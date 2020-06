Program telewizyjny na poniedziałek, 8.06.2020. Co obejrzeć 8 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Dzisiaj jest poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Do tego dzisiaj w TV czeka na was premiera nowego rosyjskiego serialu kostiumowego oraz kontrowersyjny "Venom" z Tomem Hardym. Będzie co oglądać! Sprawdźcie program telewizyjny na poniedziałek, 8.06.2020.

Program tv na poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.:

Ewa i Maja poznają w luksusowym SPA sympatyczną masażystkę, Kornelię. Kobiety szybko się ze sobą zaprzyjaźniają. Kornelia wciąga koleżanki w tajemniczą intrygę, której celem jest ukaranie seryjnego mordercy. Okazuje się, że walka o sprawiedliwość jest dużo ciekawsza niż próby pozbycia się niechcianego cellulitu.

"Jak się pozbyć cellulitu" - TVN 7, godz. 20:00

Eddie Brock poświęcił całe życie, aby zdemaskować działania firmy Life Foundation i będącego jej szefem naukowca Carltona Drake'a. Obsesja zniszczyła mu jednak karierę oraz związek z ukochaną Anne. Jakby tego było mało, ciało mężczyzny nagle zostaje opanowane przez obcego zwanego Venomem. Mroczny, nieprzewidywalny i agresywny osobnik sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad swoimi nowymi mocami i pozbyć się nieproszonego lokatora.

"Venom" - Polsat, godz. 20:05

Mieszkający w Paryżu Lea i Adrian są typowymi nastolatkami - nieco zagubieni, trochę zbuntowani, nie rozstają się z tabletami i smartfonami. Gdy okazuje się, że małżeństwo ich rodziców się rozpada, rodzeństwo wraz z młodszym bratem zostaje wysłane na południe Francji do dziadka. Z powodu kłótni rodzinnej wnuki nigdy nie miały okazji go poznać. Paul okazuje się dziarskim, nieco ekscentrycznym starszym panem, który zafunduje młodym mieszczuchom twardą lekcję życia i wakacje, których nigdy nie zapomną.

"Lato w Prowansji" - TVP2, godz. 20:10

Wychowanka księcia Alieksieja Gołowina, Polina, cieszy się jego sympatią i korzysta z dobrodziejstw życia w bogatym majątku. Książę organizuje bal, na którym Polina być może znajdzie kandydata na męża. Podoba się jej Nikita Kazankow, syn generała. A ten oczarowany Poliną oświadcza się dziewczynie. Podczas balu zjawia się książę Siergiej, bratanek Gołowina, utracjusz, karciarz i hulaka. Popadł w długi i prosi księcia o wykup...

"Cena wolności" odcinek 1 - TVP1, godz. 20:35

Historia Abby, od narodzin zespołu do dnia dzisiejszego, komentowana przez wszystkich czterech członków zespołu, ze świeżymi wywiadami i rzadkimi archiwaliami. Członkowie zespołu rozmawiają o przeszłości i spekulują na temat przyszłości. Mnóstwo muzyki i występów jednego z najbardziej znanych, długowiecznych i kasowych zespołów muzycznych.

"ABBA Forever. Zwycięzca bierze wszystko" - CANAL+, godz. 21:30

Malala Yousafzai znana jest ze swojego zaangażowania na rzecz ochrony praw kobiet i dzieci w Pakistanie, w tym ich prawa do nauki. Pakistanka miała zaledwie 11 lat, kiedy otworzyła blog w serwisie BBC Urdu. Było to dwa lata po tym, jak w dolinie Swat, w której mieszkała, władzę przejęli talibowie i pozamykali szkoły do dziewcząt. Czternastoletnia bohaterka została postrzelona w głowę przez zamachowców. W wieku 17 lat została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Program ujawnia przebieg wydarzeń, które doprowadziły do ataku talibów na Malalę.

"To ja, Malala" - TVP Kultura, godz. 22:35

Najnowszy film Mariusza Pilisa to ważny głos w sprawie współczesnych relacji polsko-żydowskich. Autor próbuje dociec, jak Polacy są współcześnie odbierani w Izraelu oraz skąd wzięły się debaty na temat restytucji żydowskiego mienia bezspadkowego. Być może, mimo sporów, narody polski i żydowski więcej łączy, niż dzieli.

"Skrzywdzeni. O Polakach i Żydach" - TVP1, godz. 22:40

Para tytułowych bohaterów, Harry Burns i Sally Albright, to absolwenci prestiżowego chicagowskiego uniwersytetu. Ona jest dziennikarką, on prawnikiem. Poznali się w 1977 roku jeszcze w czasach studenckich, kiedy wspólnie odbyli kilkunastogodzinną podróż do Nowego Jorku. Od tamtej pory spotykają się co kilka lat. Jak sami twierdzą, łączy ich jedynie przyjaźń, żadne nie przyznaje się do głębszych uczuć.

"Kiedy Harry poznał Sally" - TVP1, godz. 23:45

