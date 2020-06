Program telewizyjny na poniedziałek, 29.06.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 29 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 29.06.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "Romeo musi umrzeć", "Logan", "Grunt to rodzinka", "Eagle Eye", "Ostatnia rodzina", "Gliniarz z metropolii", "Pitbull" i "Sekretne okno". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku!

Mutanci niemal wyginęli, a ci, którzy przeżyli zmuszeni zostali do ukrywania swoich mocy. Zmęczony życiem Logan opiekuje się schorowanym Profesorem X w kryjówce przy granicy meksykańskiej. Pewnego dnia nieznajoma prosi by zaopiekował się Laurą - młodą mutantką ściganą przez tajemniczą organizację. Czy Logan da radę ochronić dziewczynę, z którą ma więcej wspólnego niż mu się wydaje?

"Logan" - Polsat, godz. 20:05

Detektyw Jack Palmer otrzymuje od paryskiego prawnika zadanie odszukania Ange'a Leoniego, na którego czeka pokaźny majątek wygrany na loterii. Wkrótce okazuje się, że poszukiwany nie jest zwykłym mieszkańcem Korsyki, a Palmer zaczyna żałować, że podjął się misji. Leoniego nie tylko trudno znaleźć, ale szukanie go jest zajęciem wysoce niebezpiecznym. Korsykanin to przywódca separatystów znajdujący się na policyjnej czarnej liście. Wykonując zlecenie, Palmer trafia na wyspie na ślad mrocznej tajemnicy.

"Grunt to rodzinka" - TVP2, godz. 20:05

Dwie rodziny mafijne rywalizują o władzę w portowej dzielnicy Oakland. Azjaci i Afroamerykanie zwalczają się w nieustającej, bezpardonowej walce. Aż wreszcie Po, młodszy syn azjatyckiego bossa, zostaje zamordowany. Na wieść o śmierci jego starszy brat Han ucieka z więzienia w Hongkongu, by dokonać krwawej zemsty. Wraca do USA, gdzie rozpoczyna poszukiwania zabójcy z gangu kierowanego przez Afroamerykanina Isaaka. W Oakland Han zakochuje się w Trish, córce Isaaka.

"Romeo musi umrzeć" - TVN, godz. 21:00

Popularny pisarz Mort Rainey, przeżywający małżeński i twórczy kryzys, przenosi się na wieś. Tam jednak przesypia całe dnie zamiast pisać. Pewnego dnia w jego domu pojawia się tajemniczy nieznajomy, John Shooter, który oskarża go o plagiat jednego z własnych opowiadań. Mort odpiera zarzut, twierdząc, że jego opowiadanie ukazało się znacznie wcześniej, niż Shooter napisał swoje. Ten żąda dowodu, grożąc, że jeśli pisarz go nie dostarczy, stanie się coś strasznego. Wkrótce życie Morta zamienia się w koszmar, a on sam zaczyna popadać w obłęd.

"Sekretne okno" - Polsat Film, godz. 21:00

Pisarka wyjeżdża popracować nad nową książką do położonego na wyspie domu, który należał do jej ojca. Kiedy ukazuje jej się powracająca zjawa, kobieta myśli, że zaczyna tracić rozum. Gdy niespodziewanie przyjeżdża jej chłopak i oświadcza się jej, sytuacja w nawiedzonym domu staje się coraz bardziej niesamowita.

"Istnienie" - TV4, godz. 21:00

Pięciu policjantów z warszawskiego Wydziału Zabójstw stara się schwytać brutalnego mordercę, który ukrywa się za granicą. Aby zwabić kryminalistę do Warszawy, inny przestępca wystawia jego córkę, Dżemmę, oficerowi wydziału. Jedna noc sprawia, że między policjantem, a Dżemmą rodzi się burzliwe uczucie.

"Pitbull" - Stopklatka, godz. 21:45

Rok 1977. Neurotyczny i impulsywny Tomek Beksiński wyprowadza się z rodzinnego domu. Jego rodzice, Zdzisław i Zofia Beksińscy, mieszkają na tym samym osiedlu. Ojciec jest popularnym malarzem, który słynie z mrocznych obrazów. Matka zajmuje się domem i żyje w cieniu męża. Para nie przestaje martwić się o syna, który zalicza kolejne próby samobójcze. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym we Francji marszandem, Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze ma już za sobą.

"Ostatnia rodzina" - TVP2, godz. 23:00

23-letni Jerry Shaw pewnego dnia odkrywa, że na koncie ma 751 tys. dolarów, a w jego mieszkaniu znajduje się duża ilość broni. Kobiecy głos informuje go przez telefon, że ma natychmiast opuścić lokal. Mężczyzna odmawia wykonania rozkazu. Trafia w ręce agenta, który oskarża go o udział w spisku. Jerry'emu udaje się uciec z budynku FBI. Dzięki instrukcjom uzyskanym przez telefon wsiada do czarnego porsche. Pojazdem kieruje Rachel Holloman, której syn ma wystąpić w obecności prezydenta USA. Ona również została zmuszona do współpracy.

"Eagle eye" - Polsat, godz. 23:00

Niekonwencjonalnie działający policyjny negocjator Scott Roper i jego partner ruszają w pościg za psychopatą, który obrabował bank, uprowadził dziewczynę Scotta i zabił jego przyjaciela. Tym razem sytuacja okazuje się o wiele bardziej skomplikowana niż podczas poprzednich akcji mediacyjnych Scotta. Jego przeciwnik jest zdecydowany na wszystko i wyjątkowo przebiegły.

"Gliniarz z metropolii" - TVN, godz. 23:20

