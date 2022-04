Program telewizyjny na poniedziałek, 25.04.2022. Co obejrzeć w poniedziałek, 25.04.2022 w TV?

Przed nami poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku. Dzisiaj w telewizji czekają na was hollywoodzkie hity, teatralna adaptacja współczesnej powieści i nowe odcinki ulubionych seriali! Sprawdźcie, co warto obejrzeć. Oto program TV na poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku.

Program tv na poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r.:

Sparaliżowany były komandos Jake Sully otrzymuje propozycję, która może mu przywrócić sprawność ruchową. Jedzie na Pandorę - księżyc planety Polyphemus w układzie Alfa-Centauri. Celem realizowanego tam programu jest uzyskanie dostępu do pokładów minerału o nazwie Unobtainium. Pierwsi ludzie zjawili się na Pandorze przed 30 laty. Od tego momentu atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi Pandorę Na'vi jest napięta. Gdy księżniczka Neytiri ratuje Jake'owi życie, ten dołącza do Na'vi. Tymczasem wojna między rasami jest nieunikniona...

"Avatar" - Polsat, godz. 20:00

Na pogrzebie Bogdana są obecni tylko jego najbliżsi. Dochodzi do awantury. Daniel uderza ojca. Pola proponuje rozgoryczonemu chłopakowi, by przenocował w domu Antoniego. Helena nie odstępuje syna nawet na krok. Po całym dniu obecności matki Jacek ma wszystkiego dość. Magda odbiera telefon ze szpitala. Trzeba powtórzyć badania Pati, bo jej wyniki są bardzo złe.

"Leśniczówka" - TVP 1, godz. 20:30

Paweł namawia Frankę, by postarali się o dziecko, a gdy dziewczyna odwiedza lekarkę, ta odkrywa jej największy i najbardziej bolesny sekret sprzed lat. Zduńska spotyka się z Dagmarą - żoną Igora i w końcu przekonuje kobietę, by wystąpiła o rozwód. Między Wernerem i Kamilem wciąż narasta napięcie. Adam nadal jest przekonany, że to Gryc spędził we Wrocławiu noc z Julią i nie umie zachować tej tajemnicy dla siebie. Po kolejnej kłótni przyjaźń prawników staje pod znakiem zapytania. Tymczasem Piotr z Kingą przed świątecznym wyjazdem urządzają na Deszczowej uroczystą, rodzinną Wigilię.

"M jak miłość" - TVP 2, godz. 20:55

Współczesna adaptacja dramatu Sławomira Mrożka, w reżyserii Marka Bukowskiego, to opowieść o cywilizacji, w której stawia się na młodość i piękno, zapominając, że w los człowieka wpisana jest śmiertelność. Główny bohater sztuki, niczym Mefistofeles, obiecuje wieczną młodość i doskonały wygląd, jednak odbiera tożsamość. W spektaklu zostają postawione pytania o to, co jest prawdziwe, a co fałszywe, czym jest pogoń za doskonałym wyglądem i jak kształtuje ona ludzkie życie.

"Krawiec" Teatr Telewizji - TVP 1, godz. 21:00

Dorota Szelągowska rusza w Polskę, by przeprowadzić metamorfozy domów i mieszkań osób zgłoszonych przez przyjaciół bądź rodzinę. Odkryje stare boazerie i nierówne ściany, ale przede wszystkich pozna historie ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Na przeprowadzenie kompletnych prac remontowych ekipa będzie miała tydzień.

"Totalne remonty Szelągowskiej" - TVN, godz. 21:35

