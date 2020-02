Program telewizyjny na sobotę, 22.02.2020. Co obejrzeć w sobotę, 22 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 22.02.2020? W programie TV na sobotę, m.in. finał "The Voice Kids", "Kraina lodu", "Zróbmy sobie wnuka", "Dwanaście małp", "Życie od kuchni", "Wenus w futrze" i "Zawsze jest czas na miłość". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 22 lutego 2020 roku!

Program tv na sobotę, 22 lutego 2020 r.:

Utalentowane wokalnie dzieci zachwyciły jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat. Na etapie przesłuchań w ciemno jurorzy wybrali najbardziej obiecujących aspirujących piosenkarzy i tworzą z nich drużyny. Następnie rozgrywany był etap bitew na głosy. Teraz najlepsi wokaliści i wokalistki zmierzą się w finale... czytaj więcej

"The Voice Kids" - TVP2, godz. 20:00

W centrum jednego z wielkich miast wśród biurowców stoi domek otoczony ogródkiem. Jego mieszkańcy, Maniek i Gienia Koselowie, nie marzą o przeprowadzce do nowoczesnych apartamentowców. Mańkowi sen z powiek spędza los dwójki dorosłych dzieci - Zosi i Janka. Żadne z nich nie wstąpiło jeszcze w związek małżeński. Słynący z licznych romansów Janek jest wziętym ginekologiem, a inteligentna, ale raczej zasadnicza Zosia pracuje jako specjalistka od public relations. Kosela stawia więc sobie za punkt honoru doprowadzenie dzieci do ołtarza.

"Zróbmy sobie wnuka" - TVN, godz. 20:00

Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spotkają magiczne trolle. Okaże się, czy uda im się odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod panowania zimy.

"Kraina lodu" - Polsat, godz. 20:05

Dwaj złodzieje, Joe Blake - cwaniak i gaduła, oraz Terry Collins - wiecznie narzekający hipochondryk, są specami od okradania banków. Coraz częściej myślą o przejściu na emeryturę. Za pieniądze z ostatniego planowanego napadu zamierzają zapewnić sobie spokojną starość. Plan działania zawsze jest taki sam. W wieczór poprzedzający skok Joe i Terry mają zatrzymać szefa banku jako zakładnika w jego własnym domu. O świcie poproszą o otwarcie placówki. Sprawy się komplikują, gdy pojawia się Kate Wheeler, sfrustrowana nudnym życiem gospodyni domowa.

"Włamanie na śniadanie" - TVP1, godz. 21:30

Kate jest surową i wymagającą szefową kuchni w jednej z modnych nowojorskich restauracji. Praca to jej pasja, dla niej Kate jest gotowa na największe poświęcenie. W kontaktach osobistych bywa zimna i oschła. Tymczasem w jej życiu szykują się poważne zmiany. Kate jest zmuszona zaopiekować się 9-letnią siostrzenicą. Jakby tego było mało, do personelu w restauracji dołącza nowy kucharz, Nick, który wzbudza w niej ambiwalentne uczucia. Szefowa sądzi, że zamierza on zająć jej pozycję. Rozpoczyna się zacięta rywalizacja.

"Życie od kuchni" - TVN, godz. 21:55

Rok 2035. Więzień James Cole, w zamian za skrócenie kary, udaje się z tajną misją w podróż w czasie. Celem jest zebranie informacji na temat wirusa, który spowodował zagładę prawie całej ludzkości. Przetrwał jedynie jeden procent populacji, zmuszonej teraz do życia pod ziemią. Cole ma cofnąć się do 1996 r., w którym rozpoczęła się epidemia. Omyłkowo jednak przenosi się do 1990 r. i szybko zostaje zamknięty w szpitalu dla psychicznie chorych. James poznaje psychiatrę Kathryn Railly i Jeffreya Goinesa, syna słynnego naukowca.

"Dwanaście małp" - TVN7, godz. 22:15

Thomas poszukuje odtwórczyni głównej roli do nowej sztuki. Casting nie przynosi rezultatu. Żadna z kandydatek nie nadaje się do roli kobiety, która zawiera z mężczyzną umowę, że stanie się on jej niewolnikiem. Zrezygnowany reżyser zbiera się do wyjścia, gdy do teatru wbiega spóźniona Vanda. Nalega, by ją przesłuchał. Wydaje się bezczelna i zdesperowana. Thomas, bardziej dla świętego spokoju, niż z przekonania, daje jej szansę. Wkrótce przekonuje się, że do roli znalazł idealną aktorkę, która na jego oczach przechodzi zdumiewającą metamorfozę.

"Wenus w futrze" - Ale kino+, godz. 22:15

Były agent Sean Ambrose kradnie Chimerę, wirus nowej generacji, by odsprzedać ją tym, którzy mają na nią lekarstwo. Żąda udziałów w zyskach z produkcji leku. Komandor Swanbeck zleca agentowi Ethanowi Huntowi zniszczenie wszystkich istniejących próbek wirusa. Hunt werbuje do współpracy złodziejkę Nyah, byłą kochankę Seana, która może naprowadzić agenta na trop złoczyńcy.

"Mission: Impossible II" - Polsat, godz. 22:15

Szef NASA Dan Truman i jego zespół odkrywają, że w stronę Ziemi zmierza olbrzymia asteroida, powierzchnią równa Teksasowi. Jej zderzenie z planetą spowoduje zagładę. Truman pospiesznie opracowuje plan ocalenia. Jego koncepcja zakłada dotarcie do asteroidy promem kosmicznym i umieszczenie ładunków nuklearnych w wywierconych wcześniej otworach. Ich wybuch rozerwie asteroidę. Truman zwraca się o pomoc do Harry'ego Stampera, specjalisty w dziedzinie wiertnictwa.

"Armageddon" - TV Puls, godz. 22:50

Amerykanka Emily Walters, wdowa po milionerze, mieszka w eleganckim apartamencie w Hampstead - otoczonej lasami i łąkami dzielnicy Londynu. Kobieta czuje się zagubiona. Nie radzi sobie z finansami, zaczyna brakować jej gotówki. Pewnego dnia poznaje ekscentrycznego Irlandczyka Donalda Hornera, właściciela osobliwej chatki na obrzeżach Hampstead. Nieuczciwi deweloperzy chcą wysiedlić mężczyznę z atrakcyjnej lokalizacji. Emily postanawia pomóc Donaldowi. Między dwojgiem ludzi rodzi się więź łamiąca przyjęte wśród elit konwenanse.

"Zawsze jest czas na miłość" - TVP2, godz. 23:00

