuje swoją drużynę do osiągnięcia celu? Czy może nauczyciel i opiekun, który cierpliwie objaśnia świat i chroni swoją rodzinę przed przeciwnościami losu? W znalezieniu odpowiedzi na te ważne pytania, pomoże Marta Manowska, która tym razem przygotowała dla uczestników prawdziwe "męskie" atrakcje. Będzie wśród nich przeżycie przygody, czyli ryk samochodowych silników, bagniste drogi, na których liczy się zaufanie do swojego partnera. Okaże się, że to nie tylko pełna adrenaliny zabawa i rywalizacja, ale także metafora naszego życia. Będzie to lekcja, z której wnioski wyciągnie każdy z bohaterów programu. Nie będzie łatwo, ale wszyscy z całych sił będą starać się zostać lepszym facetem i ojcem.

"Ośmiu wspaniałych" odcinek 5. - TVP1, godz. 20:30

W 9. odcinku Joanna przyjeżdża do Adama. Małżeństwo spędza czas razem, a mężczyzna przedstawia swoją małżonkę najbliższym. Mimo, że wszystko idzie zgodnie z planem, Adam będzie nieobecny. Joanna także zamknie się w sobie, a w pewnym momencie zdecyduje się na nagły wyjazd! W małżeństwie Agnieszki i Wojtka również przychodzi czas na rozłąkę, a w związku Oliwii i Łukasza również pojawi się kryzys...

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 9. - TVN7, godz. 20:30

9 grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej w Toruniu Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz obchodzili 40-lecie pracy twórczej. Piosenki z ich repertuaru wykonywali również zaproszeni goście. Pojawiły się zarówno klasyczne wykonania, jak i nowe aranżacje dobrze znanych przebojów. W koncercie uczestniczyli między innymi: Olga Bończyk, Irena Santor, Hanna Śleszyńska, Katarzyna Zielińska, Michał Bajor i Zbigniew Wodecki. Program poprowadzili Joanna Kołaczkowska i Artur Andrus.

"Gdzie ci artyści szaleni, czyli benefis Majewska - Korcz" - TVP2, godz. 21:15

Żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, Tim Kearney, zamienił mundur na więzienny uniform. Do zakładu karnego, w którym odsiaduje wyrok, przyjeżdża agent wydziału antynarkotykowego. Oferuje więźniowi wolność w zamian za współpracę. Tim, łudząco podobny do zmarłego gangstera Bobby'ego Z, ma się w niego wcielić i wprowadzić agentów w szeregi mafii. Mężczyzna z powodzeniem odgrywa nową rolę, jednak zaplanowana akcja kończy się fiaskiem. Tim rzuca się do ucieczki, zabierając ze sobą 12-letniego syna Bobby'ego Z.

"Podwójna tożsamość" - TVP1, godz. 21:20

