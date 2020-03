Program telewizyjny na piątek, 6.03.2020. Co obejrzeć w piątek, 6 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 6.03.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", "Star Voice. Gwiazdy mają głos", "Tylko Jeden", "Podwójne ryzyko", "Avengers: Czas Ultrona" oraz "I że ci nie odpuszczę". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 6 marca 2020 roku!

Program tv na piątek, 6 marca 2020 r.:

Avengersi są zmęczeni ciągłą walką ze złem. Tony Stark postanawia wrócić do korzeni. Angażuje się w stworzenie zaawansowanej sztucznej inteligencji, która ma samodzielnie oceniać i eliminować zagrożenia. Niestety, jego wynalazek, Ultron, wymyka się spod kontroli. Robot zamienia się w potwora, który zagraża ludzkości. Po raz kolejny Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa, Sokole Oko oraz Nick Fury muszą połączyć siły, aby ocalić planetę przed zagładą.

"Avengers: Czas Ultrona" - TVN, godz. 20:00

Jak co roku, na długo przed ogłoszeniem listy uczestników, media żyją spekulacjami, kto pojawi się na najsłynniejszym parkiecie w Polsce. Już teraz wiadomo, że będą to m.in największa gwiazda polskiego internetu, najpopularniejsza aktorka oraz sportowiec, który stanął oko w oko ze śmiercią! W jury "Tańca z gwiazdami" zasiądą: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Program poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - Polsat, godz. 20:05

Rok 2001. Gracz giełdowy Gordon Gekko wychodzi z więzienia po odsiedzeniu 8-letniego wyroku za oszustwa. Pozbawiony kapitału mężczyzna nie ma szans na powrót do świata finansjery. Poświęca się pisaniu i promocji książki. W 2008 r. zgłasza się do niego chłopak jego córki, Jake Moore. Młody makler jest załamany samobójstwem pracodawcy, założyciela banku Keller Zabel Investments. Plotki o długach firmy spowodowały zniżkowanie akcji, które Bretton James kupił po minimalnej cenie. Jake oczekuje od Gekko pomocy w doprowadzeniu spekulanta do upadku.

"Wall Street: pieniądz nie śpi" - Ale kino+, godz. 20:10

Program muzyczny z udziałem aktorów, dziennikarzy i sportowców. Uczestnicy przedstawiają covery znanych utworów, w tym ponadczasowych przebojów. Odcinki są emitowane na żywo, a widzowie mogą w głosowaniu SMS-owym wspierać swoich faworytów. Wykonawcom towarzyszą orkiestra oraz zespół taneczny. Występy uczestników oceni trzyosobowe jury. O tym, kto wygra, zdecydują oceny jurorów i głosy oddane przez widzów. Na scenie toczyć się będzie zacięta rywalizacja, a bezkompromisowe oceny jurorów zapewnią dodatkowe emocje.

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" - TVP2, godz. 20:35

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się adoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Dzięki pomocy współwięźniarek Libby trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i swojego męża, jak najbardziej żywego. Wkrótce wychodzi na jaw, w jakim celu została upozorowana jego śmierć.

"Podwójne ryzyko" - TVN7, godz. 22:00

Grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki przez osiem tygodni mieszka pod wspólnym dachem i zgłębia tajniki świata KSW. Uczestnicy trenują pod okiem fachowców i wykonują zadania specjalne. Przekonają się, że wrodzony talent i katorżnicza praca wykonana na treningach nie znaczą nic, jeśli w walce przysłoni je stres albo brak koncentracji. Co tydzień w wyniku bezpośredniej konfrontacji jeden z zawodników opuści program. Dwaj najlepsi i najbardziej zmotywowani dotrwają do walki finałowej, która odbędzie się podczas oficjalnej gali KSW.

"Tylko Jeden" - Polsat, godz. 22:05

Kate jest samotną matką, która robi wszystko, żeby zapewnić sobie i dzieciom lepszą przyszłość. Pewnego dnia kobieta zostaje zatrudniona do wysprzątania luksusowego jachtu należącego do rozpieszczonego meksykańskiego playboya o imieniu Leonardo. Mimo że jest on nieziemsko bogaty, nie zamierza zapłacić sprzątaczce. Lecz kiedy podczas nocnej imprezy milioner wypada za burtę i traci pamięć, Kate postanawia wykorzystać swoją szansę.

"I że ci nie odpuszczę" - TVP2, godz. 22:35

Dwoje funkcjonariuszy FBI, agent Strahm i agentka Perez, przybywa do opuszczonego komisariatu, aby pomóc detektywowi Hoffmanowi w rozwiązaniu zagadki pozostawionej przez nieżyjącego mordercę, Jigsawa. Tymczasem miejscowy policjant, który dobrze poznał metody działania zabójcy, zostaje uprowadzony i wciągnięty w niebezpieczną grę. Agenci FBI ruszają na poszukiwanie porucznika Rigga. Niebawem wychodzi na jaw, że ktoś pomagał Jigsawowi w popełnianiu zbrodni. Podejrzenia padają na byłą żonę przestępcy, Jill.

"Piła IV" - Polsat, godz. 23:20

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 6.03.2020 >>