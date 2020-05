Program telewizyjny na piątek, 8.05.2020. Co obejrzeć 8 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Piątek w tv upłynie nam pod znakiem kultowych komedii. W programie tv na 8 maja m.in. "Nie ma mocnych" i "Miś". Program telewizyjny na piątek, 8.05.2020 to także kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i "8 Wspaniałych". Sprawdź, co jeszcze będzie można obejrzeć 8 maja w tv!

Program tv na piątek, 8 maja 2020 r.:

Ciężko chory Kazimierz Pawlak szuka spadkobiercy, któremu mógłby przekazać ziemię. Również Kargul martwi się o przyszłość dobrze prosperujących gospodarstw. Jedyną nadzieją jest piękna wnuczka Ania, której trzeba tylko znaleźć właściwego męża. Obaj rozpoczynają więc poszukiwania idealnego kandydata na zięcia. A chociaż łączy ich wspólny cel, różnica temperamentów i cechujący każdego z nich nieprzeciętny upór prowadzą do wielu równie zabawnych, co groźnych w skutkach nieporozumień.

"Nie ma mocnych" - Polsat, godz. 20:00

Prześladowany przez demony przeszłości Max Rockatansky wierzy, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka. Pewnego dnia mężczyzna zostaje wciągnięty do grupy uciekinierek z Cytadeli, które ściga mściwy tyran Wieczny Joe. Kobiety prowadzi piękna i pełna charyzmy Furiosa. Rozwścieczony władca zrobi wszystko, żeby dopaść buntowników i wymierzyć im karę.

"Mad Max: Na drodze gniewu" - TVN, godz. 20:00

Prezes klubu sportowego "Tęcza" Ryszard Ochódzki, zwany Misiem, ma wyjechać do Londynu. Zostaje jednak zatrzymany, ponieważ z jego paszportu wyrwano kilka kartek. Ochódzki podejrzewa żonę, Irenę, która chciała uniemożliwić, a przynajmniej opóźnić jego wyjazd i dotrzeć do Londynu przed nim. Małżonkowie założyli bowiem przed laty konto w jednym z londyńskich banków. Odejście Ireny zmusiło ich do podzielenia posiadanych dóbr. Pieniędzmi zdeponowanymi za granicą żadne z nich nie chce się jednak dzielić z drugą stroną.

"Miś" - Stopklatka TV, godz. 20:00

W 11. odcinku 4. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Łukasz i Oliwia spędzają czas u rodziców Łukasza, pomagając w zorganizowaniu kolacji dla najbliższych. Tam Oliwia poznaje jego babcię, która była największą przeciwniczką udziału Łukasza w programie. Agnieszka podejmuje decyzję o przeprowadzce do Krakowa. Razem z Oscarem organizuje Wojtkowi niespodziankę. Z kolei Adam i Asia spędzają wspólny weekend, a ich relacje bardzo się poprawiają. Czy teraz między nimi będzie już tylko lepiej?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 11. - TVN7, godz. 21:30

Uczestnicy programu spróbują sprostać wyzwaniom, które wymagają empatii i kreatywności. Tematem przewodnim odcinka będą emocje. Wrażliwość, opiekuńczość oraz skłonność do wyrażania emocji to cechy postrzegane przez wielu panów jako niemęskie. Bohaterowie odwiedzą leśny szpital dla dzikich zwierząt. Jednak najtrudniejsze wyzwanie czeka na nich później w przedszkolu. Mężczyźni wcielą się w postacie z bajek.

"Ośmiu Wspaniałych" odcinek 7. - TVP1, godz. 20:35

Rok 1957, trwa zimna wojna. Amerykański prawnik James B. Donovan broni oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego Rudolfa Abla. Zamiast kary śmierci udaje mu się wywalczyć wyrok 30 lat więzienia. Tymczasem Rosjanie aresztują amerykańskiego pilota, który fotografował terytorium ZSRR. CIA planuje doprowadzenie do wymiany więźniów między USA i ZSRR. Donovan ma wziąć udział w operacji. Miejscem akcji jest Berlin Wschodni.

"Most szpiegów" - Polsat, godz. 22:00

