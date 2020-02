Program telewizyjny na poniedziałek, 17.02.2020. Co obejrzeć 17 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na poniedziałek - sprawdź, co warto obejrzeć 17 lutego w telewizji. Próba samobójcza w "M jak miłość" to nie wszystko! W programie tv na poniedziałek nie brakuje sensacyjnych produkcji. Będzie też spektakl. Sprawdź nasze telewizyjne propozycje na 17.02.2020. Podpowiadamy, co obejrzeć 17 lutego w TV.

Program tv na poniedziałek, 17 lutego 2020 r.:

Bracia Connor i Murphy MacManusowie spędzili ostatnie osiem lat z ojcem na farmie w Irlandii. Uciekli tam przed gangsterskim życiem, które wiedli w Bostonie. Idylla kończy się wraz z wiadomością, że w jednym z bostońskich kościołów został zamordowany ich ukochany ksiądz. Co więcej, ktoś próbuje wrobić braci w zabójstwo. Connor i Murphy wyruszają do Bostonu. Chcą oczyścić się z zarzutów i wymierzyć sprawiedliwość prawdziwym mordercom. Ich śladem podąża atrakcyjna agentka FBI.

"Święci z Bostonu II - Dzień Wszystkich Świętych" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Na 21. piętrze luksusowego nowojorskiego hotelu w oknie pojawia się mężczyzna, Nick Cassidy. Gdy na miejsce przybywa policja, mężczyzna oświadcza, że będzie rozmawiał tylko z negocjatorką Lydią Mercer. Chce przekonać ją o swojej niewinności w związku z oskarżeniami sprzed lat. W położonym po sąsiedzku budynku Nowojorskiej Giełdy Diamentów dwójka włamywaczy zmierza po bezcenne kamienie. Kilku wysoko postawionych policjantów wpada w panikę po odkryciu tożsamości desperata.

"Człowiek na krawędzi" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Klimatolog Jack Hall przeprowadził badania, które potwierdzają tezę o nadchodzeniu epoki lodowcowej. Oderwanie się od Antarktydy fragmentu pokrywy lodowej wywołuje serię kataklizmów. Na Hawajach szaleje huragan, Indie paraliżuje zamieć śnieżna, na Tokio spada gigantyczny grad, a Los Angeles zostaje zniszczone przez tornado. Jack stara się powiadomić Biały Dom o zbliżającej się klęsce żywiołowej, jednak nikt nie daje wiary jego diagnozom. Tymczasem Nowy Jork zalewa ogromna fala powodziowa. Niebawem następuje gwałtowny spadek temperatury.

"Pojutrze" - Polsat, godz. 20:10

Lilka odwiedza z Mateuszem lekarkę, która potwierdza, że dziewczyna jest w ciąży. Mostowiak cały czas ukochaną wspiera, ale nastolatka i tak jest załamana. Aż w końcu, po powrocie z przychodni, postanawia się zabić… Z kolei Joasia przyjeżdża do Grabiny, by porozmawiać z Marią – o liście, który napisała do niej rzekomo Małgosia. Kisielowa przyłapuje Żaka na flirtowaniu z jedną z chórzystek i od razu wybucha zazdrością.

"M jak miłość" odcinek 1494. - TVP2, godz. 20:55

Błyskotliwa i zabawna historia miłości od pierwszego wejrzenia. Anka i Daniel zostają sąsiadami. Oboje mają za sobą nieudane związki. Potrzebują czasu oraz kilku zbiegów okoliczności, aby się przekonać, że są dla siebie stworzeni. Twórcy spektaklu nawiązują do współczesnych komedii romantycznych oraz wykorzystują ponadczasowe piosenki Kabaretu Starszych Panów w nowych aranżacjach. Przedstawiona historia pokazuje, że media społecznościowe, internet i podróże nie mogą zastąpić szczęścia wynikającego z bliskości z drugim człowiekiem.

**"Duet, czyli recepta na miłość" - TVP1, godz. 21:00

Młody policjant z drogówki, Jake Hoyt, chce zrobić karierę w wydziale do walki z narkotykami. Jego partnerem ma być sierżant Alonzo Harris, który od kilkunastu lat walczy z gangami narkotykowymi. Zdążył już zyskać sławę z powodu skuteczności i pozaregulaminowych metod działania, co bardzo imponuje Jake'owi. Tymczasem mafia wydaje na Alonza wyrok śmierci. Niedoświadczony Jake ma zaledwie jeden dzień, by przekonać zwierzchnika, że nadaje się do tej pracy.

"Dzień próby" - TVN, godz. 21:30

Agent J od lat próbuje zrozumieć i polubić sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką. Gdy życie K i los planety są zagrożone, J decyduje się na desperacki krok. Mężczyzna wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany diabolicznego kosmity Borisa. Podczas niesamowitej podróży agent stwierdza, że wszechświat wciąż ma przed nim wiele tajemnic.

"Faceci w czerni III" - Polsat Film, godz. 23:45

