Program telewizyjny na sobotę, 07.03.2020. Co obejrzeć 7 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć weekend! Przed nami sobota, 7 marca 2020 roku i ogrom telewizyjnych emocji. Będzie się działo! Dzisiaj w TV znajdziecie nowe talent show, wyborne filmy oraz galę bokserską z udziałem Artura Szpilki! Sprawdźcie program TV na sobotę, 7.03.2020.

Program tv na sobotę, 7 marca 2020 r.:

Rachel to rozważna młoda kobieta, która wytrwale poszukuje partnera. Pewnego dnia, po przyjęciu urodzinowym z okazji trzydziestych urodzin, budzi się w łóżku z przystojnym mężczyzną. Stwierdza, że jest to narzeczony jej najlepszej przyjaciółki. Rachel chciałaby zapomnieć o tym wydarzeniu, lecz przekonuje się, że jest w mężczyźnie zakochana.

"Pożyczony narzeczony" - TVN, godz. 20:00

Program, w którym utalentowani wokaliści walczą w muzycznych pojedynkach o zwycięstwo. W pierwszej rundzie uczestnicy występują na żywo przed jurorami oraz zgromadzoną w studiu publicznością. Gdy uzyskają pozytywne noty od wszystkich jurorów, przechodzą do drugiej rundy, w której mogą rywalizować z uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki". W tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni wokaliści, którzy walczą o pozostanie w programie. Ta osoba, która zawładnie sercami publiczności, wyjdzie zwycięsko z pojedynku.

"The Four. Bitwa o sławę" odcinek 1 - Polsat, godz. 20:05

Laura przyjeżdża z dziećmi na hiszpańską prowincję, by wziąć udział w weselu siostry. Podczas hucznej zabawy kobieta spotyka danego ukochanego, Paca. Miła atmosfera przyjęcia zostaje zakłócona przez zniknięcie córki Laury. W trakcie poszukiwań nastolatki na jaw wychodzą tajemnice, o których wszyscy woleliby zapomnieć.

"Wszyscy wiedzą" - CANAL+, godz. 21:00

Światowej sławy bokser Rocky Balboa skończył właśnie 50 lat, a na życie zarabia, prowadząc restaurację. Wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanej żony, której grób odwiedza każdego dnia. Jego relacje z synem od pewnego czasu nie układają się najlepiej, nad czym bardzo ubolewa. Dla utrzymania formy Balboa od czasu do czasu uczestniczy w walkach z młodymi zawodnikami. Kiedy jednak na pojedynek wyzywa go aktualny mistrz świata, zwany "The Line", Rocky postanawia wrócić na ring i udowodnić, że wciąż nie ma sobie równych.

"Rocky Balboa" - TVP1, godz. 21:35

Franz Maurer wychodzi na wolność po czterech latach spędzonych w więzieniu. Zostaje zatrudniony przez Radosława Wolfa, handlarza bronią, który wrócił z Serbii. Maurer wciąga do gangu dawnego kolegę z policji, "Nowego". Nie wie, że przez cały czas utrzymuje on kontakt z majorem Bieniem. Kiedy Maurer, Wolf i "Nowy" mają zorganizować transport broni do Sarajewa, Franz zawiadamia o planowanej akcji policję. W ostatniej chwili szefowie gangu zmieniają plany. Maurer musi powstrzymać odjazd wyładowanego bronią pociągu.

"Psy II. Ostatnia krew" - TVP2, godz. 22:35

Podczas gali Knockout Boxing Night 10 w Łomży Ukrainiec Fiodor Czerkaszyn (15-0, 10 KO) zmierzy się z Gambijczykiem Patrickiem Mendym (18-15-3, 1 KO), zastępującym kontuzjowanego Australijczyka Sama Solimana, a Kamil Bednarek (2-0, 1 KO) z Białorusinem Iwanem Muraszkinem (5-5-1, 2 KO). Wystąpią też Paweł Stępień (12-0-1, 11 KO) oraz Przemysław Zyśk (11-0, 4 KO). W walce wieczoru rękawice skrzyżują Artur Szpilka (23-4, 16 KO), który wraca na ring w niższej kategorii wagowej, i Ukrainiec Serhij Radczenko (7-5, 2 KO) w kategorii junior ciężkiej.

Artur Szpilka - Serhij Radczenko: walka wieczoru w wadze junior ciężkiej - TVP1, godz. 23:30

Chris jest aktorką samotnie wychowującą 12-letnią córkę. Pewnego dnia w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, pojawiają się trudne do zidentyfikowania odgłosy, znaki. Regan bluźni i jest agresywna. Psychiatrzy nie potrafią znaleźć medycznego wyjaśnienia tego, co się dzieje z córką Chris. Zdesperowana kobieta szuka pomocy u księdza, ojca Karrasa, który dochodzi do wniosku, że to szatan opętał Regan. Chcąc wypędzić z niej diabła, Karras wzywa doświadczonego egzorcystę, ojca Merrina.

"Egzorcysta" - TVP Kultura, godz. 23:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 7.03.2020 >>