Program telewizyjny na poniedziałek, 20.01.2020. Co obejrzeć 20 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na poniedziałek: dziś w tv m.in. "M jak miłość", "Mój biegun", "Bogowie Egiptu" oraz "Góra Dantego" z Piercem Brosnanem w roli głównej. Co jeszcze warto obejrzeć 20 stycznia w TV? Sprawdź na program telewizyjny na ten dzień

Program tv na poniedziałek, 20 stycznia 2020 r.:

Historia Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. Zanim jednak do tego doszło, jego rodzina musiała poradzić sobie z serią tragicznych wydarzeń - śmiercią młodszego syna, a następnie z wypadkiem nastoletniego Jaśka. Mimo przeciwności losu rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość, a chłopiec, walcząc o powrót do normalnego życia, wykazuje niebywałą siłę charakteru, która pozwala mu zrealizować marzenia.

"Mój biegun" - TVN7, godz. 20:00

Faraon zostaje zamordowany. Okrutny bóg ciemności Set wstępuje na egipski tron. Kapłani są bezradni wobec jego mocy, a zwykli śmiertelnicy stają się niewolnikami podczas jego rządów. Tylko niewielka grupa buntowników postanawia sprzeciwić się tyranowi. Śmiałkom przewodzi bohaterski Bek, któremu sprzyja miłosierny bóg Horus. Młody bohater wyrusza w zaświaty, by stoczyć ostateczną walkę ze złem.

"Bogowie Egiptu" - Polsat, godz. 20:10

Los Angeles. Przy jednej z bocznych ulic zostaje znalezione ciało Afroamerykanina. Na pytanie, jak doszło do zbrodni, odpowiedzą zdarzenia, które miały miejsce w ciągu 48 godzin poprzedzających jej popełnienie. Jean i jej mąż zostali obrabowani przez czarnoskórych chłopaków. Irański sklepikarz, któremu zdemolowano lokal, wini za utratę dorobku ślusarza, Latynosa, i postanawia go zabić. Czarnoskóry reżyser i jego żona zostają upokorzeni przez białego policjanta. Każdy z bohaterów zetknął się z ofiarą i doświadczył gniewu i frustracji.

"Miasto gniewu" - Ale kino+, godz. 20:10

Zosia jest załamana po zerwaniu z kolejnym chłopakiem – Jackiem – a Joanna postanawia córce pomóc… Tymczasem Leszek wciąż opiekuje się Niną, która wychodzi w końcu ze szpitala. A gdy biznesmen zostawia na kilka godzin dziewczynę samą, ta jedzie do Asi i na nowo próbuje rywalkę szantażować. Marcin podejrzewa, że jego szef jest zamieszany w nielegalne interesy. Z Piotrem kontaktuje się nagle Górecki, który okazuje się byłym wspólnikiem Krajewskiego i chce pozwać seniora o oszustwo.

"M jak miłość" odcinek 1486. - TVP2, godz. 20:55

Marek przeżywa załamanie. Restauracja, którą prowadzi, staje na skraju bankructwa. Klienci zamiast dobrej kuchni, wolą jeść marne burgery u konkurencji. Mimo sprzeciwu Joli, Marek kładzie się na kanapie pod kocem. Wkrótce dołącza do niego bratBorys, który cierpi, bo Julia, jego córka, nie chce go znać. W tym czasie Alex zmaga się ze swoją tożsamością. Związał się z Weroniką, która jest dojrzałą kobietą na stanowisku, a on jest tylko zwykłym kelnerem. Dusia z Kamilem i Julią wpada napomysł, jak uratować restaurację. Postanawia namówić wujka milionera, aby wykupił i zamknął konkurencję. Manipuluje wujkiem, powołując się na Julię, na której Borysowi bardzo zależy...

"Lepsza połowa" odcinek 5. - TVP2, godz. 21:50

Bruce Banner pracuje nad modyfikacją ludzkiego DNA. Podczas jednego z eksperymentów naukowiec przyjmuje śmiertelną dawkę promieniowania gamma. Choć wydaje się, że wyszedł z tego bez szwanku, wkrótce zaczyna tracić świadomość i odczuwać czyjąś obecność we własnym ciele. Tym kimś jest nadludzko silny Hulk - monstrum, w które co pewien czas Bruce się przeistacza. Stwór niszczy laboratorium i dom Bruce'a, pustoszy okolicę. Wojsko zostaje zaangażowane w poskromienie potwora. Jedynie była dziewczyna naukowca domyśla się, kim jest Hulk.

"Hulk" - TVN7, godz. 21:55

Góra Dantego to miasteczko leżące u stóp uśpionego od lat wulkanu. Mieszkańcy do tego stopnia zapomnieli o zagrożeniu ze strony złowieszczej góry, że region uznano za jedno z najpopularniejszych miejsc przeprowadzek w USA. Miejscowością kieruje pani burmistrz Rachel Wando. Wkrótce ma podpisać bardzo korzystny dla miasta kontrakt. Najpierw trzeba wydać ekspertyzę. Wulkanolog Harry Dalton orientuje się, że rzekomo wygasły wulkan w każdej chwili grozi wybuchem. Dodatkowe badania tego nie potwierdzają, ale sytuacja szybko się zmienia.

"Góra Dantego" - TVN, godz. 22:30

