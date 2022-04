Program telewizyjny na sobotę, 02.04.2022. Co obejrzeć w sobotę 02.04.2022 w TV?

Przed nami sobota, 2 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czeka na was świetne kino i premierowe odcinki programów rozrywkowych, z których wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje. Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 02.04.2022.

Program tv na sobotę, 2 kwietnia 2022 r.: Muzyczne widowisko, które zdobyło uznanie pół miliarda widzów w 41 krajach. Hity polskich i światowych list przebojów oraz aktorzy, sportowcy i politycy, którzy skrzętnie ukrywają swoją tożsamość pod maską. Publiczność w studio oraz czworo "detektywów" - Julia Kamińska, Kuba Wojewódzki, Kacper Ruciński i Joanna Trzepiecińska - próbują rozszyfrować tropy i odgadnąć, kogo skrywa kostium. Wybierają najlepszy występ, a uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia tożsamość.

"Mask Singer" - TVN, godz. 20:00 Po odcinkach Przesłuchań w Ciemno następuje drugi etap... etap Bitew. Trójka dzieci występuje na ringu, ale tylko jedno z nich przejdzie dalej. W finałowym odcinku zostanie wyłoniony zwycięzca, który wróci do domu nie tylko z tytułem "The Voice", ale również ze stypendium przeznaczonym na przyszłą edukację. Otrzyma też szansę nagrania własnego singla.

"The Voice Kids" - TVP 2, godz. 20:00 20 tysięcy lat temu rozpoczęła się epoka lodowcowa. Zwierzęta migrują w cieplejsze rejony globu. Leniwiec Sid, towarzyski gaduła, przesypia jednak termin wymarszu. Wdaje się też w awanturę z nosorożcami, cudem unikając śmierci. Z opresji ratuje go samotnik, mamut Manny. Leniwiec zdaje sobie sprawę, że nie przetrwa bez silnego kompana. Manny niechętnie zgadza się na wspólną wędrówkę. Wkrótce obaj znajdują zagubione ludzkie niemowlę. Postanawiają odnieść je do osady ludzi. Nie będzie to łatwe zadanie, bo na malca poluje tygrys, Diego.

"Epoka Lodowcowa" - Polsat, godz. 21:10 Widowiskowy thriller science-fiction oparty na serii popularnych gier komputerowych "Resident Evil". W tajnym podziemnym laboratorium ogromnego koncernu trwają prace nad niezwykle niebezpiecznym wirusem. Projekt wymyka się spod kontroli, a główny komputer odcina drogę ucieczki pracującym w bazie naukowcom. Alice i Rain wyruszają z oddziałem komandosów, by opanować sytuację. Agenci szybko odkrywają, że śmiercionośny wirus zamienił wszystkich pracowników placówki w zombie.

"Resident Evil: Domena zła" - Stopklatka, godz. 22:10 Max jest kochającym mężem i ojcem, ale poza domem zmienia się w pozbawionego skrupułów policjanta, egzekwującego prawo na australijskich szosach. Max, czując się rozdarty między domem a wyniszczającą pracą, nosi się z zamiarem porzucenia zawodu. Któregoś dnia, w czasie pościgu nieumyślnie doprowadza do śmierci lidera gangu motocyklowego. Przypadkowa śmierć staje się pierwszym ogniwem łańcucha wypadków, które zburzą spokój miasta, a także samego bohatera.

