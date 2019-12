Program telewizyjny na sobotę, 21.12.2019. Co obejrzeć 21 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 21 grudnia 2019 roku, która zapowiada się na prawdziwą telewizyjną ucztę! Skusicie się dzisiaj na półfinał "The Voice Senior"? A może będziecie oglądać, jak w klatce walczy Piotr Świerczewski? W ofercie jest też nowy serial Patryka Vegi pt. "Polityka". Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto obejrzeć dzisiaj w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 21.12.2019.

Program tv na sobotę, 21 grudnia 2019 r.:

Podczas drugiej gali FFF, która odbędzie się w Zielonej Górze, walkę wieczoru stoczą Piotr Świerczewski, były piłkarz reprezentacji Polski, i Grzegorz Chmielewski, znany pod pseudonimem Greg Collins, w kategorii średniej. Ponadto w kategorii ciężkiej wystąpią Dariusz Działek, znany jako wykonawca hip-hopu DJ Decks, zawodnik taekwondo i rugby, i Tomasz Słodkiewicz, który specjalizuje się w kulturystyce.

Gala FFF 2 - Polsat, godz. 20:05

Po czterech tygodniach rywalizacji seniorzy staną do walki o tytuł najlepszego głosu pierwszej polskiej edycji programu. W drużynach trenerów - Alicji Majewskiej, Urszuli Dudziak, Marka Piekarczyka i Andrzeja Piasecznego - znaleźli się najlepsi kandydaci. Widzowie w głosowaniu SMS-owym zdecydują, kto wygra 50 tysięcy złotych oraz wakacje marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Na scenie wystąpi także Izabela Trojanowska. Program poprowadzą Marta Manowska i Tomasz Kammel.

"The Voice Senior" - TVP 2, godz. 20:05

Wybitna aktorka u szczytu sławy, Maria Enders, jedzie odebrać nagrodę w imieniu reżysera Wilhelma Melchiora, który przed 20 laty zapoczątkował jej karierę. Zanim z asystentką dociera na miejsce, mistrz umiera. Aktorka dostaje propozycję ponownego zagrania w sztuce Melchiora. W młodą uwodzicielkę ma się wcielić gwiazda filmów SF. Dla Marii przewidziano rolę 40-letniej Helen. W położonym w Alpach domku Melchiora Enders rozpoczyna przygotowania. Kilka dni, które spędza w towarzystwie asystentki, pozwalają jej na nowo zrozumieć siebie.

"Sils Maria" - TVP Kultura, godz. 20:30

Serialowa wersja kinowego hitu Patryka Vegi, tuż po premierze filmu w kinach. W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

"Polityka" odcinek 1 - CANAL+, godz. 21:00

Kenny Wells nie ma szczęścia w interesach. Potrzebuje spektakularnego sukcesu. Postanawia zdobyć fortunę dzięki zamiłowaniu do przygód i do ryzyka. Wraz z podróżnikiem Michaelem Acostą wyrusza do Indonezji, by w dżungli szukać złota. Ryzyko jest ogromne, niewielu wierzy w powodzenie misji, ale przeczucie nie myli Wellsa. W jednej chwili z bankrutującego biznesmena staje się on milionerem, gwiazdą Wall Street. Chętnych do podziału zasobów jest coraz więcej. Kenny Wells będzie musiał się zmierzyć z ludźmi, dla których oszustwo to chleb powszedni.

"Gold" - TVP 1, godz. 21:30

Płatny morderca Travis Conrad po śmierci żony i syna zrezygnował z zawodu i zamieszkał na Florydzie. Przyjmuje jeszcze jedno zlecenie, skuszony hojnym wynagrodzeniem. Dawny znajomy z armii powierza mu zadanie zlikwidowania weterana wojny w Iraku, który mógłby wyjawić prawdę o zbrodniach wojennych. Conrad zostaje śmiertelnie ranny podczas strzelaniny. Dzięki eksperymentalnej operacji zostają mu przywrócone funkcje życiowe, ale tylko na 24 godziny. Travis postanawia naprawić zło, które wyrządził, i ostrzec człowieka, którego miał zamordować.

"24 godziny po śmierci" - TVP 1, godz. 23:40

