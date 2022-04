Program telewizyjny na sobotę, 09.04.2022. Co obejrzeć w sobotę 09.04.2022 w TV?

Przed nami sobota, 9 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czekają na was gwiazdy światowego kina w swoich najwybitniejszych rolach. Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 09.04.2022.

Program tv na sobotę, 9 kwietnia 2022 r.:

Światowej sławy bokser Rocky Balboa skończył właśnie 50 lat, a na życie zarabia, prowadząc restaurację. Wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanej żony, której grób odwiedza każdego dnia. Jego relacje z synem od pewnego czasu nie układają się najlepiej, nad czym bardzo ubolewa. Dla utrzymania formy Balboa od czasu do czasu uczestniczy w walkach z młodymi zawodnikami. Kiedy jednak na pojedynek wyzywa go aktualny mistrz świata, zwany "The Line", Rocky postanawia wrócić na ring i udowodnić, że wciąż nie ma sobie równych.

"Rocky Balboa" - TV Puls, godz. 20:00

Trzej najlepsi przyjaciele - Willie, Joe oraz Al - pewnego dnia odkrywają, że ich fundusz emerytalny został zlikwidowany. Zdesperowani postanawiają działać, aby na starość móc samodzielnie opłacać swoje rachunki. Stawiają wszystko na jedną kartę i zaczynają planować skok na bank, który odpowiedzialny jest za ich problemy finansowe.

"W starym, dobrym stylu" - TVN 7, godz. 20:00

Trójka przyjaciół - mamut Manfred, leniwiec Sid i tygrys szablozębny Diego, wiedzie szczęśliwy żywot w lodowej dolinie. Epoka lodowcowa ma się jednak ku końcowi. Co prawda dolinę otaczają góry lodowe, ale wzrasta temperatura, co grozi powodzią. Jedynym ratunkiem dla wszystkich mieszkańców jest wielka łódź, na poszukiwanie której wyruszają trzej przyjaciele. Podczas wyprawy marzący o żonie i dzieciach Manfred poznaje samicę Elę, która dołącza do poszukiwaczy. Tymczasem odhibernowane prehistoryczne potwory czyhają w wodzie na coś do zjedzenia.

"Epoka lodowcowa 2 - Odwilż" - Polsat, godz. 21:05

Druga część filmu opartego na jednej z najpopularniejszych gier komputerowych świata. Po ucieczce z podziemnego laboratorium Alice zaczyna walkę w wojnie, która wybuchła między żywymi a zombie. Gdy miasto zostaje objęte kwarantanną, Alice dołącza do niewielkiej, elitarnej jednostki żołnierzy dowodzonych przez Jill Valentine i Carlosa. Ich misją jest znalezienie i uratowanie zaginionej córki doktora Ashforda, twórcy mutującego T-wirus.

"Resident Evil: Apokalipsa" - Stopklatka, godz. 22:35

W świecie zniszczonym wojną atomową wszyscy cierpią na brak benzyny. Były policjant Max, przemierza Australię w poszukiwaniu paliwa. W trakcie wędrówki poznaje pilota, który prowadzi go do ocalałej rafinerii. Okazuje się, że jest ona celem ataków bandy dowodzonej przez niejakiego Humungusa. Max przyłącza się do obrońców rafinerii. W roli tytułowej wielokrotny zdobywca Oscara Mel Gibson.

Mad Max II: wojownik szos" - TVN, godz. 23:35

