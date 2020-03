Program telewizyjny na piątek, 27,03.2020. Co obejrzeć 27 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami piątek, 27 marca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Oj, będzie z czego wybierać! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na piątek, 27.03.2020.

Program tv na piątek, 27 marca 2020 r.:

Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Rodzina McCallisterów oraz liczni kuzyni tym razem wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydę. Ponieważ wciąż dobrze pamiętają, jak wiele kłopotów mieli poprzednio w Paryżu, gdy Kevin został sam w domu, tym razem wszyscy bardzo go pilnują. Ale raz jeszcze z powodu awarii prądu przyjeżdżają na lotnisko dosłownie w ostatniej chwili i w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę obcego mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku.

"Kevin sam w Nowym Jorku" - Polsat, godz. 20:00

Sam jest Aborygenem w średnim wieku, który pewnego dnia dostaje ofertę pracy od Harry'ego Marsha. Nie zdaje sobie jednak sprawy jak nieuczciwym człowiekiem jest jego nowy pracodawca. Sam nie może się z nim dogadać, a ich wzajemne kontakty stają się coraz bardziej napięte. W końcu dochodzi do strzelaniny, w której ginie Marsh. Aborygen, który zabił białego w obronie własnej musi uciekać z ciężarną żoną Lizzie. W pościg za nimi wyruszają tropiciele pod wodzą doświadczonego sierżanta Fletchera.

"Słodki kraj" - TVP Kultura, godz. 20:15

Mężczyźni po przejściach zmierzą się z demonami przeszłości, własnymi słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością i odrzuceniem. Uczestnicy stoczą walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację i wprowadzenie zmian w swoim życiu. Każdy odcinek programu skupi się na innym problemie. Prowadząca program Marta Manowska będzie rozmawiać z bohaterami między innymi o tym, czy prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, o wpływie rodziców na wybory życiowe dzieci, o okazywaniu uczuć, męskości i ojcostwie.

"Ośmiu wspaniałych" odcinek 2 - TVP1, godz. 20:35

Jeden z najpopularniejszych artystów disco polo, Zenon Martyniuk, obchodzi trzydziestolecie działalności artystycznej. Na benefis z okazji tej wyjątkowej rocznicy piosenkarz zaprosił rodzinę, przyjaciół i muzyków. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zabrzmią największe przeboje artysty. Widzowie poznają niektóre sekrety Zenona Martyniuka. Marcelina Zawadzka i Rafał Brzozowski porozmawiają z gośćmi. Na scenie wystąpią: Francesco Napoli, Lombard, Wojciech Gąssowski, Ich Troje, Savage, Top One, Classic, Izabella Trojanowska oraz MiG.

"Życie to są chwile - benefis Zenona Martyniuka z okazji 30-lecia pracy artystycznej" - TVP2, godz. 20:45

Talent i brawurę młodego kierowcy zauważa wpływowy gangster – Max. Proponuje chłopakowi udział w okrytym złą sławą wyścigu, który niejeden kierowca przypłacił kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą dla zwycięzcy legendarnych zmagań jest tytuł „Diablo” i kilkaset tysięcy euro. Kuba podejmuje ryzyko i wkracza do podejrzanego świata wielkich pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów. To właśnie w nim poznaje Ewę – obdarzoną wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która z zaciętej rywalki staje się jego wielką namiętnością. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny. Od tego momentu życie Kuby znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.

"Diablo. Wyścig o wszystko" - CANAL+, godz. 21:00

Film oparty jest na motywach niezwykle popularnej powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem, która przeraża czytelników od dziesięcioleci. Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa młodych mieszkańców musi stawić czoła swoim największym lękom. Na ich drodze staje nikczemny klaun o imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach historii jako morderca lubujący się w zadawaniu bólu.

"To" - TVN, godz. 21:55

II wojna światowa. Major Karl von Steiner, komendant obozu, tworzy z alianckich jeńców drużynę piłki nożnej. Mają zagrać mecz z hitlerowcami na stadionie w Paryżu. Nazistowska propaganda nadaje temu wydarzeniu niebywałą rangę. John Colby, który przed wojną był znanym piłkarzem, zostaje dowódcą drużyny jeńców. Wśród pozostałych graczy są m.in.: Robert Hatch i Luis Fernandez. Więźniowie wytypowani do drużyny postanawiają wykorzystać mecz jako niepowtarzalną okazję do ucieczki.

"Ucieczka do zwycięstwa" - TVP1, godz. 22:25

Tommaso jest cenionym rzymskim kardiochirurgiem. Tworzy szczęśliwą rodzinę z żoną Carlą i dwójką dorosłych dzieci. Mężczyzna jest ateistą. Szczyci się otwartością na inność i postępowym podejściem do rzeczywistości. Wszystko zmienia się w dniu, w którym Tommaso dowiaduje się, że jego syn postanowił zostać księdzem. Mężczyzna nie jest w stanie pogodzić się z decyzją chłopaka.

"Jak Bóg da" - TVP2, godz. 22:30

