Program telewizyjny na poniedziałek, 25.04.2022. Co obejrzeć 25 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 25.04.2022 roku? W programie TV na poniedziałek m.in. nowe odcinki uwielbianych seriali! Co się wydarzy w "Leśniczówce" i "Barwach szczęścia"? Do tego wśród propozycji filmy sensacyjne i niejedna komedia.

Program telewizyjny na poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r.:

Uwspółcześniona wersja hitu z 1959 roku. Tuż po warunkowym opuszczeniu więzienia charyzmatyczny Danny Ocean organizuje zespół znakomitych specjalistów i planuje kradzież 150 milionów dolarów. Na cel wziął sobie Terry'ego Benedicta, od którego zależne są trzy największe kasyna Las Vegas i niezwykle seksowna była żona Oceana. Rabusie mają swoje zasady - nie krzywdzą niewinnych i grają tak, jakby nie mieli nic do stracenia. "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Jola odwiedza z Justyną Basię i otwarcie pyta przyjaciółkę o powrót Adama. Tymczasem Jakubik dostaje nagle wiadomość, że pod jego nieobecność zniknęła Sara. Małgorzata i Jerzy idą na kolejną wizytę do onkologa. Po rozmowie z lekarką Zwoleńska namawia córki do zrobienia badań genetycznych. Żabcia nadal flirtuje w pracy z Vincenzo. A Radomir odkrywa, że Broda zamieszkał po kryjomu w redakcji i to w dodatku razem z Zeusem.

"Family Man" - Ale kino+, godz. 20:10

W niewyjaśniony sposób biznesmen Jack Campbell przeistacza się w głowę rodziny. Mieszka w New Jersey zamiast w Nowym Jorku, prowadzi rodzinny samochód zamiast pięknego sportowego ferrari. Teraz nie zarabia pieniędzy na Wall Street, lecz zajmuje się sprzedażą opon. Jego szafa pełna jest flanelowych koszul, choć kiedyś nosił warte tysiące dolarów garnitury. Nie mogąc wrócić do wcześniejszego życia, Jack niechętnie zaczyna grać rolę statecznego męża i ojca. "Barwy szczęścia" - TVP 2, godz. 20:10

Na pogrzebie Bogdana są obecni tylko jego najbliżsi. Dochodzi do awantury. Daniel uderza ojca. Pola proponuje rozgoryczonemu chłopakowi, by przenocował w domu Antoniego. Helena nie odstępuje syna nawet na krok. Po całym dniu obecności matki Jacek ma wszystkiego dość. Magda odbiera telefon ze szpitala. Trzeba powtórzyć badania Pati, bo jej wyniki są bardzo złe.

"Leśniczówka" - TVP 1, godz. 20:30

Donny jest lekkoduchem, który jako trzynastolatek wdał się w romans z nauczycielką i został ojcem. Kobieta trafiła z tego powodu do więzienia, za to on błyszczał w mediach. Mężczyzna od lat nie miał kontaktu z synem. Todd w niczym nie przypomina ojca - jest odpowiedzialny, poukładany i właśnie przygotowuje się do ślubu. Kilka dni przed uroczystością w jego domu niespodziewanie zjawia się Donny, który potrzebuje pieniędzy na spłatę długów. "Spadaj, tato" - Super Polsat, godz. 20:40

Robert Cumiński, złodziej dzieł sztuki, wychodzi z więzienia z powodów zdrowotnych. Zwolnienie aranżuje "Gruby", paser, który zleca "Cumie" kradzież legendarnej "Damy z łasiczką" Leonarda da Vinci z Muzeum Czartoryskich. Złodziej zwraca się o pomoc do dawnego kolegi, "Szerszenia". Nie wie, że ten wycofał się z branży i pracuje w policji. Choć zgadza się na udział w akcji, planuje ochronę skarbu przed grabieżą. W tym celu zamierza zlecić wykonanie kopii obrazu. Fałszerz Hagen poleca mu Magdę, studentkę ASP. "Vinci" - TVN 7, godz. 21:40

Nowy Jork, lata sześćdziesiąte XX wieku. Lorenzo, Michael, John i Tommy mieszkają w owianej złą sławą części Manhattanu. Pewnego dnia jeden z ich chuligańskich wybryków kończy się tragicznie - chłopcy zostają wysłani do zakładu poprawczego, w którym stają się ofiarami sadystycznego strażnika Nokesa. Po opuszczeniu placówki ich drogi się rozchodzą. Do ponownego spotkania dochodzi po jedenastu latach: Lorenzo, dziennikarz New York Timesa, i Michael, zastępca prokuratora, jednoczą siły, aby pomóc Johnowi i Tommy'emu, którzy zamordowali Nokesa. "Uśpieni" - TVN Fabuła, godz. 22:30

Clay, Jensen, Roque, Pooch i Cougar, członkowie amerykańskiej jednostki sił specjalnych, zostają wysłani z tajną misją do Boliwii. Na miejscu okazuje się, że padli ofiarą intrygi uknutej przez tajemniczego wroga o imieniu Max. Gdy cudem udaje im się wyjść cało z opresji, postanawiają dowiedzieć się, dlaczego wysłano ich na pewną śmierć. Uznani za zmarłych żołnierze chcą zemścić się za doznane krzywdy i odzyskać dobre imię. Do zespołu wkrótce dołącza agentka Aisha, która wie, kim naprawdę jest Max i zna też miejsce jego pobytu. "Drużyna potępionych" - TVN, godz. 22:40

Szefowa rosyjskiej mafii, Irina Własow, zmusza skorumpowanych policjantów i gangsterów z Atlanty do napadu na bank. Odwrócenie uwagi policji może zagwarantować jedynie kod 999, oznaczający śmiertelny atak na funkcjonariusza. Napastnicy planują poświęcić życie nowicjusza na służbie, Chrisa Allena. Policjant okazuje się jednak znacznie trudniejszym przeciwnikiem, niż wydawało się to jego nowym kolegom. Chris unika śmierci i wpada też na trop ich zbrodniczych konszachtów. "Psy mafii" - TV 4, godz. 22:55

