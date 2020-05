Program telewizyjny na poniedziałek, 18.05.2020. Co obejrzeć 18 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Oto nasz program telewizyjny na poniedziałek. 18 maja w TV m.in. "M jak miłość", "Rambo III", "Jack Strong" oraz premiera serialu "McMafia". Sprawdź nasz program tv na 18.05.2020. Prezentujemy telewizyjne hity na poniedziałek.

Program tv na poniedziałek, 18 maja 2020 r.:

Na jaw wychodzi, że Transformery odwiedzały Ziemię od wielu lat, aby pomagać ludziom. Z czasem porozumienie między stronami zostało zerwane. Teraz uratowanie ludzkości leży w rękach niespodziewanych sprzymierzeńców: Cade'a Yeagera, angielskiego lorda, Edmunda Burtona, oraz oksfordzkiej profesor, Vivian Wembley. Bez ich współpracy gatunek ludzki nie ma szans na przetrwanie.

"Transformers: Ostatni Rycerz" - Polsat, godz. 20:00

Rok 1970. Związek Radziecki jest u szczytu potęgi politycznej i militarnej. Nikt nie wyobraża sobie, że komunizm mógłby upaść. Świat liczy się z możliwością rozpętania przez Moskwę konfliktu atomowego. W Polsce pułkownik Ryszard Kukliński decyduje się na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Mając dostęp do tajnych akt Układu Warszawskiego, przez 11 lat przekazuje Amerykanom plany Rosjan. Naraża siebie, żonę i synów. W listopadzie 1981 r., w obliczu zagrożenia dekonspiracją, wraz z rodziną zostaje ewakuowany do USA.

"Jack Strong" - TVN7, godz. 20:00

Media zaczynają interesować się Thomasem (Mark Rufallo), przez co rośnie napięcie w relacjach Dominicka (Mark Rufallo) z jego partnerką Joy (Imogen Poots). Dominick stara się o zwolnienie Thomasa z Instytutu Psychiatrycznego Hatcha, gdzie przebywają niepoczytalni przestępcy i znajduje potencjalnego sojusznika w pracownicy opieki społecznej Lisie Sheffer (Rosie O’Donnell). Niedługo potem przekonuje się, jak trudno jest udzielić bratu pomocy. Dominick wdaje się w kłótnię z dr Patel (Archie Panjabi), nową psychiatrą Thomasa, kiedy lekarka zaczyna analizować jego przeszłość. Dowiadujemy się o wstrząsającej tragedii, która doprowadziła do rozpadu małżeństwa Dominicka i Dessy (Kathryn Hahn).

"To wiem na pewno" odcinek 2. - HBO, godz. 20:10

Wielka Brytania, rok 1959. Florence Green otwiera w pewnym miasteczku księgarnię. Kobieta zamierza sprzedawać kontrowersyjne dzieła - "Lolitę" Nabokova i "451 stopni Fahrenheita" Bradbury'ego. Konserwatywni mieszkańcy są przerażeni perspektywą szerzenia się niebezpiecznych idei zawartych w książkach.

"Księgarnia z marzeniami" - Ale kino+, godz. 20;10

Anka (Weronika Rosati) nadal chce zdobyć Andrzeja (Krystian Wieczorek), mimo że pogodziła się z Magdą (Anna Mucha). Wkrótce wymyśli pewną intrygę, która skończy się niespodziewanie... W 1519. odcinku "M jak miłość" podstępem zwabi Andrzeja do swojego mieszkania. Ten nie będzie czuł się najlepiej, ale w końcu odwiedzi byłą kochankę. Tylko przez awanturę z Kamilem i intrygę Anki, nagle poczuje skok ciśnienia i osunie się na podłogę!

"M jak miłość" odcinek 1519. - TVP2, godz. 20:55

Dawny dowódca i przyjaciel Johna Rambo z czasów wojny w Wietnamie - pułkownik Trautman wyrusza z tajną misją do Afganistanu. Wkrótce nadchodzi wiadomość, że został on pojmany i uwięziony w radzieckiej bazie wojskowej. Działania dyplomatyczne na rzecz jego uwolnienia nie przynoszą rezultatów. Oficjalna misja wojskowa jest wykluczona. Rambo decyduje się więc sam wyruszyć na ratunek dowódcy.

"Rambo III" - TVN, godz. 22:30

Adam i Stefan chcą otworzyć montownię skuterów, ale bank nie udziela im kredytu. Mężczyźni odrzucają pożyczkę proponowaną przez dawnego znajomego, Gerarda. Ten jednak nie przyjmuje odmowy, żądając zwrotu długu, którego nie zaciągnęli. Groźbą i szantażem usiłuje wymusić na nich spłatę kilku tysięcy dolarów. Z bezwzględnością zamienia życie ofiar w niekończący się koszmar.

"Dług" - Canal+, godz. 22:30

Alex Godman, syn moskiewskiego biznesmena prowadzący w Londynie fundusz inwestycyjny, zostaje wciągnięty w wojnę między rosyjskim a izraelskim podziemiem finansowym. W odwecie za zamach na życie powiązanego z Kremlem Vadima Kaliagina, rosyjska mafia morduje Borysa Godmana, stryja Alexa. Młody londyńczyk pomaga prać ogromne pieniądze inwestorowi z Tel Awiwu, który chce przejąć narkotykowe interesy Kaliagina w Indiach i w Europie. Serial kryminalno - sensacyjny,

"McMafia" odcinek 1. - TVP2, godz. 22:55

