Program telewizyjny na poniedziałek, 22.06.2020. Co obejrzeć 22 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku. Dzisiaj czekają na was w TV doskonałe dokumenty oraz nowy serial HBO! Będzie się działo! Sprawdźcie, co warto obejrzeć dzisiaj w TV! Oto program telewizyjny na poniedziałek, 22.06.2020.

Program tv na poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.:

Ślub Kornela, ornitologa, który dzięki telewizji zyskuje niespodziewaną popularność, z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki pop, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich sezonu. Panna młoda ucieka jednak sprzed ołtarza, rzucając się na oczach zgromadzonych w ramiona Sebastiana Tretyna. Tak zaczyna się męska libacja, pełen niespodzianek wieczór frustratów, kobieciarzy i tych, którzy nie potrafią korzystać z męskiego uroku. Wszyscy próbują odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czego naprawdę pragną kobiety.

"Testosteron" - TVN 7, godz. 20:00

Thomas był pewien, że ucieczka z labiryntu będzie oznaczała wolność dla niego i pozostałych Streferów, lecz okazuje się, że tajemnicza organizacja "Dreszcz" nie zakończyła eksperymentów. To, co się wydarzyło, stanowiło wstęp do Fazy Drugiej - prób ognia. Streferzy mają dwa tygodnie, by przejść przez Pogorzelisko - najbardziej spaloną część świata, pustynię, na której z każdej strony czyha niebezpieczeństwo. Pojawia się nowa grupa eksperymentowanych, której przetrwanie zależy od unicestwienia Streferów. Nowi są zdeterminowani, by przetrwać.

"Więzień labiryntu: Próby ognia" - Polsat, godz. 20:05

Kevin jest złodziejem. Pewnej nocy, gdy wkrada się do willi milionera, zostaje złapany na gorącym uczynku. Bogacz okłamuje policjantów, że sygnet, który złodziej ma na palcu, jest jego własnością. Wściekły i rozczarowany rabuś układa podstępny plan zemsty i odzyskania cennego drobiazgu, który przynosił mu szczęście.

"Sądny dzień" - TVP2, godz. 20:05

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe - jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych - Perry'ego Masona (Matthew Rhys), bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

"Perry Mason" odcinek 1 - HBO, godz. 20:10

Rok 1931. Trzy aborygeńskie dziewczynki - 14-letnia Molly Craig, 8-letnia Daisy oraz 10-letnia Gracie, zostają odebrane matkom i osadzone w sierocińcu. Surowy pan Neville jest koordynatorem polityki rządu ds. Aborygenów, w myśl której dzieci rdzennych mieszkańców, mające domieszkę białej krwi, mają być umieszczane w ochronkach w celu zasymilowania z białą populacją. Dziewczynki podejmują próbę ucieczki z ośrodka opiekuńczego oddalonego od domu o 1200 mil. Ich tropem podążają Moodoo i policyjny pościg.

"Polowanie na króliki" - TVP Kultura, godz. 20:30

Przemek Kossakowski sprawdza, co po zakończeniu programu "Down the road. Zespół w trasie" dzieje się w życiu sześciorga towarzyszy, z którymi odbył podróż po Europie. Podczas wideokonferencji bohaterowie - osoby z zespołem Downa - oraz ich rodzice oceniają udział w programie i opowiadają o zmianach, jakie zaszły w ich życiu po wyprawie. Jak się okazuje, Michał i Grzesiek zdecydowali się na wyprowadzkę z rodzinnego domu, a mama Krzyśka zmieniła decyzję odnośnie jego tatuażu.

"Down the road. Zespół w domu" - TVN, godz. 21:00

Magazyn "Q" uznał PJ Harvey za najlepszą wokalistkę wszech czasów - lepszą niż Madonna, Janis Joplin i Patti Smith. Oto portret niezwykłej artystki. Kamery śledzą PJ Harvey w czasie podróży - od Afganistanu, przez Waszyngton, po Kosowo. Wyprawa stała się inspiracją dla albumu "The Hope Six Demolition Project". Płytę zarejestrowano w specjalnie zaprojektowanym studiu pod Somerset House w Londynie. Publiczność mogła obserwować proces powstawania nagrań przez lustro weneckie.

"PJ Harvey. A Dog Called Money" - CANAL+, godz. 21:30

W saudyjskim Rijadzie dochodzi do ataku terrorystycznego na terenie osiedla zamieszkanego przez pracowników zachodnich kompanii naftowych. Agent specjalny FBI, Ronald Fleury, zbiera grupę ekspertów i udaje się do Arabii Saudyjskiej, by schwytać osobę odpowiedzialną za tragedię. W skład zespołu wchodzą: analityk wywiadu Adam Leavitt, specjalista ds. materiałów wybuchowych Grant Sykes i ekspert medycyny sądowej Janet Mayes. Fleury i jego ludzie lądują w pustynnym królestwie. Ich nieoczekiwanym sprzymierzeńcem okazuje się pułkownik Al Ghazi.

"Królestwo" - TVN, godz. 22:00

Dokument o Józefie Stalinie. Autorzy przeanalizują różne aspekty jego działalności i osobowości, zastanawiając się, czy był on wielkim przywódcą, który uczynił z Rosji supermocarstwo, czy bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za śmierć milionów niewinnych ludzi. Wielu Rosjan broni Stalina, uznając go za bohatera. 50 lat po śmierci przywódcy Rosjanie są głęboko podzieleni w ocenach dotyczących przeszłości kraju.

"Czerwona dusza" - TVP1, godz. 22:45

Basia, żona blisko 70-letniego Włodka, opuszcza go po dziesiątkach wspólnie spędzonych lat. Mężczyzna trafia do szpitala. Sąsiedzi zawiadamiają syna oraz wnuka Włodka. Paweł, sławny pianista, przyjeżdża z Berlina, gdzie koncertował. Maciek, jego syn, mieszka z matką w Londynie. Mężczyźni nie widzieli się od lat. Paweł postanawia odnaleźć matkę i namówić ją do powrotu. Maciek i Włodek jadą razem z nim. Podróż staje się okazją do odwiedzenia miejsc z przeszłości oraz do powrotu do niewyjaśnionych spraw.

"Mój rower" - TVP2, godz. 23:05

