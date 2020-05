Program telewizyjny na poniedziałek, 4.05.2020. Co obejrzeć 4 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć nowy tydzień! Przed nami poniedziałek, 4 maja 2020 roku. Dzisiaj w TV czeka na was maraton doskonałego kina, świetne seriale oraz solidna porcja rozrywki! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na poniedziałek, 4.05.2020.

Program tv na poniedziałek, 4 maja 2020 r.:

Jacek przeżył poważny wypadek. Lekarze przeprowadzają nowatorską operację przeszczepu twarzy, dzięki której mężczyzna może normalnie żyć. Gdy Jacek wraca do rodzinnej miejscowości, mieszkańcy nie wiedzą, jak go traktować. Mężczyzna staje się dla nich kimś obcym.

"Twarz" - TVN 7, godz. 20:00

Minęły dwa lata od zwycięskiej bitwy z deceptikonami, po której zapanował pokój. Ludzie i przyjazne im autoboty wspólnie pilnują porządku. Mimo iż Sam Witwicky przyczynił się do ocalenia świata, pozostaje zwyczajnym nastolatkiem i rozpoczyna naukę w college'u. Niestety, deceptikony przywracają do życia przywódcę, Megatrona, i kolejny raz przygotowują się do inwazji na Ziemię. Sam wpada na trop tajemnicy pochodzenia pierwszych transformersów.

"Transformers: zemsta upadłych" - Polsat, godz. 20:00

Produkcja z wielkim rozmachem i ogromnymi emocjami. Kiedy dziennikarka i reporterka zostaje porwana w Afganistanie, zwykłe zadanie stanie się misją życia dla wyszkolonych komandosów. W tym realistycznym kinie akcji, każda sekunda może okazać się decydująca. Czy nowoczesne technologie i doskonałe przygotowanie żołnierzy wystarczy, aby ocalić reporterkę? Ile jest warte życie zakładniczki?

"Terytorium wroga" - TV Puls, godz. 20:00

Portret Śląska - miejsca, które przez długi czas zamieszkiwali Ślązacy, Polacy, Żydzi i Niemcy. Wojna zerwała budowane przez lata więzi między społecznościami. Warszawski dziennikarz opuszcza stolicę, by przeprowadzić wywiad z autorem bijących rekordy sprzedaży przewodników. Trafia na południe Polski, gdzie poznaje losy mieszkańców śląskiej kamienicy. Wśród nich jest młoda kobieta - Róża, której pożądają wszyscy mężczyźni, ale miłości nikt nie chce dać.

"Szczęście świata" - TVP Kultura, godz. 20:25

John Rambo, weteran wojny w Wietnamie, podróżuje po USA, szukając kolegów z wojska. Unika ludzi i stara się nikomu nie wchodzić w drogę. Mimo to wzbudza bezinteresowną nienawiść prześladującego go na każdym kroku szeryfa Teasle'a. Kiedy na jego żądanie nie chce opuścić miasteczka w stanie Oregon, zostaje aresztowany. Wkrótce ucieka, gotów prowadzić samotną wojnę ze wszystkimi stróżami prawa. Jedyną osobą, która może go powstrzymać, jest dawny dowódca Samuel Trautman. Ten jednak rozwiewa nadzieje na łatwe schwytanie komandosa.

"Rambo" - TVN, godz. 21:30

Dokument o Hillary Clinton - senatorce, żonie prezydenta Billa Clintona, a także kandydatce Partii Demokratycznej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku. Czteroodcinkowy serial dokumentalny przedstawia najważniejsze momenty w biografii Hilary Clinton, która obszernie opowiada filmowcom o swoich sukcesach i porażkach.

"Hilary" odcinek 1 - CANAL+, godz. 21:30

Szanghaj, rok 1925. Sytuacja między Chinami a Japonią jest coraz bardziej napięta. Klub nocny Casablanca jest areną walk różnych wywiadów. Niespodziewanie pojawia się tam Chen Zeng - mistrz wschodnich sztuk walki, który kilka lat wcześniej został uznany za zmarłego, a w rzeczywistości przebywał we Francji i walczył w pierwszej wojnie światowej po stronie aliantów. Zeng ratuje przed śmiercią chińskiego generała, czym budzi wściekłość japońskich okupantów. Zamaskowany wojownik próbuje zatrzymać falę morderstw, rozpoczętą przez Japończyków.

"Wściekła pięść: Powrót Chen Zhena" - TV 4, godz. 23:30

Aktorka Romy Schneider, przebywająca w klinice odwykowej we francuskim mieście Quiberon, czuje się coraz gorzej. Prosi o przybycie długoletnią przyjaciółkę, Hilde. W ośrodku są także dziennikarze, którym aktorka, znana między innymi z ról w filmach "Sissi", "Krwawa linia" i "Blask kobiecości", udziela wywiadu.

"Trzy dni w Quiberon" - TVP2, godz. 23:40

