Program telewizyjny na sobotę, 25.04.2020. Co obejrzeć 25 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na sobotę, 25 kwietnia 2020 r.:

Czas na wielki finał programu! Sześć par rywalizuje, wykonując układy choreograficzne z teledysków, filmów i musicali. W 2. edycji umiejętności zaprezentują: wokalistka Katarzyna Stankiewicz z siostrą Anną, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz - znani w internecie jako "Fit Lovers", aktorzy Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, prowadzący "Pytanie na śniadanie" Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, aktorzy Marcin Mroczek i Przemysław Cypryański oraz bracia akrobaci Rafał i Krzysztof Jonkiszowie. W każdym odcinku duety zaprezentują wspólny układ oraz występy solowe.

"Dance, Dance, Dance 2" FINAŁ - TVP2, godz. 20:00

Dalsze przygody jednej z najpopularniejszych bohaterek komedii romantycznych, Bridget Jones. Bridget (Zellweger) jest w związku z Markiem Darcym (Colin Firth), ale niszczy go swoją nadmierną i nieuzasadnioną zazdrością. Dodatkowo z powrotem wiąże się z byłym chłopakiem, Danielem (Grant) i jedzie z nim do Tajlandii. Tam trafia do więzienia.

"Bridget Jones - w pogoni za rozumem" - TVN, godz. 20:00

Wpływy lorda Voldemorta rosną. Jego zwolennicy zaczynają pełnić coraz istotniejsze role w Ministerstwie Magii. Po śmierci Dumbledore'a dyrektorem szkoły w Hogwarcie zostaje poplecznik Księcia Ciemności, Severus Snape. Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore'a misję. Chcą znaleźć horkruksy, tajemnicze przedmioty, w których polujący na nich Voldemort ukrył część swojej duszy.

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: część II" - TVN 7, godz. 20:00

Druga część przygód dobrze nam znanych zwierzaków z nowojorskiego zoo. Alex wraz z przyjaciółmi nadal przebywają na wyspie Madagaskar i postanawiają wreszcie się stamtąd wyrwać. Zdyscyplinowane pingwiny naprawiają stary zepsuty samolot i cała grupa wyrusza w przestrzeń, niestety ich podróż nie trwa zbyt długo a rozbitkowie lądują w samym sercu dzikiej Afryki.

"Madagaskar II" - Polsat, godz. 20:05

Czwarta część przygód bohaterów z Pixar Animation Studios, w której i najmłodsi, i dorośli znajdą coś dla siebie. Chudy zawsze znał swoje miejsce w świecie. Jego priorytetem była opieka najpierw nad Andym, a później Bonnie. Teraz bierze pod swoje skrzydła również nową ukochaną zabawkę Bonnie - Sztućka. Co więcej, nieoczekiwana podróż pozwoli Chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla zwykłej zabawki.

"Toy Story 4" - HBO, godz. 20:10

Film Jamesa Graya reprezentuje artystyczny nurt kina science fiction, do którego należą również "Solaris" Andrieja Tarkowskiego i "High Life" Claire Denis. Roy McBride wyrusza w stronę Neptuna, aby odnaleźć zaginionego przed laty ojca. Podczas podróży kosmicznej zmierzy się z własnymi demonami i dziedzictwem.

"Ad Astra" - CANAL+, godz. 21:00

James Bond i Eve ścigają w Stambule najemnika, który wykradł twardy dysk z danymi o agentach infiltrujących organizacje terrorystyczne na całym świecie. Podczas walki Bond zostaje przypadkowo postrzelony i wpada do rzeki. Do agencji dociera wiadomość o jego przypuszczalnej śmierci. Wkrótce dochodzi do ataku terrorystycznego na siedzibę MI6. Odpowiada za niego tajemniczy i bezwzględny Raoul Silva, który dąży do zemsty na M. Bond wraca do Anglii. Musi za wszelką cenę odzyskać skradziony dysk. Zastawia pułapkę na Silvę w posiadłości w Szkocji.

"Skyfall" - TVP1, godz. 21:35

Będąca w zaawansowanej ciąży podkomisarz Izabela Dereń zmaga się z trzema sprawami. Od kilku dni trwają poszukiwania dwóch zaginionych funkcjonariuszy, z których jeden jest ojcem jej nienarodzonych bliźniąt. W trakcie likwidacji bimbrowni policja zostaje ostrzelana, a sprawca ucieka. Po tym zdarzeniu w łódce na jeziorze zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Aspirant Wojciech Marzec zostaje przydzielony do pomocy pani podkomisarz. Odkrywają, że wszystkie sprawy są ze sobą połączone. Intryga przeplata się z osobistym dramatem policjantki.

"Jeziorak" - TVP2, godz. 22:30

Borys "Kosa" Kosiński, zawodnik MMA, jest u szczytu formy. Podczas walki z największym rywalem, Denim Takajewem, popełnia błąd, który przekreśla jego karierę. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza Borysa do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość.

"Underdog" - Polsat, godz. 22:55

