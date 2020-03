Program telewizyjny na piątek, 6.03.2020. Co obejrzeć w piątek, 6 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 20 marca 2020 roku? W piątek w TV zobaczymy m.in. nowe odcinki programów rozrywkowych i świetne filmy komediowe. Sprawdź program telewizyjny na piątek, 20.03.2020!

Program tv na piątek, 20 marca 2020 r.:

Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu. W dniu wyjazdu panuje ogromne zamieszanie, wskutek którego zapominają o małym Kevinie. Nie wiedzą o tym włamywacze planujący skok na pusty budynek. Chłopak postanawia strzec posiadłości.

"Kevin sam w domu" - godz. 20:00 w Polsacie

Mańka żyje, pracuje i mieszka w wielkim mieście. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy pada ofiarą nieuczciwej konkurencji. Poważny kryzys przeżywa również jej związek z narzeczonym. Na domiar złego pod drzwiami mieszkania zastaje Lilkę, młodszą siostrę uosabiającą chaos. Nie zamierza się jednak poddawać.

"Kobieta sukcesu" - godz. 20:00 w TVN

Uczestnicy muszą zrobić wszystko, by znaleźć i rozkochać w sobie partnera. Zadanie to nie będzie łatwe, ponieważ że co tydzień w hotelu pojawiać się będą nowi lokatorzy, którzy postarają się podbić serca tych, którzy już w nim mieszkają. Na zwycięzcę czeka duża nagroda - 100 tysięcy złotych.

"Hotel Paradise" odc. 20 - godz. 20:00 w TVN7

Nowy program z Martą Manowską. Mężczyźni po przejściach podejmą walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację i wprowadzenie zmian w swoim życiu. W każdym odcinku panowie będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami, aby móc nazywać się „wspaniałymi”.

"Ośmiu wspaniałych" odc. 1 - godz. 20:35 w TVP1

Eksperci połączyli trzy pary: Joannę i Adama, Oliwię i Łukasza oraz Agnieszkę i Wojciecha. Wszyscy już mają za sobą przygotowania do ślubów. W końcu nadejdzie czas na sakramentalne "tak". Nerwowa atmosfera udzieli się wszystkim. Czy wybory ekspertów okażą się trafne?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odc. 4 - godz. 21:00 w TVN7

Tym razem atmosfera zrobi się naprawdę gorąca! Blanka Lipińska zorganizuje casting na KSW Ring Girls, które poprowadzą uczestników do finałowej walki. Jak zawodnicy zareagują na obecność pięknych kobiet? Na koniec odcinka w klatce staną Adrian Bartosiński i Kamil Dołgowski. Który z nich wygra?

"Tylko jeden" odc. 3 - godz. 22:05 w Polsacie

Dobiegające sześćdziesiątki przyjaciółki spotykają się co miesiąc, by porozmawiać o przeczytanych książkach. Gdy kolejną z nich jest "50 twarzy Greya", panie w trakcie lektury nabierają ochoty na romanse i przygody. I choć z pewnością nie każdy facet to Grey, to niejednemu warto dać szansę…

"Pozycja obowiązkowa" - godz. 22:30 w TVP2

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 20.03.2020 >>