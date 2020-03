Program telewizyjny na sobotę, 14.03.2020. Co obejrzeć 14 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 14 marca. Macie dzisiaj ochotę na film, serial czy program rozrywkowy? Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie program TV na sobotę, 14.03.2020.

Nowy rok szkolny w Hogwarcie zapowiada się emocjonująco. "Sami Wiecie Kto" nie zamierza oddać władzy dobrowolnie. Hogwart nie jest już tak bezpieczny jak kiedyś i nawet profesor Dumbledore musi przyznać, że w murach szacownej akademii czai się zło. Na ścianie budynku pojawia się złowrogi napis obwieszczający, że legendarna Komnata Tajemnic została otwarta. Harry musi się dowiedzieć, co kryje jej wnętrze, żeby pokonać mroczne siły, które opanowały szkołę.

"Harry Potter i Komnata Tajemnic" - TVN 7, godz. 20:00

Tom i Violet zaręczają się w pierwszą rocznicę znajomości. Przygotowania do ślubu przeciągają się. Nieoczekiwanie siostra Violet, Suzie, pierwsza wychodzi za mąż. Jej wybrankiem jest najlepszy przyjaciel Toma. Gdy Violet otrzymuje wymarzoną propozycję stażu na uniwersytecie w Michigan, plany pary muszą ulec zmianie. Tom poświęca swoją karierę zawodową, by być blisko ukochanej. Po przeprowadzce na mroźną północ nie może znaleźć satysfakcjonującej pracy; w końcu obejmuje posadę w barze kanapkowym. Narzeczeni wciąż odkładają decyzję o ślubie.

"Jeszcze dłuższe zaręczyny" - TVN, godz. 20:00

Program, w którym utalentowani wokaliści walczą w muzycznych pojedynkach o zwycięstwo. W pierwszej rundzie uczestnicy występują na żywo przed jurorami oraz zgromadzoną w studiu publicznością. Gdy uzyskają pozytywne noty od wszystkich jurorów, przechodzą do drugiej rundy, w której mogą rywalizować z uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki". W tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni wokaliści, którzy walczą o pozostanie w programie. Ta osoba, która zawładnie sercami publiczności, wyjdzie zwycięsko z pojedynku.

"The Four. Bitwa o Sławę: odcinek 2 - Polsat, godz. 20:05

10 lat po atakach na World Trade Center służby wywiadowcze świata nadal tropią terrorystów. W Hamburgu działa ekspert ds. terroryzmu Günter Bachmann. W mieście pojawia się młody, skrajnie wycieńczony Czeczen Issa Karpow, który wzbudza niepokój niemieckiego i brytyjskiego kontrwywiadu. Mężczyzna rości sobie prawo do gigantycznej fortuny zdeponowanej w banku Tommy'ego Brue'a. Karpowowi pomaga prawniczka Annabel Richter. Bachmann wprowadza w życie ryzykowny plan, by się przekonać, czy spadek stanie się źródłem finansowania nielegalnych działań.

"Bardzo poszukiwany człowiek" - TVP Kultura, godz.20:30

Eric March służy w straży pożarnej od ponad 20 lat. Praca to jego powołanie i pasja. March namawia przełożonych do stworzenia jednostki specjalnie wyszkolonych strażaków. Młodzi ludzie starają się pogodzić pracę z życiem prywatnym i funkcjonować normalnie, zapominając o sytuacjach, w których otarli się o śmierć. W czerwcu 2013 roku załoga musi stawić czoła pożarowi, który trawi lasy Arizony i nieuchronnie zbliża się do miasta.

"Tylko dla odważnych" - TVP1, godz. 21:35

Kurt Sloane pomścił śmierć brata i przysiągł, że nigdy nie wróci do Tajlandii. Rok później zostaje podstępem schwytany i przewieziony do Bangkoku. Trafia do więzienia. Tajemniczy Thomas Moore chce, by Kurt stoczył walkę z zawodnikiem o imieniu Mongkut. Jeśli Sloane się zgodzi, odzyska wolność i zdobędzie dwa miliony dolarów. Początkowo Kurt odmawia. By zmusić go do udziału w pojedynku, Moore zleca porwanie żony Sloane'a. Kurt przygotowuje się do walki, przechodząc rygorystyczne szkolenie u mistrza sztuk walki, Duranda.

"Kickboxer: Odwet" - TV Puls, godz. 22:20

Po 57 latach dryfowania w przestrzeni kosmicznej oficer Ellen Ripley zostaje odnaleziona. Nikt nie wierzy w historię o potworze, który zabił członków załogi statku "Nostromo". Tymczasem na LV-426 została wysłana grupa kolonizatorów. Pewnego dnia z nieznanych przyczyn łączność z nimi zostaje przerwana. Ellen, odsunięta od lotów w kosmos po poprzedniej misji, zostaje wysłana z grupą komandosów, by sprawdzić, co się stało. Tylko ona zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które na nich czyha. Rzeczywistość przerasta jednak jej wyobrażenia.

"Obcy - decydujące starcie" - Ale kino+, godz. 22:25

Reuben Feffer, rzeczoznawca w firmie ubezpieczeniowej, zostaje zdradzony przez żonę podczas miodowego miesiąca. Upokorzony mężczyzna postanawia nigdy więcej nie wiązać się z kobietą. W słuszności podjętej decyzji utwierdza go przyjaciel, Sandy Lyle. Pewnego dnia obaj panowie spotykają znajomą ze szkolnej ławy, Polly Prince. Atrakcyjna dziewczyna rozpala wyobraźnię Reubena, choć jest jego przeciwieństwem. A jednak to dla niej mężczyzna unikający jak ognia niespodzianek, mający drobiazgowo zaplanowane życie, postanawia się zmienić.

"Nadchodzi Polly" - TVN, godz. 22:35

