Program telewizyjny na Poniedziałek Wielkanocny, 18.04.2022. Co obejrzeć w poniedziałek, 18.04.2022 w TV?

Simba przyszedł na świat jako następca tronu w królestwie, którym włada jego ojciec, lew Mufasa. Jednak nie wszyscy poddani cieszą się z jego narodzin. Dotychczas sukcesorem Mufasy był bowiem jedynie jego brat Skaza, który nie zamierza łatwo oddać władzy. Nikczemnik knuje spisek, który doprowadza do śmierci króla i wygnania jego młodego syna. Pozostając wierny naukom ojca Simba, z pomocą dwójki nowych przyjaciół, próbuje dorosnąć i odzyskać należne mu dziedzictwo.

"Król Lew" - Polsat, godz. 20:00

W Hongkongu co trzy lata odbywają się turnieje walk wschodnich na prywatnej wyspie niejakiego Hana. Lee, mistrz kung-fu z klasztoru Shaolin, na zlecenie rządu ma zdobyć dowody obciążające organizatora turnieju, czerpiącego zyski z handlu narkotykami i prostytucji. Dodatkowym zadaniem Lee jest także odszukanie zaginionej agentki. Przed wyjazdem bohater dowiaduje się, że jeden z ludzi Hana jest odpowiedzialny za śmierć jego siostry.

"Wejście smoka" - Stopklatka, godz. 20:00

Mieszkańcy Los Angeles mają już dość wybryków Johna Hancocka, który popadł w alkoholizm, jest wulgarny i całe dnie spędza na imprezach. Jeśli już kogoś wybawi z opresji, to przy okazji zniszczy wszystko, co spotka na drodze. Pewnego dnia Hancock ratuje życie specjaliście ds. PR, Rayowi Embreyowi. Ten, chcąc się odwdzięczyć, postanawia pomóc Johnowi odbudować jego image i sprawić, by znowu stał się cenionym i podziwianym przez wszystkich superbohaterem. Hancock jest jednak bardziej zainteresowany żoną Raya niż poprawą wizerunku.

"Hancock" - Super Polsat, godz. 20:40

Kultowy film z Danielem Day-Lewisem w roli głównej. XVIII-wieczna Ameryka: kraj kolonii i wojen między imperiami Anglii i Francji. Wychowany przez Indian biały chłopiec "Sokole oko" próbuje żyć tak, jak jego plemię, ale na drodze do spokoju staje gorące uczucie do córki angielskiego generała.

"Ostatni Mohikanin" - TV Puls 2, godz. 21:45

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę w doniczce, ogląda stare filmy i sypia na siedząco, przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona. W mieszkaniu znalazła zmasakrowane zwłoki rodziców, zabitych przez ludzi policjanta psychopaty. Mathilde prosi go o schronienie. Leon niezbyt chętnie pozwala jej zostać. Gdy mała dowiaduje się, czym zajmuje się jej sąsiad, prosi go o pomoc w zemście.

"Leon Zawodowiec" - TV Puls, godz. 22:15

