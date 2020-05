Program telewizyjny na poniedziałek, 25.05.2020. Co obejrzeć 25 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć nowy tydzień! Przed nami poniedziałek, 25 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na dobry film, serial, a może program rozrywkowy? Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na poniedziałek, 25.05.2020.

Program tv na poniedziałek, 25 maja 2020 r.:

Sparaliżowany były komandos Jake Sully otrzymuje propozycję, która może mu przywrócić sprawność ruchową. Jedzie na Pandorę - księżyc planety Polyphemus w układzie Alfa-Centauri. Celem realizowanego tam programu jest uzyskanie dostępu do pokładów minerału o nazwie Unobtainium. Pierwsi ludzie zjawili się na Pandorze przed 30 laty. Od tego momentu atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi Pandorę Na'vi jest napięta. Gdy księżniczka Neytiri ratuje Jake'owi życie, ten dołącza do Na'vi. Tymczasem wojna między rasami jest nieunikniona...

"Avatar" - Polsat, godz. 20:00

Judyta mieszka w Warszawie, współpracuje z popularnym pismem kobiecym, odpowiadając na listy czytelników, prowadzi dom i wychowuje nastoletnią Tosię. Jej poukładany świat zmienia się, gdy mąż oświadcza, że odchodzi do kochanki, która oczekuje jego dziecka. Wbrew wcześniejszym obietnicom mężczyzna nakazuje Judycie i córce wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Za namową przyjaciółki kobieta postanawia wybudować dom pod miastem. Na parapetówce poznaje Adama, a ich znajomość szybko przeradza się w romans.

"Nigdy w życiu!" - TVN 7, godz. 20:00

Kiedy Marie-Louise Fuller przyszła na świat na amerykańskiej prowincji, absolutnie nic nie wskazywało na to, że ta dziewczynka w przyszłości zostanie gwiazdą Opery Paryskiej i europejskich kabaretów czasu Belle Epoque. Ukryta za metrami jedwabiu, z ramionami przedłużonymi o długie drewniane drążki, Loie co wieczór elektryzowała publiczność tańcem, który nazwano serpentynowym. Fuller szybko stała się ikoną epoki, symbolem pokolenia. Jej zawoalowane ruchy sceniczne, okraszone grą świateł, miały przemożny wpływ na sztuki plastyczne i nie tylko. Do stóp tancerki padali bracia Lumiere, Toulouse-Lautrec, Auguste Rodin. Wysiłek fizyczny grożący niejedną kontuzją, permanentny blask świateł szkodliwych dla oczu - nic nie było w stanie powstrzymać tancerki w bezustannym dążeniu do perfekcji. Dopiero spotkanie z młodziutką, niezwykle uzdolnioną Isadorą Duncan doprowadziło do upadku legendy.

"Tancerka" - ATM Rozrywka, godz. 20:00

Wiosna 1981 roku. Janek, uczeń klasy maturalnej, mieszka w nadmorskim miasteczku. Razem z dwoma kolegami i bratem zakładają zespół punkowy i nazywają go WCK, czyli wszystko, co kocham. Janek zgłasza WCK na koszaliński festiwal Nowa Fala Rocka. Występ przed publicznością pozwala chłopcom uwierzyć w siebie. Janek zakochuje się w koleżance ze szkoły, Basi. Gdy zostaje wprowadzony stan wojenny, związek nastolatków pada ofiarą polityki - rodzice Basi zakazują córce kontaktów z synem zawodowego wojskowego.

"Wszystko, co kocham" - TVP Kultura, godz. 20:25

Dokument przedstawiający wpływ Jana Pawła II na współczesny świat, ilustrowany przykładami ze społeczności na całym globie - w Meksyku, Indiach, Polsce, Irlandii i we Włoszech. Śledzimy pielgrzymki Jana Pawła II, które zdefiniowały jego pontyfikat i uczyniły go osobistością międzynarodowego formatu. Rozmawiamy zarówno ze świadkami jego wizyt, jak i współczesnymi komentatorami. Wszystko po to, by poznać znaczenie papieskiego oddziaływania na historię. Film kierowany do szerokiego grona odbiorców - widzów pragnących przypomnieć sobie własne doświadczenia z papieżem i tych, którzy słabo pamiętają pontyfikat Jana Pawła II.

"Świat według Jana Pawła II" - TVP1, godz. 21:00

"Historia filozofii po góralsku" autorstwa księdza Józefa Tischnera to tekst pełen anegdot i dowcipnie przedstawionych postaci. Ksiądz Tischner dobrze znał realia życia mieszkańców polskich gór. Spektakl ukazuje jeden dzień z życia księdza, "Jegomościa Autora", który spotyka się z mieszkańcami góralskich wiosek i wdaje się z nimi w dysputy filozoficzne.

"Wariacje Tischnerowskie. Kabaret filozoficzny" - TVP1, godz. 22:05

Oparta na faktach czarna komedia śledząca losy kuratora oświaty, który stał za największą w historii Ameryki finansową malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów. Film opowiada o kulisach i reperkusjach skandalu finansowego, do którego doszło w 2004 roku w mieście Roslyn w stanie Nowy Jork. Twórcy obnażają słabości amerykańskiego systemu oświaty publicznej i analizują mechanizmy, które sprzyjają korupcji i chciwości, powodując bezkarność instytucji.

"Zła edukacja" - HBO, godz. 22:15

Młoda Rosjanka Ludmiła zostaje zwabiona do Kairu przez arabskich handlarzy żywym towaremi wystawiona wraz z innymi porwanymi dziewczynami na sprzedaż. Siemion Kleiman przekupuje urzędników portu w Bombaju, gdzie funkcjonuje kanał przerzutu heroiny do Rosji. Próbuje też wyeliminować mafię Kaliagina z Pragi, inwestując tam w nielegalną fabrykę podrabianych kosmetyków. Alex Godman ukrywa swoje nielegalne operacje finansowe przed narzeczoną i współpracownikami.

"McMafia" odcinek 2 - TVP2, godz. 22:55

