Program telewizyjny na poniedziałek, 23.12.2019. Co obejrzeć 23 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 23.12.2019? W programie TV na poniedziałek, m.in. "Niania w Nowym Jorku", "M jak miłość", "Reich", "Ronin" i "Wszyscy mają się dobrze". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 23 grudnia 2019!

Program tv na poniedziałek, 23 grudnia 2019 r.:

Alex jest zawodowym mordercą. Kiedyś służył w Legii Cudzoziemskiej i zabijał na zlecenie. Ma dosyć tej roboty i chce wrócić do Polski, z której przed laty uciekł. Razem z nim przybywa do ojczyzny kolega po fachu - Andre. Mężczyźni mają odzyskać kokainę zagarniętą przez polską mafię i ukarać winnych. Dla obu przyjazd do kraju to powrót w rodzinne strony. Pojawiają się sentymenty, na jakie nie ma zazwyczaj miejsca w ich profesji. Tymczasem tuż po przyjeździe obaj popadają w konflikt z sopockimi gangsterami.

"Reich" - TVN7, godz. 20:00

Major jest hybrydą człowieka i robota. Agentka wchodzi w skład elitarnej jednostki Section 9, która zajmuje się zwalczaniem terroryzmu i cyberprzestępczości. Pewnego dnia jej członkowie stają przed nie lada wyzwaniem. Muszą zająć się sprawą tajemniczego i bezwzględnego terrorysty - Hideo Kuze. Celem przestępcy jest przejęcie zaawansowanej technologii pozwalającej kontrolować ludzkie umysły. Podczas śledztwa agentka odkrywa szokujące fakty ze swojej przeszłości.

"Ghost in the Shell" - Polsat, godz. 20:10

Żak po rozstaniu z Kisielową szuka pocieszenia w alkoholu i błaga Staszka oraz lokalnego księdza, by pomogli mu żonę odzyskać. Maria świętuje w Grabinie urodziny, a Ula kolejny raz odwiedza Bartka i proponuje mężowi, by wzięli udział w terapii dla par. Tymczasem Janek na nowo zbliża się do Soni…

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:50

Annie Braddock, absolwentka antropologii, nie ma pomysłu na to, co robić po studiach. Podczas spaceru w parku poznaje Panią X i jej synka. Nowa znajoma proponuje Annie pracę w charakterze opiekunki do dziecka. Dziewczyna przyjmuje ofertę. Państwo X nie mają czasu dla małego Grayera, który jak każde dziecko potrzebuje dużo miłości i ciepła. Annie stara się wynagrodzić chłopcu zaniedbanie ze strony rodziców. Sprawy komplikują się, gdy na horyzoncie pojawia się przystojny chłopak. Anna nazywa go Harvardzkim Ciachem.

"Niania w Nowym Jorku" - TVP2, godz. 21:50

Na zlecenie anonimowego mocodawcy irlandzka bojowniczka Deirdre werbuje w Paryżu pięciu mężczyzn, którzy mają wykraść z rąk Rosjan pilnie strzeżoną walizkę. Wśród nich są Sam, były agent CIA, kierowca Larry, Spence - znawca broni, pochodzący z krajów bloku wschodniego Gregor - specjalista od urządzeń elektronicznych, oraz francuski koordynator Vincent. Po pierwszym starciu Spence odchodzi. Grupa jedzie na południe Francji i wykrada walizkę. Gregor zabiera ją i znika. Sam i Vincent ustalają, że mężczyzna pracował dla KGB.

"Ronin" - TVN, godz. 22:35

Frank przez całe życie ciężko pracował, by zapewnić szczęśliwe życie rodzinie. Po śmierci żony odkrywa, że właściwie nie zna dorosłych już dzieci. Wyrusza w podróż, podczas której chce odwiedzić każde z nich i jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Ku jego zaskoczeniu okazuje się, że David, Amy, Robert i Rosie wcale nie mają się tak dobrze, jak sądził.

"Wszyscy mają się dobrze" - TVP2, godz. 23:45

