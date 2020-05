Program telewizyjny na poniedziałek, 1.06.2020. Co obejrzeć w Dzień Dziecka w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na poniedziałek. Sprawdź, co będzie można obejrzeć w Dzień Dziecka w tv. Przed nami m.in. "Vaiana: Skarb oceanu", "Idealny facet dla mojej dziewczyny" oraz spektakl "Wykapany zięć". Sprawdź nasz program tv na 1.06.2020.

Program tv na poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.:

Czołowa polska feministka, Klara Rojek, jest szefową Akademii Feministycznej "Wolna Polka". Szkoła ma problemy finansowe. By je rozwiązać, Klara planuje produkcję feministycznego filmu porno. W roli głównej planuje obsadzić instruktorkę sztuk walki, Lunę. Ekranowym partnerem dziewczyny zostaje kompozytor Kostek. Mężczyzna zakochuje się w Lunie od pierwszego wejrzenia. Jednak Lunę i Kostka dzieli bardzo wiele, a Klara nie zamierza zaakceptować ich związku.

"Idealny facet dla mojej dziewczyny" - TVN7, godz. 20:00

Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze na świecie przemierzali wody południowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Nikt nie wie dlaczego, ale z czasem zaprzestali. Moana jest młodziutką żeglarką, córką wodza polinezyjskiego plemienia, która postanawia dokończyć dzieła przodków i odnaleźć legendarny skarb. Dziewczyna wyrusza z niebezpieczną misją. Żeglując przez bezmiar oceanu, spotyka potężnego niegdyś półboga Maui. Dwójka śmiałków łączy siły i razem płynie w nieznane.

"Vaiana: Skarb oceanu" - Polsat, godz. 20:05

Rok 1943. Polska prowincja. Wojna trwa już cztery lata. Po klęsce pod Stalingradem coraz młodsi Niemcy trafiają do armii. Tak w Polsce znalazł się Guido, wrażliwy, pochodzący z Hamburga siedemnastolatek. W obcej rzeczywistości próbuje stworzyć sobie azyl przed brutalnością wojny i prostackim światem jego starszych kolegów, żandarmów. Na zapomnianym przez wszystkich strychu słucha zakazanej muzyki - jazzu i oddaje się marzeniom. W tym samym czasie jego rówieśnik, Romek, po stracie ojca pomaga matce, pracując na kolei. Jako pomocnik maszynisty codziennie na bocznicy widzi rzeczy odebrane wywożonym do obozów zagłady Żydom. Nie rozumiejąc istoty tragedii, patrzy na to obojętnie. Kiedy nadarzy się okazja, stara się odebrać niemieckim żandarmom skradzione Żydom rzeczy, często nieprzydatne - jak stary gramofon. Nie ma charakteru bojownika. Bardziej zajmują go dziewczyny, a najbardziej Franka, córka zamożnego gospodarza.

"Letnie przesilenie" - TVP Kultura, godz. 20:30

Edytka i Artur skradają się przez las. Krawczyk narzeka, że nie zdążył zjeść śniadania, ale Gałkowa ignoruje ukochanego. W końcu para zauważa kogoś wychodzącego z zagajnika i stają przed zaskoczonym Kurkiem. Artur żąda, by Wiesiek wyznał prawdę o sprawie rzekomej korupcji, ale on ucieka na teren Karczpolu. Artur ma jednak pewien pomysł. Wkrótce para odwiedza LasPost i prosi Anielę o sprawdzenie w systemie listu, który według opisu nadała Gałkowa.

"Leśniczówka" odcinek 237. - TVP1, godz. 20:30

Autor komedii udowadnia, że miłość jest czymś więcej niż szaleństwem hormonów, a w człowieku istnieje silna potrzeba znalezienia prawdziwego uczucia i bliskości. Bohaterami przedstawienia są: dziewczyna pragnąca wyjść za mąż, jej ukochani rodzice i babcia, wujostwo, przyszły pan młody oraz gospodarz domu. Pierwsze spotkanie rodziców z narzeczonym córki to moment, któremu towarzyszą duże emocje. Ważny wieczór zostanie zakłócony splotem nieoczekiwanych zdarzeń, problemami zawodowymi oraz wizytą niepożądanych gości.

"Wykapany zięć" - TVP, godz. 21:00

Ty Hackett jest ochroniarzem, który po powrocie z wojny w Iraku próbuje ułożyć sobie życie. Pewnego dnia chłopak bierze udział w trudnej akcji. Razem z kolegami mają ochraniać opancerzoną furgonetkę przewożącą 42 miliony dolarów. Dowiaduje się, że towarzysze chcą przechwycić gotówkę i upozorować wszystko, żeby wyglądało na napad. Plan wydaje się doskonały, a wielka fortuna jest w zasięgu ręki. Sprawy przybierają zły obrót, gdy pojawia się świadek zajścia.

"Opancerzony" - Polsat, godz. 22:20

Na statku kosmicznym dochodzi do eksplozji. Łączność z astronautami zostaje przerwana na dwie minuty. Po powrocie na Ziemię kapitan wahadłowca, Spencer Armacost, jest witany jak bohater. Postanawia odejść ze służby w NASA. Wraz z żoną Jillian przenosi się do Nowego Jorku. Okoliczności awarii wahadłowca pozostają wielką tajemnicą. Armacost milczy w tej sprawie nawet wówczas, gdy komandor Alex Streck, który również brał udział w pechowym locie, umiera, a jego żona Natalie popełnia samobójstwo.

"Żona astronauty" - TVN7, godz. 22:35

