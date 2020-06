Program telewizyjny na piątek, 26.06.2020. Co obejrzeć w piątek, 26 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

W piątek w tv filmowe hity. Przekonacie się o ty sprawdzając nasz program telewizyjny na 26 czerwca. Dziś wieczorem w tv m.in. "Słodki listopad", "U Pana Boga w ogródku" i "Max Payne". Zobacz program telewizyjny na piątek, 26.06.2020. Oto nasze telewizyjne hity na piątek.

Program tv na piątek, 26 czerwca 2020 r.:

Nelson jest pracownikiem firmy reklamowej. Sensem jego życia są kolejne sukcesy w pracy. Podczas egzaminu na prawo jazdy poznaje uroczą Sarę. Przez oszustwo Nelsona dziewczyna nie zdaje egzaminu. Będzie mogła ponownie ubiegać się o dokument dopiero za 30 dni, a ona nie może tak długo czekać. Sara żąda, aby Nelson w ramach zadośćuczynienia przez miesiąc był jej kierowcą. Wspólna przejażdżka sprawia, że świat Nelsona się zmienia. Praca i kariera przestają zajmować pierwsze miejsce w jego życiu.

"Słodki listopad" - TVN7, godz. 20:00

W małym podlaskim miasteczku Królowy Most czas płynie leniwie, a mieszkańcy żyją w zgodzie z rytmem natury. To idealne miejsce dla aspiranta Cielęckiego, najsłabszego absolwenta szkoły policyjnej. Jego przełożeni są przekonani, że na dalekiej prowincji, gdzie największym przestępstwem jest przekroczenie prędkości, powinien sobie poradzić. Tymczasem funkcjonariusze CBŚ lokują tam świadka koronnego, który zeznaje w procesie mafii z Milanówka. W ramach programu ochrony świadków należy zmienić mu tożsamość i miejsce pobytu.

"U Pana Boga w ogródku" - Polsat, godz. :20:05

Podczas wojny w Etiopii snajper Bob Lee Swagger cudem uchodzi z życiem. Powraca do kraju i zamieszkuje w górach stanu Wyoming. Pewnego dnia odwiedzają go agenci CIA. Proszą, by wyśledził snajpera szykującego zamach na prezydenta USA. Bob przyjmuje zadanie. Niebawem okazuje się, że intryga ma na celu zamordowanie towarzyszącego prezydentowi arcybiskupa Etiopii, a Swagger zostaje wplątany w zabójstwo. Ranny strzelec ucieka przed agentami FBI. Musi oczyścić się z zarzutów, w czym pomagają mu agent FBI, wdowa po przyjacielu i sekretarka z FBI.

"Strzelec" - TVN, godz. 20:05

Goście tłumnie zjeżdżają się na bal z niespodzianką, którą ma być uroczyste ogłoszenie zaręczyn Dymitra z Katieriną. Zrozpaczona i zaskoczona Polina czuje się zdradzona przez Dymitra. Wsiada na Promyka i wyjeżdża z dworu. Nocą po balu zadowolona z załatwienia sprawy Katierna nie może spać. Natyka się na hrabiego Andrieja. Doskonale się ze sobą czują i bawią. Hrabia Kreczetski dotrzymuje słowa: wystawia i poświadcza notarialnie dokument uwalniający Polinę. Nie można go jednak wręczyć, ponieważ dziewczyna zniknęła. Poszukiwania nie dają rezultatu. Po uroczystości zaręczyn zjawia się karciany kolega księcia Siergieja, Zimin, który proponuje Dymitrowi sprzedaż listów kompromitujących Katierinę. Dymitr wyrzuca go. Katierina widzi tę scenę, domyśla się, co zaszło i sama odjeżdża. Hrabia Andriej inicjuje prywatne poszukiwania Poliny. Serial kostiumowy, melodramat,

"Cena wolności" odcinek 14. - TVP1, godz. 20:35

Roman odsiaduje wyrok dwunastu lat pozbawienia wolności za brutalną napaść. Skłonny do przemocy mężczyzna zostaje zaangażowany do specjalnego programu resocjalizacyjnego. Ma opiekować się mustangiem. Poskramiając zwierzę, uczy się panować nad własną naturą.

"Mustang" - Canal+, godz. 21:00

Kate jest surową i wymagającą szefową kuchni w jednej z modnych nowojorskich restauracji. Praca to jej pasja, dla niej Kate jest gotowa na największe poświęcenie. W kontaktach osobistych bywa zimna i oschła. Tymczasem w jej życiu szykują się poważne zmiany. Kate jest zmuszona zaopiekować się 9-letnią siostrzenicą. Jakby tego było mało, do personelu w restauracji dołącza nowy kucharz, Nick, który wzbudza w niej ambiwalentne uczucia. Szefowa sądzi, że zamierza on zająć jej pozycję. Rozpoczyna się zacięta rywalizacja.

"Życie od kuchni" - TVN7, godz. 22:30

Max Payne, detektyw z nowojorskiego wydziału spraw uznanych za nierozwiązywalne, przed trzema laty stracił żonę i córeczkę. Prowadzi prywatne śledztwo, by rozwikłać tajemnicę ich śmierci. Poszukując informacji, poznaje Natashę Sax, która po spotkaniu z nim pada ofiarą morderstwa. Payne staje się głównym podejrzanym. Były partner, Alex Balder, próbuje mu pomóc w trudnej sytuacji, lecz i on zostaje zamordowany. Maksowi udaje się przekonać szukającą zemsty Monę Sax, że jest niewinny. Oboje łączą siły w walce z wrogiem.

"Max Payne" - Polsat, godz. 22:45

