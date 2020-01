Program telewizyjny na sobotę, 18.01.2020. Co obejrzeć 18 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 18 stycznia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę obejrzeć w TV film, serial czy program rozrywkowy? Każdy z was z pewnością znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto obejrzeć w sobotę, 18.01.2020.

Młoda lekarka, Elizabeth, po 24 godzinach pracy w szpitalu wybiera się na randkę, na którą umówiła ją siostra. Niestety, nie dociera na miejsce. Zostaje ranna w wypadku i zapada w śpiączkę. Duch kobiety wędruje do jej mieszkania, które, jak się okazuje, jest już zajęte. Zajmuje je David, mający nadzieję, że przeprowadzka pomoże mu uporać się z cierpieniem po stracie żony. Niebawem mężczyzna i duch Elizabeth dochodzą do wniosku, że są dla siebie stworzeni. Tymczasem siostra lekarki rozważa odłączenie jej od aparatury podtrzymującej życie.

"Jak w niebie" - TVN, godz. 20:00

Gala FEN 26 odbędzie się we wrocławskiej Orbicie. Kibice zobaczą walkę wieczoru, którą Andrzej Grzebyk i Robert Fonseca stoczą o pas mistrza FEN w kategorii średniej. Ponadto podczas imprezy rozegranych zostanie 8 pojedynków. Dominik Zadora i Wojciech Wierzbicki zmierzą się o pas mistrza w formule K-1 w kategorii półśredniej. Rywalizować między innymi będą też Marcin Zontek i Rafał Kijańczuk oraz Paweł Trybała i Jarosław Lech w kategorii półciężkiej, a także Szymon Dusza i Kamil Gniadek w kategorii półśredniej.

Gala FEN - Super Polsat, godz. 20:00

Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat.

"The Voice Kids 3" - TVP2, godz. 20:05

Gargamel po raz kolejny zagraża spokojnemu życiu Smerfów. Tym razem okrutny czarownik tworzy podobne do nich stworki. By je ożywić, niezbędne jest wypowiedzenie zaklęcia, które zna tylko Smerfetka. Gargamel porywa ją i wywozi do Paryża. Pozostałe Smerfy zrobią wszystko, by ją wybawić z opresji. Pomogą im w tym przyjaciele ze świata ludzi.

"Smerfy II" - Polsat, godz. 20:05

Janina Duszejko jest emerytką. Kiedyś budowała mosty w Syrii, teraz zajmuje się nauczaniem języka angielskiego w wiejskiej szkole. Kobieta czyta z gwiazd i rozmawia ze zwierzętami. Pewnej nocy znajduje ciało sąsiada - kłusownika. Jedyne ślady wokół domu to tropy saren. Po śmierci mężczyzny następuje seria zabójstw. Wszystkie ofiary to myśliwi. Policja szuka sprawcy, ale śledztwo nie przynosi rezultatów. Janina postanawia rozwiązać zagadkę.

"Pokot" - Ale kino+, godz. 20:10

Jean Grey, jedna z pierwszych członkiń grupy X-Men stworzonej przez Charlesa Xaviera, nie zdawała sobie sprawy ze złożoności swojej mocy. W trakcie misji w kosmosie Jean niemal ginie. Kontakt z tajemniczą pozaziemską mocą wyzwala jej mroczne alter ego. Dziewczyna staje się Mroczną Phoenix i zagraża ludziom, którzy kiedyś byli jej bliscy.

"X-Men: Mroczna Phoenix" - CANAL+, godz. 21:00

Grecki półbóg Herkules jest synem potężnego Zeusa. Jego życie było pełne cierpienia i bólu. Po wykonaniu legendarnych dwunastu prac Herkules zostaje zdradzony przez boginię Herę. Traci żonę i córki. Aby zagłuszyć cierpienie, toczy krwawe bitwy, które przynoszą mu ukojenie. Towarzyszy mu sześciu gotowych na wszystko straceńców. Król Tracji proponuje Herkulesowi i jego kompanom, by za sowitą opłatą szkolili żołnierzy. Uważa, że dzięki temu jego armia stanie się najpotężniejsza na świecie.

"Herkules" - TVP1, godz. 21:35

Andrew i Garrett Fosterowie zajmują się kradzieżami luksusowych samochodów. Kradną jedynie unikatowe egzemplarze. Pewnego dnia otrzymają zlecenie dotyczące niepowtarzalnego bugatti rocznik 1937, o wartości miliona euro. Cenny samochód należy do lokalnego gangstera Jacomo Moriera, którego pracownicy pilnie strzegą auta. Bracia wpadają w pułapkę. Otrzymują od francuskiego przestępcy szansę wybrnięcia z trudnej sytuacji. Mają upokorzyć konkurenta Moriera, Maxa Klempa, kradnąc luksusowe ferrari 250 GTO.

"Zawrotna prędkość" - TV Puls, godz. 21:40

Hache jest nieodpowiedzialnym buntownikiem uwielbiającym ryzyko, którą to potrzebę zaspokajał w nielegalnych wyścigach motocyklowych. Gdy zginął jego przyjaciel Pollo, Hache wyjechał do Londynu, zostawiając w Hiszpanii przyjaciół i rodzinę. Próbował zapomnieć o tragedii i o Babi, wykształconej dziewczynie z dobrego domu, w której się zakochał. Po dwóch latach Hache wraca do Barcelony. Poznaje Gin, która uwielbia dobrze się bawić i żyć bez ograniczeń. Dzięki niej Hache odnajduje szczęście. Przypadkowe spotkanie z dawną miłością wszystko zmienia.

"Tylko Ciebie chcę" - TVP2, godz. 22:10

Brytyjska Północna Ameryka, rok 1845. Nastoletni James Howlett i jego przyjaciel Victor Creed dowiadują się, że są braćmi. Szok spowodowany śmiercią rodziców zapoczątkował u Jamesa mutacje - chłopak zyskał nadprzyrodzone zdolności. Jako Logan walczył w kolejnych wojnach. Towarzyszył mu Victor, który posiadł podobne moce. Za sprawą pułkownika Strykera bracia zostali włączeni do organizacji wojskowej. Po akcji w Nigerii Logan porzucił służbę. Sześć lat później Stryker odnajduje go i prosi o pomoc w unieszkodliwieniu brata.

"X-Men Geneza: Wolverine" - Polsat, godz. 22:20

Po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych politycy uświadamiają sobie, że niektóre decyzje podjęto pochopnie. Powstaje nowa tajna jednostka wywiadowcza, do której zwerbowani zostają: wyrzucona z ABW podporucznik Lach, powracający z Afganistanu kapitan Cerat oraz były pułkownik SB Marian Bońka. Wszyscy rzucają się w wir działań operacyjnych. Po pewnym czasie okazuje się, że właściwie nie wiedzą, dla kogo pracują.

"Służby specjalne" - TVP2, godz. 00:25

