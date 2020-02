Program telewizyjny na sobotę, 15.02.2020. Co obejrzeć 15 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 15 lutego 2020 roku. Co chcecie dzisiaj obejrzeć w TV? Film? Serial? Program rozrywkowy? Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie! Oto program telewizyjny na sobotę, 15.02.2020.

Program tv na sobotę, 15 lutego 2020 r.:

Margaret Tate pracuje w jednym z największych amerykańskich wydawnictw. Jako bardzo wymagająca szefowa nie cieszy się sympatią pracowników. Zaabsorbowana obowiązkami zapomina o przedłużeniu wizy i w związku z tym grozi jej deportacja do rodzinnej Kanady. By temu zapobiec, Margaret wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze swoim amerykańskim asystentem, Andrew. Ten, w obawie utraty pracy, przystaje na propozycję przełożonej. Wspólny weekendowy wyjazd sprawi, że między Andrew a Margaret zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie.

"Narzeczony mimo woli" - TVN, godz. 20:00

Bella jest piękną i wrażliwą dziewczyną, która mieszka z ojcem Maurycym w małej francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna zostaje uwięziony w magicznym zamku przez mieszkającą tam bestię. Aby go uwolnić, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty: zegar Trybik, świecznik Płomyk i miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc myśliwego Gastona, który pragnie ożenić się z Bellą. Tymczasem dziewczyna odkrywa, że potwór nie jest taki straszny.

"Piękna i Bestia" - Polsat, godz. 20:10

Podczas misji wojskowej u wybrzeży Syrii, wykonywanej przez załogę nowoczesnego okrętu podwodnego, sonar wykrywa niezidentyfikowany dźwięk pochodzący z morskich głębin. Wkrótce okręt zostaje zaatakowany, a marynarze cudem uchodzą z życiem. Gdy docierają do portu, odkrywają, że świat znalazł się na krawędzi wojny nuklearnej. W stronę Francji zmierza pocisk z głowicą atomową. Załoga okrętu "Titane" znów wyrusza w rejs. Specjalista w dziedzinie podwodnych dźwięków stwierdza, że użyto podstępu, aby oszukać nowoczesną technologię i wywołać konflikt.

'Wilcze echa" - CANAL+, godz. 21:00

Anglia, XI w. Po śmierci matki 9-letni Rob Cole zostaje przygarnięty przez wędrownego znachora. Uczy się reguł rządzących światem oraz podstaw medycyny. Gdy opiekun zaczyna ślepnąć, Cole szuka pomocy u prawdziwego lekarza. Dowiaduje się o lekarzu perskich królów, który naucza w arabskim Isfahanie. Od tej pory marzy o tym, by pobierać nauki u mistrza. Wyrusza w podróż do Persji. Aby dostać się na uczelnię, na którą nie są przyjmowani chrześcijanie, udaje Żyda. Zanim powróci do Londynu z tytułem hakima, spotka go wiele niebezpiecznych przygód.

"Medicus" - TVP1, godz. 21:35

Elton John urodził się w londyńskiej dzielnicy Pinner jako Reginald Kenneth Dwight. Przyszły gwiazdor muzyki pop od dziecka wykazywał się ogromnym talentem muzycznym. Film pokazuje drogę artysty od nieśmiałego geniusza pianina do absolutnej międzynarodowej gwiazdy muzycznej i ekscentrycznej ikony popkultury.

"Rocketman" - HBO, godz. 22:20

W 2008 roku Joaquin Phoenix ogłosił koniec kariery filmowej i zdecydował, że poświęci życie hip-hopowi. Dla Hollywood to był szok. Tym bardziej, że pierwsze występy początkującego muzyka nie były udane. O metamorfozie Phoeniksa mówiły i pisały największe media. Świat obserwował, jak wybitny aktor powoli się stacza. W 2010 roku Casey Affleck ogłosił, że przemiana Phoeniksa była mistyfikacją. Przez 2 lata Affleck oraz Phoenix nagrywali film, który miał udowodnić światu, że nawet najbardziej niewiarygodne kłamstwo można sprzedać jako prawdę.

"Joaquin Phoenix - jestem, jaki jestem" - TVP Kultura, godz. 23:35

