Program telewizyjny na sobotę, 11.01.2020. Co obejrzeć 11 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas na sobotę, 11 stycznia 2020 roku! Co dzisiaj chcecie obejrzeć w TV? Film? Serial? Program rozrywkowy? Będzie z czego wybierać! Sprawdźcie program telewizyjny na sobotę, 11.01.2020.

Program tv na sobotę, 11 stycznia 2020 r.:

10-letnia Maya wypytuje ojca o historię miłości rodziców. Will opowiada o serii romantycznych związków z trzema kobietami, ale w ramach zagadki zmienia ich imiona, by Maya sama odgadła, która z nich jest jej matką. Opowieść zaczyna się na początku lat 90., gdy młody Hayes opuszcza rodzinne Wisconsin, a wraz z nim szkolną miłość - Emily. Udaje się z zamiarem rozpoczęcia kariery politycznej do Nowego Jorku, gdzie angażuje się w kampanię prezydencką Billa Clintona. W jego życiu pojawiają się kolejne kobiety.

"Na pewno, być może" - TVN, godz. 20:00

Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat. Na etapie przesłuchań w ciemno jurorzy wybierają najbardziej obiecujących aspirujących piosenkarzy i tworzą z nich drużyny. Następnie rozgrywany jest etap bitew na głosy. Najlepsi wokaliści i wokalistki zmierzą się w finale.

"The Voice Kids 3" - TVP2, godz. 20:05

Mowgli jest sierotą, który został wychowany przez wilki. Kiedy tygrys Shere Khan postanawia zemścić się na ludziach za doznane przed laty krzywdy, las przestaje być dla chłopca bezpiecznym miejscem. Zrozpaczone wilki postanawiają ratować Mowgliego przed pewną śmiercią, wysyłając go do ludzkiej wioski. W wyprawie towarzyszą mu czarna pantera Bagheera oraz ekscentryczny niedźwiedź Baloo. Dzieciak i jego przyjaciele przeżywają po drodze mnóstwo ekscytujących przygód.

"Księga dżungli" - Polsat, godz. 20:10

Nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę debiut reżyserski Bradleya Coopera, pokazujący blaski i cienie show-biznesu. Jack Maine był niegdyś wielką gwiazdą muzyki country, lecz teraz jego kariera nieco przygasa. Pewnego dnia Jack poznaje utalentowaną wokalnie kelnerkę Ally i postanawia pomóc jej wspiąć się na szczyt. Między dwojgiem ludzi rodzi się płomienne uczucie. Ale gdy kariera Ally szybko nabiera tempa, Jackowi coraz trudniej jest pogodzić się z własną porażką.

"Narodziny gwiazdy" - HBO, godz. 20:10

Po zakończeniu edukacji w liceum czwórka angielskich nastolatków udaje się na Kretę, by przeżyć najlepsze wakacje w życiu. Libacje i dziewczyny interesują ich bardziej niż zabytki. Mózgiem wyprawy jest Will, pucułowaty okularnik i szkolny prymus, który jako jedyny z przyjaciół realistycznie ocenia swoje możliwości w kwestii uwodzenia. Wygadany Jay, który wiedzę na temat seksu czerpie z Internetu, ma nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy. Porzucony przez ukochaną Simon rozpamiętuje nieudany związek. Grupę uzupełnia niezbyt rozgarnięty Neil.

"Seksualni, niebezpieczni" - TV Puls 2, godz. 21:00

40-letnia Dorota, z zawodu prokurator, jest uzależniona od alkoholu. Zdarza jej się popełniać pod wpływem alkoholu niewielkie wykroczenia, które ukrywa dzięki immunitetowi i wpływom męża. Studentka Magda często upija się na imprezach. Ma dobre oceny i radzi sobie w pracy, dlatego nikt nie ma do niej pretensji. Teresa jest chirurgiem, ordynatorką szpitala dziecięcego. Nie odmawia sobie alkoholu nawet w pracy. W wyniku pewnych zdarzeń problemy kobiet z nałogiem się pogłębiają. Każda z nich próbuje sobie z tym poradzić przy wsparciu bliskich.

"Zabawa, zabawa" - CANAL+, godz. 21:00

W niedalekiej przyszłości mutanci są ścigani przez Sentinele - machiny, które wykrywają gen mutacji i przejmują moce oraz wygląd ofiar. By przetrwać, mutanci muszą sprawić, by Sentinele nigdy nie powstały. Woverine ma cofnąć się do lat 70. XX w., odnaleźć Charlesa Xaviera i Magneta, namówić ich do współpracy i powstrzymać dr. Bolivara Traska przed stworzeniem robotów. W latach 70. załamany po stracie przyjaciółki Xavier jest wrakiem człowieka. Tymczasem opłakiwana przez niego Raven zwraca się przeciwko ludziom. Jej celem jest dr Trask.

"X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" - Polsat, godz. 22:30

Gino Sarcione pochodzi z Brooklynu. Jako początkujący bokser trafił po opiekę Duane'a, który pokierował jego karierą. Po latach Duane domaga się, by Gino spłacił zobowiązania wobec niego, walcząc poza ringiem. Bokser zaczyna się buntować przeciwko niesprawiedliwości. W końcu postanawia wyzwolić się spod wpływu mafii.

"Sunset Park: Gra o wszystko" - TVP1, godz. 22:55

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 11.01.2020 >>